Стадион: Дачия-Арена
0:1
2' ГолСапата Дуван
1:1
12' ГолЛасанья Кевин
45' Желтая карточкаСтрюгер-Ларсен Йенс
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
48'
48'
48'
ШАНС! Толой Рафаэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ригони Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Стрюгер-Ларсен Йенс получил желтую карточку от судьи
46'
Судья сигнализирует, что Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
45'
ШАНС! Сапата Дуван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
44'
44'
44'
44'
Судья сигнализирует, что Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
43'
43'
42'
42'
Тер Авест Хидде из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
41'
41'
Хатебур Ханс из команды Аталанта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
40'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
39'
Удинезе контролирует мяч.
39'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удинезе контролирует мяч.
39'
38'
ШАНС! Сапата Дуван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
38'
38'
37'
36'
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
35'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
33'
Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
33'
Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
32'
32'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
32'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
31'
Госенс Робин из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
29'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
29'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
27'
Ласанья Кевин возвращается на поле.
27'
26'
Матч возобновлен
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Ласанья Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
25'
Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Удар от ворот произведет Аталанта
24'
Нюйтинк Брэм не смог попасть в створ ударом издали
24'
23'
23'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
Опасность! Де Пауль Родриго из команды Удинезе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
20'
Толой Рафаэл из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Фофана Секо из команды Удинезе играет слишком грубо. Фройлер Ремо оказался на газоне.
19'
Ригони Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Отличные скиллы показывает Ригони Эмилиано, обводя своих соперников
19'
18'
18'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Трост-Эконг Виллиам из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
17'
Судья сигнализирует, что Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Хатебур Ханс
16'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
14'
14'
Де Рон Мартен наказан за толчок Пеццелла Джузеппе
13'
12'
Д'Аллесандро Марко сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Ласанья Кевин из команды Удинезе забил гол! Легко это для такого игрока, как Ласанья Кевин
12'
Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе делает навес прямо в штрафную.
12'
Удинезе начинает контратаку
12'
11'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
11'
Мандрагора Роландо наказан за толчок Гомес Алехандро
10'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
10'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
9'
9'
8'
8'
Трост-Эконг Виллиам наказан за толчок Сапата Дуван
7'
Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
7'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
5'
Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
5'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
5'
Судья сигнализирует, что Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Мазиелло Андреа
4'
4'
4'
3'
Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
2'
Толой Рафаэл сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!
2'
2'
Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Ригони Эмилиано
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Удинезе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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