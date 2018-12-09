  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Winline
Стадион:
Парма
0:0
Перерыв
Кьево
0'
4' Желтая карточка
Депаоли Фабио
7' Желтая карточка
Ригони Лука
27' Желтая карточка
Барилла Антонио
31' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
35' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Бьябьяни Джонатан из команды Парма поставил подножку. Пострадал Каччаторе Фабрицио
45'
Хорошую попытку сделал Оби Джоэл. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает пас партнеру.
45'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
45'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Оби Джоэл из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
44'
Степински Мариуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Скоццарелла Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Барба Федерико из команды Кьево играет слишком грубо. Инглезе Роберто оказался на газоне.
43'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
43'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
43'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
42'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
42'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Кьево контролирует мяч.
41'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
41'
Парма начинает контратаку
41'
Сепе Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
41'
Оби Джоэл мяч отрикошетил от ворот
41'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
40'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
39'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Ригони Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Бирса Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой справа.
38'
Пеллиссье Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой слева.
37'
Инглезе Роберто мяч отрикошетил от ворот
37'
Удар от ворот произведет Кьево
36'
Ригони Лука мяч отрикошетил от ворот
36'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Желтая карточка
35'
Хетемай Перпарим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
35'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Оби Джоэл из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
35'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
34'
Удар от ворот произведет Парма
34'
Шанс! Степински Мариуш из команды Кьево пробил головой, но мимо
34'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
33'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
33'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
33'
Кьево контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Парма
Фол, нарушение
32'
Удар от ворот произведет Парма
Желтая карточка
31'
Судья подбегает и показывает Гальоло Риккардо из команды Парма отложенную желтую карточку за фол.
30'
Удар от ворот произведет Парма
30'
Шанс! Степински Мариуш из команды Кьево пробил головой, но мимо
30'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Инглезе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Радованович Иван из команды Кьево подал угловой справа.
29'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Кьево имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
27'
Барилла Антонио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Барилла Антонио из команды Парма играет слишком грубо. Бирса Вальтер оказался на газоне.
26'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой слева.
26'
Барилла Антонио бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
26'
Скоццарелла Маттео из команды Парма отправил кросс в штрафную...
26'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Гальоло Риккардо из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Иакопони Симоне из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Вратарь парирует удар, который нанес Бьябьяни Джонатан, и мяч снова в игре
23'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
22'
Парма имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Барба Федерико
21'
Иакопони Симоне из команды Парма отправил кросс в штрафную...
21'
Парма имеет хороший шанс забить.
21'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
20'
Бирса Вальтер наказан за толчок Ригони Лука
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
19'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
18'
Кьево контролирует мяч.
18'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Радованович Иван из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
18'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Удар от ворот произведет Парма
17'
Радованович Иван не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
17'
Ригони Лука возвращается на поле.
16'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Ригони Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
15'
Ригони Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бьябьяни Джонатан
14'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Парма
13'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Парма
12'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
11'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Ди Гаудио Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Депаоли Фабио
10'
Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
8'
Бани Маттиа наказан за толчок Ди Гаудио Антонио
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
7'
Пеллиссье Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
7'
Ригони Лука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Безумный фол. Ригони Лука грубо играет против соперника. Пострадал Пеллиссье Серхио
6'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Бирса Вальтер из команды Кьево играет слишком грубо. Скоццарелла Маттео оказался на газоне.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Ригони Лука
5'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
5'
Барилла Антонио из команды Парма опасно и грубо сыграл. Радованович Иван пострадал.
Желтая карточка
4'
Депаоли Фабио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
4'
Депаоли Фабио из команды Кьево играет слишком грубо. Ди Гаудио Антонио оказался на газоне.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бьябьяни Джонатан
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Скоццарелла Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Депаоли Фабио
2'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Парма начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Бельгия: Первый дивизион А
Греция: Суперлига
Индия: Суперлига Индии
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Марокко: Ботола
Польша: Экстракласса
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Швейцария: Челлендж Лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация