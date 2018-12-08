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Winline
Стадион:
Лацио
0:1
Второй тайм: 78'
Сампдория
0'
6' Желтая карточка
Кайседо Фелипе
0:1
21' Гол
Квальярелла Фабио
40' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
45' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
57' Желтая карточка
Аудеро Эмиль
69' Желтая карточка
Уоллас Оливейра
78'
Второй тайм
Угловой
79'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой справа.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Альберто Луис из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Лацио начинает контратаку
78'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Рамирес Гастон из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
78'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Хорошую попытку сделал Милинкович-Савич Сергей. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Лацио делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
76'
Тактическая замена. Уоллас Оливейра уходит с поля и его заменяет Альберто Луис
75'
Корреа Хоакин из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Офсайд
75'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
74'
Удар от ворот произведет Сампдория
74'
Пароло Марко из команды Лацио наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
74'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой слева.
74'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Удар от ворот произведет Сампдория
73'
Раду Стефан из команды Лацио не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
72'
Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Линетти Кароль задерживает мяч рукой
72'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Аудеро Эмиль не дал случится голу! Корреа Хоакин должен был забивать, но Аудеро Эмиль сделал отличный сейв
71'
ШАНС! Корреа Хоакин вышел один-на-один с голкипером...
71'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Лацио начинает контратаку
71'
Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
71'
Хороший удар издали нанес Квальярелла Фабио, но отличный сейв сделал Стракоша Томас. Угловой.
70'
Катальди Данило ошибается в защите.
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
70'
Тактическая замена. Прает Деннис уходит с поля и его заменяет Янкто Якуб
Желтая карточка
69'
Уоллас Оливейра получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Безумный фол. Уоллас Оливейра грубо играет против соперника. Пострадал Линетти Кароль
Фол, нарушение
69'
Габаррон Патрисио наказан за толчок Мурру Никола
68'
Раду Стефан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
68'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Корреа Хоакин нанес удар головой, но Аудеро Эмиль спокойно отбил мяч.
67'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
67'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает пас партнеру.
66'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
66'
Уоллас Оливейра из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
66'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Матч возобновлен
66'
Тактическая замена. Капрари Джанлука уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
65'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
63'
Корреа Хоакин наказан за толчок Берешиньски Бартош
63'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
62'
Иммобиле Чиро нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
62'
Рамирес Гастон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
61'
Иммобиле Чиро из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
61'
Рамирес Гастон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой слева.
60'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
60'
Игра в одни ворота сейчас. Лацио доминирует и владеет мячом
60'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
60'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Удар от ворот произведет Сампдория
Угловой
59'
Катальди Данило навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
58'
Габаррон Патрисио мяч отрикошетил от ворот
58'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
58'
Матч возобновлен
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
58'
Экдаль Олбин наказан за толчок Пароло Марко
Угловой
58'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
57'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
57'
Пароло Марко наказан за толчок Рамирес Гастон
57'
Удар от ворот произведет Сампдория
Желтая карточка
57'
Судье надоело, что Аудеро Эмиль тянет время и он наказал его горчичником
57'
Габаррон Патрисио не смог попасть в створ ударом издали
56'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
56'
Раду Стефан из команды Лацио делает пас партнеру.
56'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Удар от ворот произведет Сампдория
55'
Как он промахнулся? Пароло Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
54'
Иммобиле Чиро из команды Лацио увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
54'
Пароло Марко из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
54'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой слева.
54'
Лулич Сенад из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Пароло Марко из команды Лацио делает пас партнеру.
53'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
53'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Катальди Данило из команды Лацио подал угловой справа.
53'
Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Катальди Данило
52'
Тактическая замена. Бадель Милан уходит с поля и его заменяет Корреа Хоакин
52'
Должен был быть гол! Лулич Сенад имел отличный шанс, но Аудеро Эмиль не дал голу состоятся!
52'
Лацио имеет хороший шанс забить.
51'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
51'
Аудеро Эмиль не дал случится голу! Габаррон Патрисио должен был забивать, но Аудеро Эмиль сделал отличный сейв
51'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бадель Милан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Прает Деннис из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Лулич Сенад
48'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Лацио
Угловой
48'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
47'
Капрари Джанлука пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Кайседо Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
Фол, нарушение
46'
Бадель Милан наказан за толчок Рамирес Гастон
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Раду Стефан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
47'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
47'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Иммобиле Чиро нанес удар в каркас ворот!
47'
Пароло Марко из команды Лацио делает пас партнеру.
46'
Удар от ворот произведет Сампдория
46'
Как он промахнулся? Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Кайседо Фелипе из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Желтая карточка
45'
Иммобиле Чиро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Иммобиле Чиро грубо играет против соперника. Пострадал Рамирес Гастон
45'
Лацио контролирует мяч.
45'
Бадель Милан ошибается в защите.
44'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
44'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Габаррон Патрисио из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Лулич Сенад из команды Лацио сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Иммобиле Чиро мяча так и не получил
42'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Сампдория
41'
Пароло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Желтая карточка
40'
Берешиньски Бартош - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
40'
Берешиньски Бартош наказан за толчок Иммобиле Чиро
40'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Бадель Милан из команды Лацио подал угловой справа.
39'
Бадель Милан мяч отрикошетил от ворот
39'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
38'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Экдаль Олбин из команды Сампдория играет слишком грубо. Кайседо Фелипе оказался на газоне.
37'
Лулич Сенад из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
37'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
37'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Плохо сыграл Берешиньски Бартош - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
35'
Кайседо Фелипе из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Травма, повреждение
34'
Капрари Джанлука возвращается на поле.
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Капрари Джанлука получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Капрари Джанлука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Уоллас Оливейра из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Капрари Джанлука пострадал.
32'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
31'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Кайседо Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
31'
Лацио имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Рамирес Гастон из команды Сампдория навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
30'
Матч возобновлен
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
29'
Лулич Сенад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
29'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
29'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
29'
Экдаль Олбин из команды Сампдория подал угловой справа.
29'
Экдаль Олбин из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Ачерби Франческо нанес удар головой, но Аудеро Эмиль спокойно отбил мяч.
28'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
28'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Бадель Милан из команды Лацио подал угловой слева.
27'
Коллей Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Аудеро Эмиль не дал случится голу! Иммобиле Чиро должен был забивать, но Аудеро Эмиль сделал отличный сейв
27'
Иммобиле Чиро из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
27'
Лацио имеет хороший шанс забить.
26'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
26'
Кайседо Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Коллей Омар ошибается в защите.
Офсайд
26'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Офсайд
25'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
25'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бадель Милан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Игрок команды Сампдория совершает фол
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
23'
Рамирес Гастон наказан за толчок Лулич Сенад
22'
Лацио контролирует мяч.
21'
Мурру Никола сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забил гол! Легко это для такого игрока, как Квальярелла Фабио
21'
Мурру Никола из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
21'
Сампдория имеет хороший шанс забить.
21'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Мурру Никола из команды Сампдория в офсайде
18'
Рамирес Гастон из команды Сампдория пасует в штрафную, но Стракоша Томас выходит и ловит мяч.
18'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Рамирес Гастон и Капрари Джанлука из команды Сампдория.
18'
Кайседо Фелипе из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Сампдория контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Сампдория
16'
ШАНС! Габаррон Патрисио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
16'
Лацио имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
16'
Капрари Джанлука наказан за толчок Бадель Милан
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Лулич Сенад из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
14'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Габаррон Патрисио из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
14'
Матч возобновлен
13'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Офсайд
13'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
13'
Кайседо Фелипе из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
13'
Аудеро Эмиль ошибается в защите.
13'
Удар от ворот произведет Сампдория
Офсайд
11'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
10'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Сампдория контролирует мяч.
8'
Лулич Сенад из команды Лацио пасует в штрафную, но Аудеро Эмиль выходит и ловит мяч.
8'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Габаррон Патрисио делает длинную передачу вперед
7'
Сампдория контролирует мяч.
Желтая карточка
6'
Кайседо Фелипе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Кайседо Фелипе из команды Лацио толкнул локтем оппонента. Это Экдаль Олбин заработал фол
6'
Матч возобновлен
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бадель Милан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Лацио контролирует мяч.
4'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Рамирес Гастон из команды Сампдория пасует в штрафную, но Стракоша Томас выходит и ловит мяч.
2'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Коллей Омар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Кайседо Фелипе
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сампдория начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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