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Стадион:
Ксанти
1:0
Второй тайм: 68'
Олимпиакос
0'
26' Желтая карточка
Камара Мохамед II
49' Желтая карточка
Гильерме дос Сантос
1:0
54' Гол
Сарпонг Джеффри
68'
Второй тайм
59'
Олимпиакос делает замену. Торосидис Василис уходит с поля, а Dimitrios Manos выходит на его замену.
57'
Ксанти делает замену. Сарпонг Джеффри уходит с поля, а Matias Castro выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Сарпонг Джеффри бьет в цель!
52'
Ксанти делает замену. Камара Мохамед II уходит с поля, а Джуричкович Петар выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Гильерме дос Сантос получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Олимпиакос делает замену. Науэль Матиас уходит с поля, а Поденсе Даниэл выходит на его замену.
Желтая карточка
26'
Камара Мохамед II получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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