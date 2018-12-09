Стадион: Аноэта
1:2
Второй тайм: 76'
4' Желтая карточкаКалеро Фернандо
0:1
16' ГолСуарес Тони
0:2
54' ГолАнтонио Ангуло Хесус
1:2
62' ГолОярсабаль Микель
66' Желтая карточкаМерино Микель
71' Желтая карточкаMichel Herrero
73' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
Второй тайм
75'
75'
Масип Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
75'
Тактическая замена. Суарес Тони уходит с поля и его заменяет Борха Фернандес
74'
74'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
74'
73'
Матч возобновлен
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Сальдуа Хосеба получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Сальдуа Хосеба грубо играет против соперника. Пострадал Унал Энес
73'
72'
72'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
72'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Тактическая замена. Мерино Микель уходит с поля и его заменяет Пардо Рубен
71'
Мичель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
71'
Мичель из команды Вальядолид играет слишком грубо. Янузай Аднан оказался на газоне.
71'
Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
70'
Судья сигнализирует, что Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
70'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
70'
70'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад забрасывает мяч в штрафную.
69'
69'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
69'
Унал Энес наказан за толчок Ильяраменди Асьер
68'
68'
Сандро Рамирес не смог попасть в створ ударом издали
68'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
68'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
67'
Алькарас Рубен возвращается на поле.
67'
Матч возобновлен
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Алькарас Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Алькарас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Мерино Микель получил желтую карточку от судьи
66'
Безумный фол. Мерино Микель грубо играет против соперника. Пострадал Алькарас Рубен
66'
66'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
66'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Тактическая замена. Тео Эрнандес уходит с поля и его заменяет Баутиста Хон
64'
64'
Сандро Рамирес не смог попасть в створ ударом издали
64'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Вратарь парирует удар, который нанес Кеко Серхио, и мяч снова в игре
63'
Оскар Плано нарушает правила. Сальдуа Хосеба пострадал
62'
Robin Le Normand сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад забил гол! Легко это для такого игрока, как Оярсабаль Микель
62'
Robin Le Normand из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
62'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
62'
Штрафной исполнил Янузай Аднан, после его удара Масип Хорди сделал классный сейв. Угловой
61'
Судья сигнализирует, что Мичель из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Сандро Рамирес
61'
Реал Сосьедад начинает контратаку
61'
Морено Эктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
60'
Унал Энес мяч отрикошетил от ворот
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
58'
58'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Мичель пострадал.
57'
57'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
56'
Суарес Тони нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
56'
Ильяраменди Асьер пробует нанести удар издали, но Масип Хорди держит все под контролем
56'
56'
55'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
54'
Команда Вальядолид забила мяч, хотя лучше играли соперники
54'
Алькарас Рубен сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид переиграл вратаря дальним ударом!
54'
Мойя Мигель ошибается в защите.
54'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Вальядолид начинает контратаку
53'
53'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Сандро Рамирес нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
52'
О, нет. Из многообещающей позиции Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
52'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
52'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
51'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
50'
Унал Энес нарушает правила. Ильяраменди Асьер пострадал
50'
50'
Ильяраменди Асьер не смог попасть в створ ударом издали
49'
49'
49'
49'
49'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
49'
48'
Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад в офсайде
48'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
47'
Алькарас Рубен нарушает правила. Сальдуа Хосеба пострадал
47'
46'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Реал Сосьедад делает замену. Хуанми Мигель уходит с поля, а Сандро Рамирес выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
Мичель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
45'
Янузай Аднан мяч отрикошетил от ворот
45'
45'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
45'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает неудачный навес.
44'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Суарес Тони оказался на газоне.
43'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
43'
Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали
43'
42'
42'
Шанс! Robin Le Normand из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
42'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
42'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
41'
41'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Тео Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Шанс! Унал Энес из команды Вальядолид пробил головой, но мимо
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Янузай Аднан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
40'
Матч возобновлен
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Оскар Плано мяч отрикошетил от ворот
39'
Оярсабаль Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
38'
Кеко Серхио нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
37'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
35'
Начо Мартинес из команды Вальядолид навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
34'
34'
33'
32'
32'
Хуанми Мигель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
32'
Виллиан Жозе нанес удар, мяч был парирован, но Масип Хорди не удержал его в руках.
32'
Плохо сыграл Кико Франсиско - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
31'
Начо Мартинес из команды Вальядолид навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Вальядолид контролирует мяч.
30'
29'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Мерино Микель
29'
Суарес Тони из команды Вальядолид сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
29'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает пас партнеру.
29'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
28'
28'
27'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
Кеко Серхио из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Мойя Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Судья сигнализирует, что Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
22'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
22'
22'
22'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Сальдуа Хосеба наказан за толчок Суарес Тони
18'
18'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
18'
16'
Оскар Плано сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Суарес Тони изменил счет на табло!
16'
Оскар Плано разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
Ильяраменди Асьер ошибается в защите.
16'
Кеко Серхио из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
14'
14'
Мерино Микель не смог попасть в створ ударом издали
14'
14'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
14'
14'
14'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Вальядолид контролирует мяч.
13'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Суарес Тони наказан за толчок Тео Эрнандес
12'
12'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
11'
Мичель нарушает правила. Хуанми Мигель пострадал
10'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
10'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
8'
Судья сигнализирует, что Оскар Плано из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
8'
7'
7'
6'
Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кеко Серхио из команды Вальядолид навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
5'
Хуанми Мигель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
5'
Хороший удар издали нанес Оскар Плано, но отличный сейв сделал Мойя Мигель. Угловой.
5'
Контроль мяча: [team1]: 86%, [team2]: 14%.
4'
4'
Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Калеро Фернандо получил желтую карточку от судьи
4'
Безумный фол. Калеро Фернандо грубо играет против соперника. Пострадал Сальдуа Хосеба
3'
3'
3'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Суарес Тони из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Тео Эрнандес
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Реал Сосьедад начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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