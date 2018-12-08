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Winline
Стадион:
Вильярреал
0:3
Второй тайм: 80'
Сельта
0'
14' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
40' Желтая карточка
Альваро Гонсалес
0:1
44' Гол
Браис Мендес
49' Желтая карточка
Марио Гаспар
0:2
49' Гол
Йокушлу Окай
0:3
51' Гол
Макси Гомес
76' Желтая карточка
Йокушлу Окай
80'
Второй тайм
81'
ШАНС! Педраса Альфонсо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Удар от ворот произведет Сельта
80'
Отличный пас сделал Касорла Санти из команды Вильярреал. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет Сельта
78'
Какой промах! Экамби Карл Токо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
78'
Касорла Санти из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
78'
Виктор Руис из команды Вильярреал нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
78'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал подал угловой справа.
77'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.
77'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Тактическая замена. Браис Мендес уходит с поля и его заменяет Пейнадо Франсиско
Желтая карточка
76'
Йокушлу Окай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
76'
Безумный фол. Йокушлу Окай грубо играет против соперника. Пострадал Форнальс Пабло
75'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
74'
Бакка Карлос наказан за толчок Мальо Уго
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Юльсагер Эндрю из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Педраса Альфонсо
74'
Юльсагер Эндрю нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Сельта начинает контратаку
74'
Касорла Санти нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
73'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал подал угловой справа.
73'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Травма, повреждение
73'
Хосабед Санчес возвращается на поле.
72'
Касорла Санти нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает пас партнеру.
72'
Марио Гаспар из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Морено Херард из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
71'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Хосабед Санчес получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Травма, повреждение
69'
Хосабед Санчес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.
68'
Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Марио Гаспар из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
67'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Хосабед Санчес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Касорла Санти
66'
Удар от ворот произведет Вильярреал
66'
Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Юльсагер Эндрю
65'
Мальо Уго из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Травма, повреждение
65'
Касорла Санти возвращается на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
65'
Бакка Карлос из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
65'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Морено Херард из команды Вильярреал подал угловой справа.
64'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Касорла Санти получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
64'
Касорла Санти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
64'
Марио Гаспар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Голкипер мог бы сыграть и получше
63'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
63'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
63'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
62'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья свистит. Форнальс Пабло атаковал сзади соперника. Это Буфаль Софьян заработал своей команде штрафной
61'
Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Морено Херард из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
61'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Вильярреал
61'
Аспас Яго из команды Сельта нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Браис Мендес имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
60'
Мальо Уго из команды Сельта делает пас партнеру.
60'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
60'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Альваро Гонсалес делает длинную передачу вперед
59'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Сельта контролирует мяч.
59'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
58'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Вильярреал начинает контратаку
57'
Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
57'
Сельта начинает контратаку
57'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
56'
Вильярреал контролирует мяч.
56'
Сельта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Бакка Карлос из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Костас Давид
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Тактическая замена. Чуквезе Саму уходит с поля и его заменяет Бакка Карлос
54'
Сельта имеет хороший шанс забить.
54'
Удар от ворот произведет Вильярреал
54'
ШТАНГА! Бьет Макси Гомес из команды Сельта в каркас ворот!
54'
Сельта имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Касорла Санти из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
51'
Браис Мендес сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Макси Гомес изменил счет на табло!
51'
Браис Мендес разрезает оборону соперника отличным пасом
Офсайд
51'
Морено Херард из команды Вильярреал в офсайде
50'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
49'
Браис Мендес сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГОООООЛ - Йокушлу Окай Сельта забивает ударом головой
49'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Марио Гаспар тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
48'
Марио Гаспар из команды Вильярреал играет слишком грубо. Буфаль Софьян оказался на газоне.
48'
Сельта имеет хороший шанс забить.
47'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Чуквезе Саму из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Жунка Давид
46'
Тактическая замена. Тригерос Мануэль уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
46'
Удар от ворот произведет Сельта
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Аспас Яго сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Браис Мендес из команды Сельта переиграл вратаря дальним ударом!
44'
Аспас Яго из команды Сельта делает отличный кросс...
44'
Удар от ворот произведет Сельта
44'
Морено Херард из команды Вильярреал нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
43'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
43'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Костас Давид из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Морено Херард
43'
Удар от ворот произведет Вильярреал
42'
Как он промахнулся? Буфаль Софьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
42'
Асенхо Серхио не дал случится голу! Аспас Яго должен был забивать, но Асенхо Серхио сделал отличный сейв
42'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой справа.
41'
Альваро Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Офсайд
40'
Костас Давид из команды Сельта в офсайде
40'
Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Желтая карточка
40'
Альваро Гонсалес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Альваро Гонсалес грубо играет против соперника. Пострадал Буфаль Софьян
39'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
39'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
Офсайд
39'
Мальо Уго из команды Сельта в офсайде
38'
Сельта имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
38'
Судья свистит. Педраса Альфонсо атаковал сзади соперника. Это Аспас Яго заработал своей команде штрафной
37'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
36'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
Офсайд
34'
Морено Херард из команды Вильярреал в офсайде
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Костас Давид из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Морено Херард
33'
Удар от ворот произведет Вильярреал
33'
Как он промахнулся? Аспас Яго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
32'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
32'
Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Назначен штрафной. Пострадал Педраса Альфонсо, его свалил Йокушлу Окай.
31'
Вильярреал контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Сельта
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
ШАНС! Тригерос Мануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Касорла Санти из команды Вильярреал делает отличный кросс...
29'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
29'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал забрасывает мяч в штрафную.
29'
Касорла Санти из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Морено Херард из команды Вильярреал делает пас партнеру.
26'
Так близко к голу! Морено Херард имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Рубен Бланко!
25'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает отличный кросс...
25'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Касорла Санти из команды Вильярреал делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Офсайд
24'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал в офсайде
24'
Виктор Руис из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Вильярреал контролирует мяч.
23'
Сельта контролирует мяч.
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Буфаль Софьян, и мяч снова в игре
21'
Сельта имеет хороший шанс забить.
21'
Чуквезе Саму нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Удар от ворот произведет Вильярреал
20'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Браис Мендес нанес удар в каркас ворот!
20'
Асенхо Серхио не дал случится голу! Браис Мендес должен был забивать, но Асенхо Серхио сделал отличный сейв
19'
Аспас Яго из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
18'
Сельта контролирует мяч.
18'
ШАНС! Марио Гаспар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
17'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
Офсайд
17'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
17'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Судья свистит. Жунка Давид атаковал сзади соперника. Это Тригерос Мануэль заработал своей команде штрафной
15'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Желтая карточка
14'
Касерес Сантьяго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Касерес Сантьяго грубо играет против соперника. Пострадал Буфаль Софьян
14'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
12'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
12'
Касерес Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
12'
Сельта имеет хороший шанс забить.
11'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Вильярреал
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
Отличный пас сделал Буфаль Софьян из команды Сельта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Тригерос Мануэль наказан за толчок Йокушлу Окай
8'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
8'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Касорла Санти
Офсайд
7'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
7'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Вильярреал контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
5'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Морено Херард из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
4'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
4'
Морено Херард из команды Вильярреал в офсайде
4'
Удар от ворот произведет Вильярреал
3'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хосабед Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Виктор Руис из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
2'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сельта начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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