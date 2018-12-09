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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Дженоа
1:1
Конец матча
СПАЛ 2013
0'
11' Красная карточка
Кришито Доменико
0:1
15' Гол
Петанья Андреа
25' Желтая карточка
Петанья Андреа
34' Желтая карточка
Бонифаци Кевин
1:1
38' Пенальти
Пентек Кшиштоф
55' Желтая карточка
Велозу Мигель
81' Желтая карточка
Викари Франческо
85' Желтая карточка
Флоккари Сержио
87' Желтая карточка
Вальдифиори Мирко
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
94'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
93'
Удар от ворот произведет Дженоа
93'
Шанс! Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
93'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает отличный кросс...
93'
Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Вальдифиори Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Тактическая замена. Сандро Раньери уходит с поля и его заменяет Жуканович Эрвин
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Куаме Кристиан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Викари Франческо
92'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
92'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Травма, повреждение
91'
Сандро Раньери на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Сандро Раньери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
89'
Удар от ворот произведет Дженоа
89'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Офсайд
88'
Сандро Раньери из команды Дженоа в офсайде
88'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
87'
Вальдифиори Мирко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Куаме Кристиан пострадал.
87'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Дженоа
86'
Фарес Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
86'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
85'
Флоккари Сержио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Флоккари Сержио из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Куаме Кристиан пострадал.
85'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
84'
После дальнего удара, который нанес Куаме Кристиан мяч отбит вратарем
84'
Куаме Кристиан из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
84'
Дженоа контролирует мяч.
83'
Удар от ворот произведет Дженоа
83'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Отличные скиллы показывает Лаццари Мануэль, обводя своих соперников
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Сандро Раньери из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
82'
Тактическая замена. Петанья Андреа уходит с поля и его заменяет Флоккари Сержио
Желтая карточка
81'
Викари Франческо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Пентек Кшиштоф пострадал.
81'
Хильемарк Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
80'
Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
79'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
79'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
77'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Куаме Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
76'
Тактическая замена. Скьяттарелла Паскуале уходит с поля и его заменяет Вальдифиори Мирко
75'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Травма, повреждение
75'
Куртич Ясмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Дженоа контролирует мяч.
73'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
73'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
73'
Удар от ворот произведет Дженоа
73'
Скьяттарелла Паскуале не смог попасть в створ ударом издали
73'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
72'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
72'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
71'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
71'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Раду Йонуц делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Бираски Давиде
70'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
70'
Удар от ворот произведет Дженоа
69'
Тактическая замена. Миссироли Симоне уходит с поля и его заменяет Валоти Матиа
69'
Миссироли Симоне не смог попасть в створ ударом издали
68'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
68'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
67'
Ромеро Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Опасность! Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
66'
Удар от ворот произведет Дженоа
66'
Тактическая замена. Велозу Мигель уходит с поля и его заменяет Эстебан Ролон
65'
Бонифаци Кевин не смог попасть в створ ударом издали
65'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
64'
Удар от ворот произведет Дженоа
64'
Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Удар от ворот произведет Дженоа
62'
Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали
61'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Фарес Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
60'
Хильемарк Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
60'
Опасность! Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
60'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
60'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
59'
Удар от ворот произведет Дженоа
58'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
58'
ШАНС! Пентек Кшиштоф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Куаме Кристиан из команды Дженоа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
58'
Куаме Кристиан из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
57'
Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
57'
Хорошую попытку сделал Скьяттарелла Паскуале. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Отличные скиллы показывает Скьяттарелла Паскуале, обводя своих соперников
56'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
55'
Велозу Мигель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Велозу Мигель из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Миссироли Симоне пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
55'
Удар от ворот произведет Дженоа
55'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
54'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
54'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает передачу одноклубнику.
53'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
53'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
После дальнего удара, который нанес Куртич Ясмин мяч отбит вратарем
51'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
51'
Отличные скиллы показывает Пентек Кшиштоф, обводя своих соперников
51'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
50'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
50'
Удар от ворот произведет Дженоа
49'
Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали
49'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
48'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Велозу Мигель из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
47'
Куртич Ясмин нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Перейра Педру II уходит с поля и его заменяет Гюнтер Корай
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
49'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
49'
Сандро Раньери не смог попасть в створ ударом издали
49'
Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
49'
Куаме Кристиан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Сандро Раньери пострадал.
48'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Петанья Андреа и попал в каркас ворот!
48'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
48'
Сандро Раньери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
47'
Ромеро Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
46'
Велозу Мигель не смог попасть в створ ударом издали
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Дженоа
45'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
45'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
44'
После дальнего удара, который нанес Фарес Мохамед мяч отбит вратарем
44'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Дженоа
43'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
42'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ромеро Кристиан из команды Дженоа.
42'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Антенуччи Мирко нанес удар в каркас ворот!
42'
Фарес Мохамед нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
41'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Офсайд
41'
Велозу Мигель из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Скьяттарелла Паскуале пострадал.
Угловой
41'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
40'
Сандро Раньери предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Миссироли Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Сандро Раньери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
39'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Скьяттарелла Паскуале заработал фол
39'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф из команды Дженоа забивает с точки!
Фол, нарушение
38'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Ромеро Кристиан пострадал.
36'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
35'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
35'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
35'
Куаме Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Плохо сыграл Викари Франческо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Желтая карточка
34'
Бонифаци Кевин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Куаме Кристиан пострадал.
34'
Удар от ворот произведет Дженоа
34'
Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
33'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
33'
Ромеро Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес прямо в штрафную.
32'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
31'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
30'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
30'
Опасность! Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
28'
Удар от ворот произведет Дженоа
28'
Лаццари Мануэль не смог попасть в створ ударом издали
28'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Бираски Давиде из команды Дженоа подал угловой справа.
26'
Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Велозу Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
25'
Петанья Андреа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Бираски Давиде заработал фол
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
24'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Дженоа
23'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
20'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Дженоа контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Травма, повреждение
19'
Ромеро Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
18'
Миссироли Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Удар от ворот произведет Дженоа
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Сандро Раньери из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
15'
Фелипе Диас сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
Г О О О О О О Л - Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
15'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
15'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Фол, нарушение
15'
Бираски Давиде из команды Дженоа играет слишком грубо. Антенуччи Мирко оказался на газоне.
14'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Матч возобновлен
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
11'
УДАЛЕНИЕ! - Кришито Доменико увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Кришито Доменико грубо играет против соперника. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
10'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
9'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Дженоа
9'
Бонифаци Кевин из команды СПАЛ 2013 делает неудачный навес.
8'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Отличные скиллы показывает Куаме Кристиан, обводя своих соперников
6'
Удар от ворот произведет Дженоа
6'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
4'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Дженоа контролирует мяч.
Офсайд
2'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа в офсайде
2'
Бираски Давиде из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
1'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа в офсайде
1'
Кришито Доменико из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Дженоа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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