Стадион: Бутарке
0:1
39' ГолКабрера Леандро
42' Желтая карточкаМата Хайме
49' Желтая карточкаНьом Аллан
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Второй тайм
57'
Мата Хайме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
56'
Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Гумбау Херард из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Портильо Франсиско наказан за толчок Ньом Аллан
55'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
54'
54'
54'
53'
53'
53'
52'
52'
51'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кабрера Леандро
51'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
49'
Рефери не любит споров - именно за это Ньом Аллан сейчас получил желтую
49'
Ньом Аллан из команды Леганес играет слишком грубо. Кабрера Леандро оказался на газоне.
49'
49'
Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
48'
48'
Кабрера Леандро из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Куэльяр Иван пострадал.
48'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой слева.
47'
Видаль Молина нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
47'
Видаль Молина из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
47'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
48'
47'
47'
47'
Кабрера Леандро из команды Хетафе делает неудачный навес.
47'
46'
46'
45'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
44'
44'
Оскар Родригес из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
43'
Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Мата Хайме получил желтую карточку от судьи
42'
Мата Хайме из команды Хетафе играет слишком грубо. Ньом Аллан оказался на газоне.
42'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Дамиан Суарес из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Эн-Несири Юссеф пострадал.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Дамиан Суарес сделал результативную передачу.
39'
ГОООООЛ - Кабрера Леандро Хетафе забивает ударом головой
39'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Безумный фол. Ньом Аллан грубо играет против соперника. Пострадал Портильо Франсиско
38'
38'
38'
Перес Рубен из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Портильо Франсиско пострадал.
37'
37'
37'
37'
36'
36'
35'
Дамиан Суарес наказан за толчок Эн-Несири Юссеф
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
34'
34'
Мата Хайме из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Бустинса Унаи пострадал.
33'
33'
33'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Дамиан Суарес задерживает мяч рукой
32'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
30'
Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
30'
Каррильо Гидо нанес удар головой, но Сория Давид перевел мяч на угловой!
29'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает отличный кросс...
29'
28'
28'
Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
27'
26'
26'
26'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
25'
Ньом Аллан из команды Леганес играет слишком грубо. Кабрера Леандро оказался на газоне.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо
25'
Оскар Родригес из команды Леганес делает отличный кросс...
24'
24'
23'
23'
23'
23'
22'
Дьедью Амат получил травму и заменен. Портильо Франсиско выходит на поле.
22'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
21'
21'
21'
Судья сигнализирует, что Бруно Гонсалес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Каррильо Гидо
21'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
20'
20'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
18'
Мата Хайме нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает отличный кросс...
18'
Дьедью Амат из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Дьедью Амат возвращается на поле.
17'
17'
16'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
16'
Сиовас Димитрис из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
16'
15'
15'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Дьедью Амат получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Дьедью Амат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Арамбарри Мауро нанес удар чуть мимо. Близко!
13'
Кабрера Леандро из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Мата Хайме из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Гумбау Херард пострадал.
12'
12'
Мата Хайме из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Кабрера Леандро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
12'
11'
11'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Фулкье Димитри
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Эн-Несири Юссеф задерживает мяч рукой
9'
9'
Дьедью Амат имел все шансы забить, но Куэльяр Иван сделал отличный сейв!
9'
Мата Хайме нанес удар, мяч был парирован, но Куэльяр Иван не удержал его в руках.
9'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает пас партнеру.
9'
Отличные скиллы показывает Фулкье Димитри, обводя своих соперников
8'
8'
8'
7'
Какой промах! Эн-Несири Юссеф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
7'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает отличный кросс...
7'
6'
6'
Кабрера Леандро из команды Хетафе делает неудачный навес.
6'
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
5'
4'
4'
Сиовас Димитрис из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Дьене Даконам пострадал.
3'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Весга Микель из команды Леганес подал угловой справа.
2'
Сория Давид отбил мяч на угловой после удара Ньом Аллан из штрафной площади.
2'
Оскар Родригес из команды Леганес делает пас партнеру.
2'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Леганес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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