Стадион: Олимпийский (Рим)
6' Желтая карточкаКайседо Фелипе
0:1
21' ГолКвальярелла Фабио
40' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
45' Желтая карточкаИммобиле Чиро
57' Желтая карточкаАудеро Эмиль
69' Желтая карточкаУоллас Оливейра
Второй тайм
79'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой справа.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Альберто Луис из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Лацио начинает контратаку
78'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Рамирес Гастон из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
78'
77'
Хорошую попытку сделал Милинкович-Савич Сергей. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
77'
Лацио делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
76'
Тактическая замена. Уоллас Оливейра уходит с поля и его заменяет Альберто Луис
75'
Корреа Хоакин из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
75'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
74'
74'
Пароло Марко из команды Лацио наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
74'
74'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
73'
Раду Стефан из команды Лацио не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
72'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Линетти Кароль задерживает мяч рукой
72'
71'
Аудеро Эмиль не дал случится голу! Корреа Хоакин должен был забивать, но Аудеро Эмиль сделал отличный сейв
71'
ШАНС! Корреа Хоакин вышел один-на-один с голкипером...
71'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Лацио начинает контратаку
71'
Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
71'
Хороший удар издали нанес Квальярелла Фабио, но отличный сейв сделал Стракоша Томас. Угловой.
70'
Катальди Данило ошибается в защите.
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
70'
Тактическая замена. Прает Деннис уходит с поля и его заменяет Янкто Якуб
69'
Уоллас Оливейра получил желтую карточку от судьи
69'
Безумный фол. Уоллас Оливейра грубо играет против соперника. Пострадал Линетти Кароль
69'
Габаррон Патрисио наказан за толчок Мурру Никола
68'
Раду Стефан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
68'
67'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Корреа Хоакин нанес удар головой, но Аудеро Эмиль спокойно отбил мяч.
67'
67'
66'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает пас партнеру.
66'
66'
Уоллас Оливейра из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Матч возобновлен
66'
Тактическая замена. Капрари Джанлука уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
65'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
63'
Корреа Хоакин наказан за толчок Берешиньски Бартош
63'
62'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
Матч возобновлен
62'
Рамирес Гастон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Рамирес Гастон наказан за толчок Милинкович-Савич Сергей
61'
61'
Иммобиле Чиро из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
61'
Рамирес Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
60'
Игра в одни ворота сейчас. Лацио доминирует и владеет мячом
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
59'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
59'
Катальди Данило навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
58'
Габаррон Патрисио мяч отрикошетил от ворот
58'
58'
Матч возобновлен
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Экдаль Олбин наказан за толчок Пароло Марко
58'
57'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Пароло Марко наказан за толчок Рамирес Гастон
57'
57'
Судье надоело, что Аудеро Эмиль тянет время и он наказал его горчичником
57'
Габаррон Патрисио не смог попасть в створ ударом издали
56'
56'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
56'
Раду Стефан из команды Лацио делает пас партнеру.
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
55'
Как он промахнулся? Пароло Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
54'
Иммобиле Чиро из команды Лацио увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
54'
Пароло Марко из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
54'
Лулич Сенад из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Пароло Марко из команды Лацио делает пас партнеру.
53'
53'
53'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой справа.
53'
Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Катальди Данило
52'
Тактическая замена. Бадель Милан уходит с поля и его заменяет Корреа Хоакин
52'
Должен был быть гол! Лулич Сенад имел отличный шанс, но Аудеро Эмиль не дал голу состоятся!
52'
51'
51'
Аудеро Эмиль не дал случится голу! Габаррон Патрисио должен был забивать, но Аудеро Эмиль сделал отличный сейв
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Милинкович-Савич Сергей наказан за толчок Мурру Никола
49'
49'
Бадель Милан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Прает Деннис из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Лулич Сенад
48'
48'
48'
Удар от ворот произведет Лацио
48'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
47'
Капрари Джанлука пробил со штрафного прямо в стенку
47'
Судья сигнализирует, что Кайседо Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
46'
Бадель Милан наказан за толчок Рамирес Гастон
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
Раду Стефан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
47'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
47'
47'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Иммобиле Чиро нанес удар в каркас ворот!
47'
Пароло Марко из команды Лацио делает пас партнеру.
46'
46'
Как он промахнулся? Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Кайседо Фелипе из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Иммобиле Чиро получил желтую карточку от судьи
45'
Безумный фол. Иммобиле Чиро грубо играет против соперника. Пострадал Рамирес Гастон
45'
45'
Бадель Милан ошибается в защите.
44'
44'
44'
43'
43'
Габаррон Патрисио из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
43'
Лулич Сенад из команды Лацио сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Иммобиле Чиро мяча так и не получил
42'
42'
41'
Пароло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Берешиньски Бартош - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
40'
Берешиньски Бартош наказан за толчок Иммобиле Чиро
40'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
39'
Бадель Милан из команды Лацио подал угловой справа.
39'
Бадель Милан мяч отрикошетил от ворот
39'
38'
38'
38'
38'
Экдаль Олбин из команды Сампдория играет слишком грубо. Кайседо Фелипе оказался на газоне.
37'
Лулич Сенад из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
37'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Плохо сыграл Берешиньски Бартош - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
35'
Кайседо Фелипе из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
Капрари Джанлука возвращается на поле.
34'
Матч возобновлен
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Капрари Джанлука получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Капрари Джанлука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Уоллас Оливейра из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Капрари Джанлука пострадал.
32'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
31'
31'
Кайседо Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Рамирес Гастон из команды Сампдория навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Матч возобновлен
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
29'
Лулич Сенад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
29'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Экдаль Олбин из команды Сампдория подал угловой справа.
29'
Экдаль Олбин из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Ачерби Франческо нанес удар головой, но Аудеро Эмиль спокойно отбил мяч.
28'
28'
28'
Бадель Милан из команды Лацио подал угловой слева.
27'
Коллей Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Аудеро Эмиль не дал случится голу! Иммобиле Чиро должен был забивать, но Аудеро Эмиль сделал отличный сейв
27'
Иммобиле Чиро из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
27'
26'
26'
Кайседо Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Коллей Омар ошибается в защите.
26'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
25'
25'
Бадель Милан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Игрок команды Сампдория совершает фол
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Рамирес Гастон наказан за толчок Лулич Сенад
22'
21'
Мурру Никола сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забил гол! Легко это для такого игрока, как Квальярелла Фабио
21'
Мурру Никола из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
21'
21'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Мурру Никола из команды Сампдория в офсайде
18'
Рамирес Гастон из команды Сампдория пасует в штрафную, но Стракоша Томас выходит и ловит мяч.
18'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Рамирес Гастон и Капрари Джанлука из команды Сампдория.
18'
Кайседо Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
16'
16'
ШАНС! Габаррон Патрисио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
16'
16'
Капрари Джанлука наказан за толчок Бадель Милан
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Судья сигнализирует, что Лулич Сенад из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
14'
14'
14'
Матч возобновлен
13'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
13'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
13'
Кайседо Фелипе из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
13'
Аудеро Эмиль ошибается в защите.
13'
11'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Экдаль Олбин наказан за толчок Милинкович-Савич Сергей
10'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
8'
Лулич Сенад из команды Лацио пасует в штрафную, но Аудеро Эмиль выходит и ловит мяч.
8'
8'
8'
Габаррон Патрисио делает длинную передачу вперед
7'
6'
Кайседо Фелипе получил желтую карточку от судьи
6'
Кайседо Фелипе из команды Лацио толкнул локтем оппонента. Это Экдаль Олбин заработал фол
6'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Судья сигнализирует, что Бадель Милан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
4'
4'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Рамирес Гастон из команды Сампдория пасует в штрафную, но Стракоша Томас выходит и ловит мяч.
2'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Судья сигнализирует, что Коллей Омар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Кайседо Фелипе
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сампдория начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Бундеслига
Англия: .Чемпионшип
Итог 3 Норвич 2 Болтон Итог 2 Шеффилд Уэнсдей 2 Ротерхэм Итог 0 Уиган 1 Дерби Итог 2 Брентфорд 3 Суонси Итог 2 Миллуолл 2 Халл Сити Итог 0 Бирмингем 1 Бристоль Сити Итог 1 Мидлсбро 1 Блэкберн Итог 0 Ноттингем Форест 1 Престон Норт Энд Итог 2 Сток Сити 0 Ипсвич Итог 2 Лидс 1 КПР Итог 0 Рединг 2 Шеффилд Юнайтед
Англия: Вторая лига
Итог 2 Мэнсфилд 0 Ноттс Каунти Итог 1 Транмер 0 Кембридж Юнайтед Итог 1 Колчестер 0 Маклсфилд Итог 2 Милтон Кинс Донс 0 Карлайл Итог 2 Суиндон Таун 1 Ньюпорт Итог 2 Челтенем 1 Гримсби Итог 0 Крю Александра 2 Олдхэм Атлетик Итог 0 Стивенэйдж 1 Линкольн Сити Итог 1 Йовил Таун 2 Форест Грин Итог 2 Бёри 0 Эксетер Сити Итог 0 Кроули Таун 1 Нортгемптон Итог 2 Моркам 2 Порт Вейл
Англия: Национальная лига
Итог 1 Борэм Вуд 0 Лейтон Ориент Итог 2 Честерфилд 0 Сэлфорд Сити Итог 1 Эббсфлит 0 Барнет Итог 2 Хавант энд Уотерлувилл 1 Брейнтри Итог 2 Рексем 0 Истли Итог 2 Довер 1 Филд Итог 4 Харрогейт 1 Олдершот Итог 2 Саттон 2 Солихалл Итог 1 Барроу 0 Мэйдстоун Итог 1 Дагенем энд Редбридж 1 Галифакс Итог 2 Гейтсхед 0 Бромли Итог 0 Мэйденхэд Юнайтед 1 Хартлпул
Англия: Национальная лига. Север
Итог 1 Альфретон 7 Спеннимур Таун Итог 2 Бостон Юнайтед 0 Йорк Сити Итог 2 Юнайтед оф Манчестер 0 Керзон Итог 1 Лемингтон 1 Чорли Итог 2 Блит Спартанс 0 Эштон Юнайтед Итог 1 Дарлингтон 2 Nuneaton Borough FC Итог 2 Киддерминстер 0 Брэкли Итог 3 Олтринэм 1 Телфорд Итог 2 Брэдфорд Парк 2 Саутпорт Отл 0 Гайзли 0 Херефорд Итог 1 Стокпорт 1 Честер
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 3 Торкуэй 1 Уэллинг Итог 2 Ханегрфорд Таун 1 Чиппенхэм Таун Итог 1 Дартфорд 1 Слауг Итог 2 Уэстон-сьюпер-Мэр 4 Уокинг Итог 4 Оксфорд Сити 0 Труро Итог 0 Глостер 0 Хэмптон энд Ричмонд Итог 1 Бат 1 Конкорд Рейнджерс Итог 0 Истборн 2 Биллерикей Итог 0 Сент-Олбанс 0 Уэлдстон Итог 1 Хемел Хемпстэд 0 Далвич Гамлет Итог 2 Ист Таррок Юнайтед 0 Челмсфорд
Англия: Первая лига
Итог 1 Уимблдон 1 Рочдейл Итог 2 Бёртон 1 Шрусбери Таун Итог 3 Плимут 3 Брэдфорд Сити Итог 2 Уолсолл 1 Ковентри Ост 1 Аккрингтон 1 Сандерленд Итог 0 Бристоль Роверс 4 Донкастер Итог 2 Питерборо Юнайтед 2 Оксфорд Юнайтед Итог 0 Сканторп 2 Джиллингем Итог 2 Блэкпул 1 Чарльтон Итог 2 Лутон Таун 0 Флитвуд Таун Итог 2 Портсмут 0 Саутенд Итог 1 Уиком 0 Барнсли
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 3
Аргентина: Федераль А Зона 4
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Колумбия: Примера А Клаусура (Финал)
Лига прогнозистов LiveResult.Ru (Матч за 3-е место)
Лига прогнозистов LiveResult.Ru (Финал)
Мексика: Лига MX Апертура (1/2 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/2 финала)
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС (Финал)
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A: Клаусура
Южная Корея: Кубок (Финал)
Комментарии к прогнозам (0)