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Winline
Стадион:
Реал Сосьедад
1:2
Второй тайм: 76'
Вальядолид
0'
4' Желтая карточка
Калеро Фернандо
0:1
16' Гол
Суарес Тони
0:2
54' Гол
Антонио Ангуло Хесус
1:2
62' Гол
Оярсабаль Микель
66' Желтая карточка
Мерино Микель
71' Желтая карточка
Michel Herrero
73' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
76'
Второй тайм
75'
Удар от ворот произведет Вальядолид
75'
Масип Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
75'
Тактическая замена. Суарес Тони уходит с поля и его заменяет Борха Фернандес
74'
Удар от ворот произведет Вальядолид
74'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
74'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
73'
Матч возобновлен
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
73'
Сальдуа Хосеба получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Безумный фол. Сальдуа Хосеба грубо играет против соперника. Пострадал Унал Энес
73'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
72'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Мерино Микель уходит с поля и его заменяет Пардо Рубен
Желтая карточка
71'
Мичель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
71'
Мичель из команды Вальядолид играет слишком грубо. Янузай Аднан оказался на газоне.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
70'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
70'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
70'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад забрасывает мяч в штрафную.
69'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Унал Энес наказан за толчок Ильяраменди Асьер
68'
Удар от ворот произведет Вальядолид
68'
Сандро Рамирес не смог попасть в створ ударом издали
68'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
68'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
Травма, повреждение
67'
Алькарас Рубен возвращается на поле.
67'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Алькарас Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
66'
Алькарас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
66'
Мерино Микель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Мерино Микель грубо играет против соперника. Пострадал Алькарас Рубен
66'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
66'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Тактическая замена. Тео Эрнандес уходит с поля и его заменяет Баутиста Хон
64'
Удар от ворот произведет Вальядолид
64'
Сандро Рамирес не смог попасть в створ ударом издали
64'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Вратарь парирует удар, который нанес Кеко Серхио, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
63'
Оскар Плано нарушает правила. Сальдуа Хосеба пострадал
62'
Robin Le Normand сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад забил гол! Легко это для такого игрока, как Оярсабаль Микель
62'
Robin Le Normand из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
Угловой
62'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
62'
Штрафной исполнил Янузай Аднан, после его удара Масип Хорди сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Мичель из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Сандро Рамирес
61'
Реал Сосьедад начинает контратаку
61'
Морено Эктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
61'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой слева.
60'
Унал Энес мяч отрикошетил от ворот
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
58'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
58'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Мичель пострадал.
57'
Удар от ворот произведет Вальядолид
57'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Суарес Тони нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
56'
Ильяраменди Асьер пробует нанести удар издали, но Масип Хорди держит все под контролем
56'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
55'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
54'
Команда Вальядолид забила мяч, хотя лучше играли соперники
54'
Алькарас Рубен сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид переиграл вратаря дальним ударом!
54'
Мойя Мигель ошибается в защите.
54'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
53'
Вальядолид начинает контратаку
53'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
52'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Сандро Рамирес нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
52'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
52'
О, нет. Из многообещающей позиции Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
52'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
51'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
51'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Унал Энес нарушает правила. Ильяраменди Асьер пострадал
50'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
50'
Ильяраменди Асьер не смог попасть в створ ударом издали
49'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
49'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
49'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
49'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
48'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад в офсайде
48'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Алькарас Рубен нарушает правила. Сальдуа Хосеба пострадал
47'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Реал Сосьедад делает замену. Хуанми Мигель уходит с поля, а Сандро Рамирес выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
Мичель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
45'
Янузай Аднан мяч отрикошетил от ворот
45'
Robin Le Normand выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
45'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает неудачный навес.
Фол, нарушение
44'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Суарес Тони оказался на газоне.
43'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
43'
Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали
43'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
42'
Удар от ворот произведет Вальядолид
42'
Шанс! Robin Le Normand из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
Угловой
42'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
42'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
42'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
41'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
41'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Тео Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Шанс! Унал Энес из команды Вальядолид пробил головой, но мимо
Угловой
40'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Янузай Аднан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
40'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
40'
Матч возобновлен
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Оскар Плано мяч отрикошетил от ворот
39'
Оярсабаль Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
38'
Кеко Серхио нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
37'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Удар от ворот произведет Вальядолид
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
35'
Начо Мартинес из команды Вальядолид навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
34'
Удар от ворот произведет Вальядолид
34'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Вальядолид
32'
Хуанми Мигель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
32'
Виллиан Жозе нанес удар, мяч был парирован, но Масип Хорди не удержал его в руках.
32'
Плохо сыграл Кико Франсиско - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
31'
Начо Мартинес из команды Вальядолид навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Вальядолид контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Вальядолид
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Мерино Микель
29'
Суарес Тони из команды Вальядолид сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
29'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает пас партнеру.
29'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
28'
Удар от ворот произведет Вальядолид
28'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Офсайд
27'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
26'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
25'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
Кеко Серхио из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Мойя Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
22'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
22'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
21'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
20'
Сальдуа Хосеба наказан за толчок Суарес Тони
18'
Удар от ворот произведет Вальядолид
18'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
18'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
16'
Оскар Плано сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Суарес Тони изменил счет на табло!
16'
Оскар Плано разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
Ильяраменди Асьер ошибается в защите.
16'
Кеко Серхио из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
15'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
14'
Удар от ворот произведет Вальядолид
14'
Мерино Микель не смог попасть в створ ударом издали
14'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
14'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
14'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
14'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Вальядолид контролирует мяч.
13'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Суарес Тони наказан за толчок Тео Эрнандес
12'
Robin Le Normand выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
Фол, нарушение
11'
Мичель нарушает правила. Хуанми Мигель пострадал
10'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Robin Le Normand выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
8'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кеко Серхио из команды Вальядолид навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
6'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
5'
Хуанми Мигель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
5'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой слева.
5'
Хороший удар издали нанес Оскар Плано, но отличный сейв сделал Мойя Мигель. Угловой.
5'
Контроль мяча: [team1]: 86%, [team2]: 14%.
4'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
4'
Калеро Фернандо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
4'
Безумный фол. Калеро Фернандо грубо играет против соперника. Пострадал Сальдуа Хосеба
3'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
3'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
3'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
3'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Суарес Тони из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Тео Эрнандес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Реал Сосьедад начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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