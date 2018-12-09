Стадион: Stadio Mapei - Citta del Tricolore
0:0
Перерыв
23' Желтая карточкаФернандес Эдимилсон
25' Желтая карточкаМиленкович Никола
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Как он промахнулся? Бурабия Мехди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
47'
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
46'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Влахович Душан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
44'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
44'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
44'
Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
43'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
43'
42'
Рожерио да Силва нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
42'
42'
Лорини Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Верету Жордан возвращается на поле.
41'
Судья сигнализирует, что Дункан Альфред из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Бенасси Марко
41'
40'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
40'
40'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Матч возобновлен
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Верету Жордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Верету Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Ди Франческо Федерико
39'
38'
38'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
37'
37'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
37'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
36'
Судья сигнализирует, что Пьяца Марко из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Бурабия Мехди
35'
Герсон Сантос из команды Фиорентина делает пас партнеру.
35'
Герсон Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Герсон Сантос из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
34'
Дункан Альфред нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
33'
32'
32'
31'
31'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
31'
Назначен штрафной. Пострадал Феррари Джанмарко, его свалил Фернандес Эдимилсон.
30'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Феррари Джанмарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
29'
Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Лорини Венсан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
28'
28'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
28'
27'
Судья сигнализирует, что Пьяца Марко из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
27'
26'
25'
Миленкович Никола получил желтую карточку от судьи
25'
Судья сигнализирует, что Миленкович Никола из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Дункан Альфред
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
24'
24'
24'
После штрафного удара,который нанес Сенси Стефано мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
23'
Фернандес Эдимилсон получил желтую карточку от судьи
23'
Судья сигнализирует, что Фернандес Эдимилсон из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
23'
Берарди Доменико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
23'
Сассуоло начинает контратаку
23'
Влахович Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Влахович Душан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Бенасси Марко из команды Фиорентина подал угловой справа.
22'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Судья сигнализирует, что Сенси Стефано из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
21'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
21'
Фернандес Эдимилсон возвращается на поле.
21'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Матч возобновлен
21'
Ох, нехорошо это выглядит. Фернандес Эдимилсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Фернандес Эдимилсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
18'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
18'
Судья сигнализирует, что Лорини Венсан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Ди Франческо Федерико
17'
17'
ШАНС! Бенасси Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Влахович Душан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
17'
Фиорентина начинает контратаку
17'
16'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
16'
Бабакар Хоума нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
16'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
16'
Сассуоло начинает контратаку
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Фернандес Эдимилсон
15'
15'
Берарди Доменико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
14'
14'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Лирола Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Ди Франческо Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Лорини Венсан
13'
Дункан Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло делает пас партнеру.
12'
12'
12'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
11'
Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья свистит. Песселья Херман атаковал сзади соперника. Это Бурабия Мехди заработал своей команде штрафной
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
10'
9'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Сенси Стефано из команды Сассуоло играет слишком грубо. Герсон Сантос оказался на газоне.
7'
7'
7'
Феррари Джанмарко делает длинную передачу вперед
6'
Пьяца Марко из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Берарди Доменико пострадал.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
4'
4'
4'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
3'
Пьяца Марко из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
3'
Лорини Венсан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
3'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
3'
Герсон Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фиорентина начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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