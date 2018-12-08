Стадион: Эстадио де ла Керамика
0:3
Второй тайм: 80'
14' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
40' Желтая карточкаАльваро Гонсалес
0:1
44' ГолБраис Мендес
49' Желтая карточкаМарио Гаспар
0:2
49' ГолЙокушлу Окай
0:3
51' ГолМакси Гомес
76' Желтая карточкаЙокушлу Окай
Второй тайм
81'
ШАНС! Педраса Альфонсо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
80'
Отличный пас сделал Касорла Санти из команды Вильярреал. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
79'
79'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Какой промах! Экамби Карл Токо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
78'
Касорла Санти из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
78'
Виктор Руис из команды Вильярреал нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
78'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал подал угловой справа.
77'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.
77'
77'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
76'
Тактическая замена. Браис Мендес уходит с поля и его заменяет Пейнадо Франсиско
76'
Йокушлу Окай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
76'
Безумный фол. Йокушлу Окай грубо играет против соперника. Пострадал Форнальс Пабло
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
74'
Бакка Карлос наказан за толчок Мальо Уго
74'
Судья сигнализирует, что Юльсагер Эндрю из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Педраса Альфонсо
74'
Юльсагер Эндрю нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Сельта начинает контратаку
74'
Касорла Санти нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал подал угловой справа.
73'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
73'
Хосабед Санчес возвращается на поле.
72'
Касорла Санти нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает пас партнеру.
72'
Марио Гаспар из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
72'
Морено Херард из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
71'
Матч возобновлен
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Хосабед Санчес получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
Хосабед Санчес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
68'
Касорла Санти из команды Вильярреал подал угловой слева.
68'
Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Марио Гаспар из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Судья сигнализирует, что Хосабед Санчес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Касорла Санти
66'
66'
Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Юльсагер Эндрю
65'
Касорла Санти возвращается на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
65'
Бакка Карлос из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Морено Херард из команды Вильярреал подал угловой справа.
64'
Матч возобновлен
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Касорла Санти получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Касорла Санти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Марио Гаспар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Голкипер мог бы сыграть и получше
63'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
63'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
62'
Рубен Бланко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
62'
Судья свистит. Форнальс Пабло атаковал сзади соперника. Это Буфаль Софьян заработал своей команде штрафной
61'
Браис Мендес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Морено Херард из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Браис Мендес имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
60'
60'
Альваро Гонсалес делает длинную передачу вперед
59'
59'
59'
58'
58'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
57'
Вильярреал начинает контратаку
57'
Сельта начинает контратаку
57'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
56'
56'
Сельта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
55'
Судья сигнализирует, что Бакка Карлос из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Костас Давид
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Тактическая замена. Чуквезе Саму уходит с поля и его заменяет Бакка Карлос
54'
54'
54'
ШТАНГА! Бьет Макси Гомес из команды Сельта в каркас ворот!
54'
53'
Судья сигнализирует, что Касорла Санти из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
51'
Браис Мендес сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Макси Гомес изменил счет на табло!
51'
Браис Мендес разрезает оборону соперника отличным пасом
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
49'
Браис Мендес сделал результативную передачу.
49'
ГОООООЛ - Йокушлу Окай Сельта забивает ударом головой
49'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Марио Гаспар тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
48'
Марио Гаспар из команды Вильярреал играет слишком грубо. Буфаль Софьян оказался на газоне.
48'
47'
46'
Судья сигнализирует, что Чуквезе Саму из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Жунка Давид
46'
Тактическая замена. Тригерос Мануэль уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Аспас Яго сделал результативную передачу.
44'
Г О О О О Л - Браис Мендес из команды Сельта переиграл вратаря дальним ударом!
44'
44'
Морено Херард из команды Вильярреал нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
43'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
43'
43'
Судья сигнализирует, что Костас Давид из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Морено Херард
43'
42'
Как он промахнулся? Буфаль Софьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
42'
Асенхо Серхио не дал случится голу! Аспас Яго должен был забивать, но Асенхо Серхио сделал отличный сейв
42'
42'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой справа.
41'
Альваро Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Костас Давид из команды Сельта в офсайде
40'
Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
40'
Альваро Гонсалес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
40'
Безумный фол. Альваро Гонсалес грубо играет против соперника. Пострадал Буфаль Софьян
39'
39'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
39'
38'
38'
Судья свистит. Педраса Альфонсо атаковал сзади соперника. Это Аспас Яго заработал своей команде штрафной
37'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Судья сигнализирует, что Костас Давид из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Морено Херард
33'
33'
Как он промахнулся? Аспас Яго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
32'
32'
Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Назначен штрафной. Пострадал Педраса Альфонсо, его свалил Йокушлу Окай.
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
ШАНС! Тригерос Мануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Касорла Санти из команды Вильярреал делает отличный кросс...
29'
29'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал забрасывает мяч в штрафную.
29'
Касорла Санти из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Морено Херард из команды Вильярреал делает пас партнеру.
26'
Так близко к голу! Морено Херард имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Рубен Бланко!
25'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает отличный кросс...
25'
25'
25'
25'
Касорла Санти из команды Вильярреал делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
24'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал в офсайде
24'
Виктор Руис из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
23'
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Буфаль Софьян, и мяч снова в игре
21'
21'
Чуквезе Саму нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
20'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Браис Мендес нанес удар в каркас ворот!
20'
Асенхо Серхио не дал случится голу! Браис Мендес должен был забивать, но Асенхо Серхио сделал отличный сейв
19'
19'
19'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
18'
18'
ШАНС! Марио Гаспар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
17'
17'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
17'
16'
Судья свистит. Жунка Давид атаковал сзади соперника. Это Тригерос Мануэль заработал своей команде штрафной
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Касерес Сантьяго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
14'
Безумный фол. Касерес Сантьяго грубо играет против соперника. Пострадал Буфаль Софьян
14'
13'
13'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
12'
Касерес Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
Отличный пас сделал Буфаль Софьян из команды Сельта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
9'
8'
Тригерос Мануэль наказан за толчок Йокушлу Окай
8'
8'
8'
7'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Касорла Санти
7'
Браис Мендес из команды Сельта в офсайде
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
5'
5'
Морено Херард из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
Тригерос Мануэль из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
4'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
4'
3'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Хосабед Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Виктор Руис из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сельта начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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