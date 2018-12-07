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Winline
Стадион:
Леганес
0:1
Второй тайм: 57'
Хетафе
0'
0:1
39' Гол
Кабрера Леандро
42' Желтая карточка
Мата Хайме
49' Желтая карточка
Ньом Аллан
57'
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Второй тайм
57'
Мата Хайме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
56'
Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Гумбау Херард из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
56'
Портильо Франсиско наказан за толчок Ньом Аллан
55'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
Леганес контролирует мяч.
54'
Хетафе контролирует мяч.
54'
Леганес контролирует мяч.
54'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Леганес контролирует мяч.
52'
Леганес контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Леганес
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кабрера Леандро
51'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
49'
Рефери не любит споров - именно за это Ньом Аллан сейчас получил желтую
Фол, нарушение
49'
Ньом Аллан из команды Леганес играет слишком грубо. Кабрера Леандро оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет Хетафе
49'
Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
48'
Леганес контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Кабрера Леандро из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Куэльяр Иван пострадал.
Угловой
48'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой слева.
47'
Видаль Молина нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
47'
Видаль Молина из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
47'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Леганес контролирует мяч.
46'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Леганес контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
48'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Леганес
47'
Кабрера Леандро из команды Хетафе делает неудачный навес.
47'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Удар от ворот произведет Леганес
45'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
44'
Удар от ворот произведет Хетафе
44'
Оскар Родригес из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Мата Хайме получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Мата Хайме из команды Хетафе играет слишком грубо. Ньом Аллан оказался на газоне.
42'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Дамиан Суарес из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Эн-Несири Юссеф пострадал.
41'
Леганес контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Дамиан Суарес сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГОООООЛ - Кабрера Леандро Хетафе забивает ударом головой
39'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Ньом Аллан грубо играет против соперника. Пострадал Портильо Франсиско
38'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Хетафе контролирует мяч.
Фол, нарушение
38'
Перес Рубен из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Портильо Франсиско пострадал.
37'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Леганес контролирует мяч.
37'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Хетафе контролирует мяч.
36'
Леганес контролирует мяч.
36'
Леганес контролирует мяч.
Фол, нарушение
35'
Дамиан Суарес наказан за толчок Эн-Несири Юссеф
35'
Леганес контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Офсайд
35'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
34'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
34'
Мата Хайме из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Бустинса Унаи пострадал.
33'
Хетафе контролирует мяч.
33'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мата Хайме из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
32'
Хетафе контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Дамиан Суарес задерживает мяч рукой
32'
Хетафе контролирует мяч.
31'
Леганес контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
30'
Каррильо Гидо нанес удар головой, но Сория Давид перевел мяч на угловой!
29'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает отличный кросс...
29'
Леганес контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Хетафе
28'
Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
27'
Леганес контролирует мяч.
26'
Хетафе контролирует мяч.
26'
Леганес контролирует мяч.
26'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Ньом Аллан из команды Леганес играет слишком грубо. Кабрера Леандро оказался на газоне.
25'
Удар от ворот произведет Хетафе
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо
25'
Оскар Родригес из команды Леганес делает отличный кросс...
24'
Леганес контролирует мяч.
24'
Хетафе контролирует мяч.
23'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Леганес контролирует мяч.
23'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Дьедью Амат получил травму и заменен. Портильо Франсиско выходит на поле.
22'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
21'
Леганес контролирует мяч.
21'
Хетафе контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Бруно Гонсалес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Каррильо Гидо
21'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Мата Хайме нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает отличный кросс...
18'
Дьедью Амат из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Травма, повреждение
17'
Дьедью Амат возвращается на поле.
17'
Удар от ворот произведет Хетафе
17'
Леганес контролирует мяч.
16'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
16'
Сиовас Димитрис из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
16'
Леганес контролирует мяч.
15'
Леганес контролирует мяч.
15'
Матч возобновлен
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Дьедью Амат получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
14'
Дьедью Амат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Арамбарри Мауро нанес удар чуть мимо. Близко!
13'
Кабрера Леандро из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
13'
Мата Хайме из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Гумбау Херард пострадал.
12'
Удар от ворот произведет Леганес
12'
Мата Хайме из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Кабрера Леандро из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
12'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Леганес
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Фулкье Димитри
11'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
10'
Эн-Несири Юссеф задерживает мяч рукой
9'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Дьедью Амат имел все шансы забить, но Куэльяр Иван сделал отличный сейв!
9'
Мата Хайме нанес удар, мяч был парирован, но Куэльяр Иван не удержал его в руках.
9'
Фулкье Димитри из команды Хетафе делает пас партнеру.
9'
Отличные скиллы показывает Фулкье Димитри, обводя своих соперников
8'
Хетафе контролирует мяч.
8'
Леганес контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Хетафе
7'
Какой промах! Эн-Несири Юссеф имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
7'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает отличный кросс...
7'
Леганес контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Леганес
6'
Кабрера Леандро из команды Хетафе делает неудачный навес.
6'
Хетафе контролирует мяч.
6'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Леганес контролирует мяч.
5'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
5'
Леганес контролирует мяч.
4'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Сиовас Димитрис из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Дьене Даконам пострадал.
3'
Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Весга Микель из команды Леганес подал угловой справа.
2'
Сория Давид отбил мяч на угловой после удара Ньом Аллан из штрафной площади.
2'
Оскар Родригес из команды Леганес делает пас партнеру.
2'
Леганес контролирует мяч.
2'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Леганес контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Леганес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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