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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 34060
Атлетик Б
1:0
Конец матча
Жирона
0'
55' Желтая карточка
Беньят Эчебария
78' Желтая карточка
Нуньес Унай
81' Желтая карточка
Капа Андер
83' Желтая карточка
Хуанпе Хуан
1:0
90' Пенальти
Адурис Ариц
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Сан-Хосе Микель заработал фол
Травма, повреждение
94'
Сан-Хосе Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Адурис Ариц из команды Атлетик Б забивает с точки!
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
91'
ПЕНАЛЬТИ - Рамальо Чимено из команды Жирона привез своей команде пенальти за опасную игру против Муньяин Икер.
91'
Отличные скиллы показывает Муньяин Икер, обводя своих соперников
90'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
90'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Понс Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Стуани Кристиан уходит с поля и его заменяет Думбия Сейду
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гарсия Дани
89'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Капа Андер из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
86'
Сусаета Маркель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Лосано Энтони наказан за толчок Гарсия Рауль
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
84'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
84'
Ираисос Горка взял и забрал мяч на выходе
84'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
83'
Рефери не любит споров - именно за это Хуанпе Хуан сейчас получил желтую
Фол, нарушение
82'
Хуанпе Хуан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Эррерин Яго пострадал.
82'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
82'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Муньяин Икер
Травма, повреждение
82'
Гранель Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
81'
Капа Андер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Капа Андер из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Гранель Алекс пострадал.
80'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
79'
ШАНС! Порро Педро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Желтая карточка
78'
Нуньес Унай получает желтую карточку за неспортивное поведение
78'
Лосано Энтони из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
78'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
77'
Хуанпе Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
76'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Сан-Хосе Микель
75'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
Нуньес Унай бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
74'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
74'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
74'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
74'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
73'
Капа Андер из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Ираисос Горка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
73'
Рамальо Чимено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
71'
Жирона контролирует мяч.
70'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
67'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эррерин Яго из команды Атлетик Б.
67'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
64'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Порро Педро из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
64'
Ираисос Горка взял и забрал мяч на выходе
63'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
63'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
63'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
62'
Тактическая замена. Гарсия Алеш уходит с поля и его заменяет Соарес Дуглас
62'
Тактическая замена. Уильямс Иньяки уходит с поля и его заменяет Сусаета Маркель
62'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
62'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
61'
Жирона контролирует мяч.
60'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
59'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Атлетик Б контролирует мяч.
58'
Гарсия Рауль нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
57'
Адурис Ариц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Понс Пере навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Гарсия Алеш пострадал.
Желтая карточка
55'
Рефери не любит споров - именно за это Беньят Эчебария сейчас получил желтую
Фол, нарушение
55'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Гарсия Алеш пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
55'
Ираисос Горка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
55'
Стуани Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Головой пробил Йерай Альварес, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
55'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
54'
После удара головой, который сделал Гарсия Рауль мяч выносится вратарем на угловой
54'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
53'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Капа Андер из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
52'
Отличные скиллы показывает Капа Андер, обводя своих соперников
52'
Удар от ворот произведет Жирона
52'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
51'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Атлетик Б контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
После дальнего удара, который нанес Кордоба Иньиго мяч отбит вратарем
50'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
49'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 34060 болельщиков
48'
Удар от ворот произведет Жирона
48'
Беньят Эчебария не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
46'
Жирона контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
47'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
47'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
47'
Гарсия Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
47'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Отличные скиллы показывает Адурис Ариц, обводя своих соперников
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
44'
Гарсия Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
44'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
44'
Опасность! Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Жирона
43'
Уильямс Иньяки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Кордоба Иньиго бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
42'
Плохо сыграл Рамальо Чимено - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
42'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
41'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Порро Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Порро Педро из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Гарсия Рауль пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
39'
Гарсия Дани из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Понс Пере пострадал.
Фол, нарушение
39'
Кордоба Иньиго задерживает мяч рукой
38'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Жирона
Угловой
37'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
36'
Гарсия Алеш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
36'
Порро Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Отличные скиллы показывает Кордоба Иньиго, обводя своих соперников
36'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
36'
Порро Педро из команды Жирона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
35'
Стуани Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
34'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
34'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
34'
Порро Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
34'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
33'
Жирона контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Стуани Кристиан из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Нуньес Унай заработал фол
32'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
32'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
31'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
31'
Понс Пере не смог попасть в створ ударом издали
30'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Опасность предотвращена - Порро Педро из команды Жирона вступил в отбор удачно
30'
Понс Пере из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Рамальо Чимено из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кордоба Иньиго
29'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
28'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Гранель Алекс пострадал.
Травма, повреждение
27'
Кордоба Иньиго возвращается на поле.
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Кордоба Иньиго получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Кордоба Иньиго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Порро Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
26'
Гарсия Борха I бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
26'
Стуани Кристиан из команды Жирона сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
26'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
25'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Йерай Альварес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
24'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
22'
ОТМЕНЕН - Стуани Кристиан забивает мяч в сетку, но гол не будет засчитан! Флажок поднят.
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Описание гола
19'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
19'
Капа Андер ошибается в защите.
19'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Жирона контролирует мяч.
18'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Офсайд
17'
Капа Андер из команды Атлетик Б в офсайде
17'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
17'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
16'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Вратарь парирует удар, который нанес Адурис Ариц, и мяч снова в игре
15'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
14'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Нуньес Унай из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
Фол, нарушение
12'
Стуани Кристиан из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Йерай Альварес заработал фол
Офсайд
12'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б в офсайде
12'
Опасность! Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
10'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Атлетик Б контролирует мяч.
9'
Порро Педро из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Удар от ворот произведет Жирона
9'
Нуньес Унай из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
9'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
8'
После удара головой, который сделал Адурис Ариц мяч выносится вратарем на угловой
8'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Порро Педро из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
7'
Гарсия Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
Угловой
7'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.
7'
Уильямс Иньяки нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
6'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
6'
Капа Андер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
4'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
4'
Гранель Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
3'
Атлетик Б контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
2'
Жирона контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Атлетик Б начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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