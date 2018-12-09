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Winline
Бенгалуру
1:1
Перерыв
Мумбаи Сити
0'
10' Желтая карточка
Sehenaj Singh
1:0
23' Гол
Сингх Кумам
1:1
31' Гол
Сугу Моду
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Сугу Моду бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Сингх Кумам бьет в цель!
Желтая карточка
10'
Sehnaj Singh получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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