Стадион: Карло Кастеллани
1:0
10' ГолКапуто Франческо
23' Желтая карточкаПоли Андреа
35' Желтая карточкаВесели Фредерик
1:1
41' ГолПоли Андреа
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
50'
50'
Матч возобновлен
48'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
48'
47'
47'
Опасность! Беннасер Исмаэль из команды Эмполи отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
47'
Эмполи начинает контратаку
47'
Данило Ларанжера из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
46'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой слева.
46'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
44'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Орсолини Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Эмполи контролирует мяч.
42'
Фантастический гол, где все сам сделал Паласио Родриго!
41'
Паласио Родриго сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Поли Андреа из команды Болонья забил гол! Легко это для такого игрока, как Поли Андреа
41'
Паласио Родриго из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
41'
Отличные скиллы показывает Паласио Родриго, обводя своих соперников
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
39'
Надь Адам пробует нанести удар издали, но Проведель Иван держит все под контролем
39'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает пас партнеру.
39'
38'
38'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
37'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
37'
Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе
37'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
35'
Весели Фредерик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
35'
Назначен штрафной. Пострадал Орсолини Риккардо, его свалил Весели Фредерик.
35'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой слева.
35'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
35'
Траоре Хамед из команды Эмполи в офсайде
35'
Скорупски Лукаш не дал случится голу! Капуто Франческо должен был забивать, но Скорупски Лукаш сделал отличный сейв
34'
Плохо сыграл Данило Ларанжера - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи подал угловой справа.
33'
Хеландер Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Опасность! Крунич Раде из команды Эмполи отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
33'
33'
Шанс! Орсолини Риккардо из команды Болонья пробил головой, но мимо
32'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает отличный кросс...
32'
32'
Капуто Франческо из команды Эмполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Эмполи начинает контратаку
32'
Надь Адам имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
31'
Орсолини Риккардо из команды Болонья подал угловой слева.
31'
Данило Ларанжера из команды Болонья нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
31'
Паласио Родриго из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
31'
Крейчи Ладислав из команды Болонья забрасывает мяч в штрафную.
30'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
30'
Судья сигнализирует, что Майетта Доменико из команды Эмполи поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
29'
28'
Как он промахнулся? Сантандер Федерико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
28'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
28'
Орсолини Риккардо из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Отличные скиллы показывает Орсолини Риккардо, обводя своих соперников
27'
27'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи подал угловой слева.
26'
Гонсалес Джанкарло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Паласио Родриго из команды Болонья хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Беннасер Исмаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Матч возобновлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Поли Андреа наказан за толчок Крунич Раде
23'
Поли Андреа получает желтую карточку за нырок
23'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Поли Андреа нырнул в штрафной. Спорно!
23'
Отличные скиллы показывает Поли Андреа, обводя своих соперников
23'
Паласио Родриго из команды Болонья делает пас партнеру.
22'
Паскуаль Мануэль из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Траоре Хамед из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
Отличный пас сделал Крунич Раде из команды Эмполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
21'
21'
21'
Майетта Доменико делает длинную передачу вперед
20'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Беннасер Исмаэль
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
19'
19'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
18'
Траоре Хамед из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Поли Андреа из команды Болонья в офсайде
17'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
15'
15'
14'
14'
Шанс! Паласио Родриго из команды Болонья пробил головой, но мимо
14'
Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
13'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
12'
12'
11'
Отличный командный гол!
10'
Ла Гумина Антонино сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Капуто Франческо изменил счет на табло!
10'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Капуто Франческо и Ла Гумина Антонино из команды Эмполи.
10'
Крунич Раде из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Опасность! Траоре Хамед из команды Эмполи отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
9'
9'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе
9'
Хеландер Филип из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Данило Ларанжера наказан за толчок Ди Лоренцо Джованни
7'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Паласио Родриго из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
6'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
5'
Крейчи Ладислав нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 18%, [team2]: 82%.
4'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
3'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Надь Адам наказан за толчок Крунич Раде
3'
Матьелло Федерико наказан за толчок Паскуаль Мануэль
2'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Болонья начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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