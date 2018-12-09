Стадион: Эннио Тардини
4' Желтая карточкаДепаоли Фабио
7' Желтая карточкаРигони Лука
27' Желтая карточкаБарилла Антонио
31' Желтая карточкаГальоло Риккардо
35' Желтая карточкаХетемай Перпарим
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
Судья сигнализирует, что Бьябьяни Джонатан из команды Парма поставил подножку. Пострадал Каччаторе Фабрицио
45'
Хорошую попытку сделал Оби Джоэл. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает пас партнеру.
45'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
45'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Оби Джоэл из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
44'
Степински Мариуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Скоццарелла Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Барба Федерико из команды Кьево играет слишком грубо. Инглезе Роберто оказался на газоне.
43'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
43'
43'
42'
42'
42'
42'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
41'
Кьево контролирует мяч.
41'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
41'
Парма начинает контратаку
41'
Сепе Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
41'
Оби Джоэл мяч отрикошетил от ворот
41'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
39'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Ригони Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Бирса Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой справа.
38'
Пеллиссье Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой слева.
37'
Инглезе Роберто мяч отрикошетил от ворот
37'
Удар от ворот произведет Кьево
36'
Ригони Лука мяч отрикошетил от ворот
36'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Хетемай Перпарим получил желтую карточку от судьи
35'
Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
35'
35'
Оби Джоэл из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
35'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
34'
Удар от ворот произведет Парма
34'
Шанс! Степински Мариуш из команды Кьево пробил головой, но мимо
34'
33'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
33'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
33'
Кьево контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Парма
32'
Удар от ворот произведет Парма
31'
Судья подбегает и показывает Гальоло Риккардо из команды Парма отложенную желтую карточку за фол.
30'
Удар от ворот произведет Парма
30'
Шанс! Степински Мариуш из команды Кьево пробил головой, но мимо
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Инглезе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Радованович Иван из команды Кьево подал угловой справа.
29'
29'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Кьево имеет хороший шанс забить.
27'
Барилла Антонио получил желтую карточку от судьи
27'
Барилла Антонио из команды Парма играет слишком грубо. Бирса Вальтер оказался на газоне.
26'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой слева.
26'
Барилла Антонио бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
26'
Скоццарелла Маттео из команды Парма отправил кросс в штрафную...
26'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Гальоло Риккардо из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Радованович Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Иакопони Симоне из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Вратарь парирует удар, который нанес Бьябьяни Джонатан, и мяч снова в игре
23'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
22'
Парма имеет хороший шанс забить.
22'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Барба Федерико
21'
Иакопони Симоне из команды Парма отправил кросс в штрафную...
21'
Парма имеет хороший шанс забить.
21'
Удар от ворот произведет Кьево
20'
Бирса Вальтер наказан за толчок Ригони Лука
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
19'
19'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
18'
Кьево контролирует мяч.
18'
18'
Радованович Иван из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
18'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
17'
Удар от ворот произведет Парма
17'
Радованович Иван не смог попасть в створ ударом издали
17'
Ригони Лука возвращается на поле.
16'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Матч возобновлен
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Ригони Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Ригони Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
Матч возобновлен
14'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
14'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бьябьяни Джонатан
14'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Парма
13'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Парма
12'
Пеллиссье Серхио из команды Кьево не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
11'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
11'
10'
Судья сигнализирует, что Ди Гаудио Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Депаоли Фабио
10'
Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Кьево
8'
Бани Маттиа наказан за толчок Ди Гаудио Антонио
8'
Матч возобновлен
7'
Пеллиссье Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Ригони Лука получил желтую карточку от судьи
7'
Безумный фол. Ригони Лука грубо играет против соперника. Пострадал Пеллиссье Серхио
6'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Бирса Вальтер из команды Кьево играет слишком грубо. Скоццарелла Маттео оказался на газоне.
6'
Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Ригони Лука
5'
5'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Барилла Антонио из команды Парма опасно и грубо сыграл. Радованович Иван пострадал.
4'
Депаоли Фабио получил желтую карточку от судьи
4'
Депаоли Фабио из команды Кьево играет слишком грубо. Ди Гаудио Антонио оказался на газоне.
3'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бьябьяни Джонатан
2'
Судья сигнализирует, что Скоццарелла Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Депаоли Фабио
2'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Инглезе Роберто наказан за толчок Хетемай Перпарим
1'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Парма начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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