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Стадион:
Удинезе
1:1
Перерыв
Аталанта
0'
0:1
2' Гол
Сапата Дуван
1:1
12' Гол
Ласанья Кевин
45' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Угловой
48'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
48'
Удар от ворот произведет Удинезе
48'
ШАНС! Толой Рафаэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ригони Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Стрюгер-Ларсен Йенс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Удинезе
45'
ШАНС! Сапата Дуван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
44'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Аталанта контролирует мяч.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Госенс Робин
43'
Аталанта контролирует мяч.
43'
Аталанта контролирует мяч.
42'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Тер Авест Хидде из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Удинезе
41'
Хатебур Ханс из команды Аталанта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
41'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
Офсайд
40'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
39'
Удинезе контролирует мяч.
39'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удинезе контролирует мяч.
39'
Удар от ворот произведет Удинезе
38'
ШАНС! Сапата Дуван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
38'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Аталанта контролирует мяч.
36'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
35'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
33'
Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
33'
Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
32'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
31'
Госенс Робин из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
Удар от ворот произведет Удинезе
29'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
29'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Аталанта контролирует мяч.
Травма, повреждение
27'
Ласанья Кевин возвращается на поле.
27'
Удар от ворот произведет Удинезе
26'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Ласанья Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Травма, повреждение
25'
Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Удар от ворот произведет Аталанта
24'
Нюйтинк Брэм не смог попасть в створ ударом издали
24'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Удинезе
23'
Толой Рафаэл из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Опасность! Де Пауль Родриго из команды Удинезе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
21'
Аталанта контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Удинезе
20'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
20'
Толой Рафаэл из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Фофана Секо из команды Удинезе играет слишком грубо. Фройлер Ремо оказался на газоне.
19'
Ригони Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Отличные скиллы показывает Ригони Эмилиано, обводя своих соперников
19'
Аталанта контролирует мяч.
18'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Трост-Эконг Виллиам из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Пеццелла Джузеппе из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Хатебур Ханс
16'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
16'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Аталанта контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе
14'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Де Рон Мартен наказан за толчок Пеццелла Джузеппе
13'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Д'Аллесандро Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Ласанья Кевин из команды Удинезе забил гол! Легко это для такого игрока, как Ласанья Кевин
12'
Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе делает навес прямо в штрафную.
12'
Удинезе начинает контратаку
12'
Удар от ворот произведет Удинезе
11'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
10'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Аталанта контролирует мяч.
8'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
7'
Гомес Алехандро из команды Аталанта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Удар от ворот произведет Удинезе
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
5'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Д'Аллесандро Марко из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Мазиелло Андреа
4'
Аталанта контролирует мяч.
4'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
2'
Толой Рафаэл сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!
Угловой
2'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
2'
Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Нюйтинк Брэм из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Ригони Эмилиано
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Удинезе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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