Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 40218
1:0
Второй тайм: 61'
31' Желтая карточкаКарвалью Вилльям
33' Желтая карточкаКомесанья Санти
33' Желтая карточкаЭмбарба Адриан
58' Желтая карточкаБарраган Антонио
1:0
59' ПенальтиЛо Чельсо Джовани
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Второй тайм
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
59'
Г О О О О Л - Ло Чельсо Джовани из команды Бетис забивает с точки!
58'
ПЕНАЛЬТИ! - Гальвес Алехандро сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Морон Лорен. Игроки уже окружили судью.
58'
Рефери не любит споров - именно за это Барраган Антонио сейчас получил желтую
57'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
56'
Санабрия Антонио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Барраган Антонио из команды Бетис делает пас партнеру.
55'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
55'
Сидней делает длинную передачу вперед
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
54'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
54'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
54'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
53'
Пау Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
53'
Хорошую попытку сделал Морон Лорен. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Морон Лорен из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
52'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Морено Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Барраган Антонио из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Имбула Ганелли пострадал.
51'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
51'
ШАНС! Эмбарба Адриан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Отличные скиллы показывает Эмбарба Адриан, обводя своих соперников
50'
Сегодняшная посещаемость составляет 40218 болельщиков
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Удар от ворот произведет Бетис
49'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Каналес Серхио из команды Бетис в офсайде
49'
Опасность! Сидней из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
Бетис контролирует мяч.
47'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
47'
Морено Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Санабрия Антонио
46'
Удар от ворот произведет Бетис
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Шанс! Карвалью Вилльям из команды Бетис пробил головой, но мимо
45'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
45'
Комесанья Санти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
45'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано.
45'
Каналес Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
43'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Опасность! Ло Чельсо Джовани из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Адвинкула Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
41'
Сидней из команды Бетис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
40'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Фирпо Жуниор пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Бетис контролирует мяч.
39'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
39'
Санабрия Антонио из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Барраган Антонио из команды Бетис делает отличный кросс...
38'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Морон Лорен из команды Бетис в офсайде
37'
37'
Бетис контролирует мяч.
36'
Санабрия Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
36'
Фирпо Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
34'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Каналес Серхио пробил со штрафного прямо в стенку
33'
Судья подбегает и показывает Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отложенную желтую карточку за фол.
33'
Комесанья Санти получил желтую карточку от судьи
33'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Карвалью Вилльям пострадал.
32'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Бетис
31'
Судья подбегает и показывает Карвалью Вилльям из команды Бетис отложенную желтую карточку за фол.
31'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
31'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
30'
После дальнего удара, который нанес Гарсия Альваро III мяч отбит вратарем
30'
Морон Лорен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
30'
Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
Судья сигнализирует, что Барраган Антонио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
28'
Бетис контролирует мяч.
28'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Эмбарба Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
26'
Удар от ворот произведет Бетис
26'
Имбула Ганелли не смог попасть в створ ударом издали
26'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Барраган Антонио пострадал.
25'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Барраган Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
24'
Вратарь парирует удар, который нанес Гарсия Альваро III, и мяч снова в игре
23'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Фирпо Жуниор
23'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
23'
Райо Вальекано контролирует мяч.
22'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
20'
Удар от ворот произведет Бетис
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Морон Лорен задерживает мяч рукой
20'
Морон Лорен из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Санабрия Антонио из команды Бетис сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
19'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Бетис контролирует мяч.
18'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Карвалью Вилльям
18'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Бетис контролирует мяч.
16'
Судья сигнализирует, что Санабрия Антонио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
16'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
15'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Судья сигнализирует, что Санабрия Антонио из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
15'
Ло Чельсо Джовани из команды Бетис сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Опасность! Барраган Антонио из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
13'
Бетис контролирует мяч.
12'
Каналес Серхио из команды Бетис в офсайде
12'
Опасность! Сидней из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
11'
Бетис контролирует мяч.
10'
Сидней из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Адвинкула Луис пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
Бетис контролирует мяч.
8'
Судья сигнализирует, что Морено Алекс из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
8'
Фирпо Жуниор из команды Бетис в офсайде
8'
Опасность! Бартра Марк из команды Бетис отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
7'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
6'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Санабрия Антонио
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано толкнул локтем оппонента. Это Ло Чельсо Джовани заработал фол
4'
Димитриевски Столе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Морон Лорен из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
3'
2'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Фирпо Жуниор
2'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бетис начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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