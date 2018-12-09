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Winline
Стадион:
Сассуоло
0:0
Перерыв
Фиорентина
0'
23' Желтая карточка
Фернандес Эдимилсон
25' Желтая карточка
Миленкович Никола
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Фиорентина
47'
Как он промахнулся? Бурабия Мехди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
47'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
46'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Влахович Душан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
Угловой
44'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
44'
Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
43'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
43'
Удар от ворот произведет Фиорентина
42'
Рожерио да Силва нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
42'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Лорини Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
41'
Верету Жордан возвращается на поле.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Дункан Альфред из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Бенасси Марко
41'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Верету Жордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Верету Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Верету Жордан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Ди Франческо Федерико
39'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Сассуоло контролирует мяч.
37'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
37'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
37'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Пьяца Марко из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Бурабия Мехди
35'
Герсон Сантос из команды Фиорентина делает пас партнеру.
35'
Герсон Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Герсон Сантос из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
Удар от ворот произведет Фиорентина
34'
Дункан Альфред нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
33'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Фиорентина контролирует мяч.
31'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Назначен штрафной. Пострадал Феррари Джанмарко, его свалил Фернандес Эдимилсон.
Угловой
30'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
30'
Феррари Джанмарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
30'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
29'
Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Лорини Венсан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Сассуоло
29'
Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
28'
Удар от ворот произведет Фиорентина
28'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает пас партнеру.
28'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Пьяца Марко из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
27'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Сассуоло контролирует мяч.
Желтая карточка
25'
Миленкович Никола получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Миленкович Никола из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Дункан Альфред
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Фиорентина
24'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
После штрафного удара,который нанес Сенси Стефано мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
23'
Фернандес Эдимилсон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Фернандес Эдимилсон из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
23'
Берарди Доменико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
23'
Сассуоло начинает контратаку
23'
Влахович Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Влахович Душан из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
22'
Бенасси Марко из команды Фиорентина подал угловой справа.
22'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Сенси Стефано из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
21'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Травма, повреждение
21'
Фернандес Эдимилсон возвращается на поле.
21'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
21'
Ох, нехорошо это выглядит. Фернандес Эдимилсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Травма, повреждение
20'
Фернандес Эдимилсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Сассуоло контролирует мяч.
18'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Лорини Венсан из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Ди Франческо Федерико
17'
Удар от ворот произведет Сассуоло
17'
ШАНС! Бенасси Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Влахович Душан из команды Фиорентина делает пас партнеру.
17'
Фиорентина начинает контратаку
17'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
16'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Верету Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
16'
Бабакар Хоума нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
16'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
16'
Сассуоло начинает контратаку
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Бурабия Мехди из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Фернандес Эдимилсон
15'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Берарди Доменико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
14'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
14'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
14'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Лирола Поль нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Ди Франческо Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Лорини Венсан
13'
Дункан Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Бурабия Мехди из команды Сассуоло делает пас партнеру.
12'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
11'
Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Сенси Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Песселья Херман атаковал сзади соперника. Это Бурабия Мехди заработал своей команде штрафной
10'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
10'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Сенси Стефано из команды Сассуоло играет слишком грубо. Герсон Сантос оказался на газоне.
7'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
7'
Феррари Джанмарко делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
6'
Пьяца Марко из команды Фиорентина опасно и грубо сыграл. Берарди Доменико пострадал.
5'
Фиорентина контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
4'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Удар от ворот произведет Фиорентина
4'
Ди Франческо Федерико из команды Сассуоло навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
Удар от ворот произведет Сассуоло
3'
Пьяца Марко из команды Фиорентина сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
3'
Лорини Венсан из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
3'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
3'
Герсон Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Фиорентина контролирует мяч.
1'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фиорентина начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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