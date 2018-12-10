Стадион: Сан-Мамес Зрители: 34060
55' Желтая карточкаБеньят Эчебария
78' Желтая карточкаНуньес Унай
81' Желтая карточкаКапа Андер
83' Желтая карточкаХуанпе Хуан
1:0
90' ПенальтиАдурис Ариц
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Сан-Хосе Микель заработал фол
94'
Сан-Хосе Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
92'
Г О О О О Л - Адурис Ариц из команды Атлетик Б забивает с точки!
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
ПЕНАЛЬТИ - Рамальо Чимено из команды Жирона привез своей команде пенальти за опасную игру против Муньяин Икер.
91'
Отличные скиллы показывает Муньяин Икер, обводя своих соперников
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
90'
90'
Понс Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Стуани Кристиан уходит с поля и его заменяет Думбия Сейду
89'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гарсия Дани
89'
88'
88'
88'
86'
86'
Капа Андер из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
86'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Лосано Энтони наказан за толчок Гарсия Рауль
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
84'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
84'
Ираисос Горка взял и забрал мяч на выходе
84'
83'
Рефери не любит споров - именно за это Хуанпе Хуан сейчас получил желтую
82'
Хуанпе Хуан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Эррерин Яго пострадал.
82'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
82'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Муньяин Икер
82'
Гранель Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Капа Андер получил желтую карточку от судьи
81'
Капа Андер из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Гранель Алекс пострадал.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
79'
ШАНС! Порро Педро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Нуньес Унай получает желтую карточку за неспортивное поведение
78'
Лосано Энтони из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
78'
77'
77'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
77'
Хуанпе Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
76'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
76'
76'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Сан-Хосе Микель
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
Нуньес Унай бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
74'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
74'
74'
74'
74'
73'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
73'
Капа Андер из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Ираисос Горка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Рамальо Чимено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
71'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
71'
70'
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
69'
68'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
67'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эррерин Яго из команды Атлетик Б.
67'
66'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
64'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
64'
64'
Порро Педро из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
64'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
64'
Ираисос Горка взял и забрал мяч на выходе
63'
63'
63'
63'
63'
62'
Тактическая замена. Гарсия Алеш уходит с поля и его заменяет Соарес Дуглас
62'
Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Сусаета Маркель
62'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
62'
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
59'
59'
58'
Гарсия Рауль нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
57'
Адурис Ариц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Понс Пере навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Гарсия Алеш пострадал.
55'
Рефери не любит споров - именно за это Беньят Эчебария сейчас получил желтую
55'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Гарсия Алеш пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
55'
Ираисос Горка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Стуани Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Головой пробил Йерай Альварес, но голкипер отбил его в поле!
55'
54'
После удара головой, который сделал Гарсия Рауль мяч выносится вратарем на угловой
54'
53'
53'
Капа Андер из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
52'
Отличные скиллы показывает Капа Андер, обводя своих соперников
52'
52'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
51'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
После дальнего удара, который нанес Кордоба Иньиго мяч отбит вратарем
50'
49'
49'
48'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 34060 болельщиков
48'
48'
Беньят Эчебария не смог попасть в створ ударом издали
47'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
47'
47'
47'
Гарсия Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Отличные скиллы показывает Адурис Ариц, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
44'
Гарсия Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
44'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
44'
Опасность! Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
43'
43'
43'
Уильямс Иньяки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Кордоба Иньиго бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
42'
Плохо сыграл Рамальо Чимено - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
42'
41'
41'
41'
41'
41'
40'
Порро Педро из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Гарсия Рауль пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
39'
Гарсия Дани из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Понс Пере пострадал.
39'
Кордоба Иньиго задерживает мяч рукой
38'
38'
37'
37'
37'
36'
Гарсия Алеш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
36'
36'
Порро Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Отличные скиллы показывает Кордоба Иньиго, обводя своих соперников
36'
36'
Порро Педро из команды Жирона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
35'
Стуани Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
34'
34'
34'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
34'
34'
34'
33'
33'
33'
32'
Стуани Кристиан из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Нуньес Унай заработал фол
32'
32'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
32'
31'
31'
31'
Понс Пере не смог попасть в створ ударом издали
30'
30'
Опасность предотвращена - Порро Педро из команды Жирона вступил в отбор удачно
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Судья сигнализирует, что Рамальо Чимено из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кордоба Иньиго
29'
28'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Гранель Алекс пострадал.
27'
Кордоба Иньиго возвращается на поле.
27'
Матч возобновлен
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Кордоба Иньиго получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Кордоба Иньиго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
26'
Гарсия Борха I бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
26'
Стуани Кристиан из команды Жирона сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
26'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Судья сигнализирует, что Йерай Альварес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
24'
22'
ОТМЕНЕН - Стуани Кристиан забивает мяч в сетку, но гол не будет засчитан! Флажок поднят.
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
19'
Капа Андер ошибается в защите.
19'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
18'
18'
Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Капа Андер из команды Атлетик Б в офсайде
17'
17'
17'
16'
16'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
16'
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Адурис Ариц, и мяч снова в игре
15'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
14'
14'
Судья сигнализирует, что Нуньес Унай из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
12'
Стуани Кристиан из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Йерай Альварес заработал фол
12'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б в офсайде
12'
Опасность! Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
10'
10'
9'
Порро Педро из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
9'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
9'
8'
После удара головой, который сделал Адурис Ариц мяч выносится вратарем на угловой
8'
8'
Судья сигнализирует, что Порро Педро из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
7'
Гарсия Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
7'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.
7'
Уильямс Иньяки нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
6'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
6'
Капа Андер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
5'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
4'
4'
4'
Гранель Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
3'
2'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Атлетик Б начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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