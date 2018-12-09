Стадион: Луиджи Феррарис
11' Красная карточкаКришито Доменико
0:1
15' ГолПетанья Андреа
25' Желтая карточкаПетанья Андреа
34' Желтая карточкаБонифаци Кевин
1:1
38' ПенальтиПентек Кшиштоф
55' Желтая карточкаВелозу Мигель
81' Желтая карточкаВикари Франческо
85' Желтая карточкаФлоккари Сержио
87' Желтая карточкаВальдифиори Мирко
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
94'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
93'
93'
Шанс! Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
93'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает отличный кросс...
93'
93'
Вальдифиори Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Тактическая замена. Сандро Раньери уходит с поля и его заменяет Жуканович Эрвин
92'
Судья сигнализирует, что Куаме Кристиан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Викари Франческо
92'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Сандро Раньери на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
90'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
89'
89'
89'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
88'
Сандро Раньери из команды Дженоа в офсайде
88'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Вальдифиори Мирко получил желтую карточку от судьи
87'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Куаме Кристиан пострадал.
87'
87'
86'
86'
Фарес Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
86'
85'
Флоккари Сержио получил желтую карточку от судьи
85'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Куаме Кристиан пострадал.
85'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
84'
После дальнего удара, который нанес Куаме Кристиан мяч отбит вратарем
84'
Куаме Кристиан из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
84'
83'
83'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Отличные скиллы показывает Лаццари Мануэль, обводя своих соперников
82'
Судья сигнализирует, что Сандро Раньери из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
82'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Флоккари Сержио
81'
Викари Франческо получил желтую карточку от судьи
81'
Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Пентек Кшиштоф пострадал.
81'
Хильемарк Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
79'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
79'
78'
Судья сигнализирует, что Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
77'
77'
Куаме Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Тактическая замена. Скьяттарелла Паскуале уходит с поля и его заменяет Вальдифиори Мирко
75'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
75'
Куртич Ясмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
73'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
73'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Скьяттарелла Паскуале не смог попасть в створ ударом издали
73'
73'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
72'
72'
72'
72'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
71'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
71'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Раду Йонуц делает длинную передачу вперед
70'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бираски Давиде
70'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
70'
69'
Тактическая замена. Миссироли Симоне уходит с поля и его заменяет Валоти Матиа
69'
Миссироли Симоне не смог попасть в створ ударом издали
68'
68'
67'
67'
67'
Опасность! Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
66'
Тактическая замена. Велозу Мигель уходит с поля и его заменяет Эстебан Ролон
65'
Бонифаци Кевин не смог попасть в створ ударом издали
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
64'
64'
Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
63'
62'
62'
Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали
61'
61'
Фарес Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
60'
Хильемарк Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
60'
Опасность! Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
60'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
60'
59'
58'
58'
ШАНС! Пентек Кшиштоф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Куаме Кристиан из команды Дженоа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Куаме Кристиан из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
57'
Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
57'
Хорошую попытку сделал Скьяттарелла Паскуале. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Отличные скиллы показывает Скьяттарелла Паскуале, обводя своих соперников
56'
55'
Велозу Мигель получил желтую карточку от судьи
55'
Велозу Мигель из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Миссироли Симоне пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
55'
55'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
54'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
54'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает передачу одноклубнику.
53'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
53'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
После дальнего удара, который нанес Куртич Ясмин мяч отбит вратарем
51'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
51'
Отличные скиллы показывает Пентек Кшиштоф, обводя своих соперников
51'
50'
Судья сигнализирует, что Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
50'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
50'
49'
Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали
49'
49'
48'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
48'
Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Велозу Мигель из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
47'
Куртич Ясмин нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Тактическая замена. Перейра Педру II уходит с поля и его заменяет Гюнтер Корай
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
49'
49'
Сандро Раньери не смог попасть в створ ударом издали
49'
49'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
49'
Куаме Кристиан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
48'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Сандро Раньери пострадал.
48'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Петанья Андреа и попал в каркас ворот!
48'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
48'
47'
47'
47'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
46'
Велозу Мигель не смог попасть в створ ударом издали
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
45'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
44'
После дальнего удара, который нанес Фарес Мохамед мяч отбит вратарем
44'
43'
43'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
42'
42'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ромеро Кристиан из команды Дженоа.
42'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Антенуччи Мирко нанес удар в каркас ворот!
42'
Фарес Мохамед нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
41'
41'
Велозу Мигель из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Скьяттарелла Паскуале пострадал.
41'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
40'
Сандро Раньери предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Миссироли Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
39'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Скьяттарелла Паскуале заработал фол
39'
39'
Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
38'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф из команды Дженоа забивает с точки!
38'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Ромеро Кристиан пострадал.
36'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
35'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
35'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
35'
Куаме Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Плохо сыграл Викари Франческо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
34'
Бонифаци Кевин получил желтую карточку от судьи
34'
Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Куаме Кристиан пострадал.
34'
34'
Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
33'
33'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес прямо в штрафную.
32'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
31'
30'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
30'
Опасность! Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
28'
28'
Лаццари Мануэль не смог попасть в створ ударом издали
28'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
27'
27'
Бираски Давиде из команды Дженоа подал угловой справа.
26'
Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
25'
Петанья Андреа получил желтую карточку от судьи
25'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Бираски Давиде заработал фол
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
24'
23'
23'
23'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
19'
Ромеро Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
18'
18'
Миссироли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
17'
Судья сигнализирует, что Сандро Раньери из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
15'
Фелипе Диас сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О О О Л - Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
15'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
15'
Бираски Давиде из команды Дженоа играет слишком грубо. Антенуччи Мирко оказался на газоне.
14'
14'
13'
Матч возобновлен
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
11'
УДАЛЕНИЕ! - Кришито Доменико увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
11'
Безумный фол. Кришито Доменико грубо играет против соперника. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
9'
9'
9'
Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
8'
7'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Отличные скиллы показывает Куаме Кристиан, обводя своих соперников
6'
6'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
4'
4'
3'
2'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа в офсайде
2'
Бираски Давиде из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
2'
1'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа в офсайде
1'
Кришито Доменико из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Дженоа начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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