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Стадион:
Эйбар
4:2
Второй тайм: 73'
Леванте
0'
1' Желтая карточка
Антонио Гарсия
1:0
8' Гол
Энрич Серхи
1:1
9' Гол
Моралес Луис
1:2
25' Гол
Робер Пьер
2:2
57' Гол
Эскаланте Гонсало
3:2
61' Пенальти
Шарлес Диас
4:2
66' Гол
Шарлес Диас
73'
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Второй тайм
73'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Орельяна Фабиан уходит с поля и его заменяет Де Бласис Пабло
72'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
72'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
71'
Пенья Рубен наказан за толчок Барди Энис
71'
Удар от ворот произведет Леванте
70'
Тактическая замена. Кабако Эрик уходит с поля и его заменяет Коке Хорхе II
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
70'
Тактическая замена. Рохер Марти уходит с поля и его заменяет Майораль Борха
70'
Шарлес Диас нанес удар чуть мимо. Близко!
70'
Шарлес Диас из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
69'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
69'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Чема Родригес из команды Леванте.
69'
Шарлес Диас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
69'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Антонио Гарсия из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
68'
Удар от ворот произведет Леванте
68'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
67'
Барди Энис нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Рохер Марти из команды Леванте делает пас партнеру.
67'
Рочина Рубен из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Шарлес Диас первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
66'
Ойер Оласабаль не дал случится голу! Энрич Серхи должен был забивать, но Ойер Оласабаль сделал отличный сейв
65'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
65'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
64'
Рочина Рубен из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Барди Энис
63'
Рохер Марти нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Рохер Марти из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
63'
Леванте имеет хороший шанс забить.
63'
Удар от ворот произведет Эйбар
63'
Отличный пас сделал Кампанья Хосе из команды Леванте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
62'
Леванте контролирует мяч.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Шарлес Диас из команды Эйбар забивает с точки!
Фол, нарушение
60'
ПЕНАЛЬТИ! - Кампанья Хосе совершил грубый фол. Шарлес Диас заработал пенальти!
60'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Офсайд
59'
Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
58'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Ойер Оласабаль из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
58'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
57'
Пенья Рубен сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГОООООЛ - Эскаланте Гонсало Эйбар забивает ударом головой
57'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный кросс...
57'
Шарлес Диас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
57'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
56'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар пасует в штрафную, но Ойер Оласабаль выходит и ловит мяч.
56'
Энрич Серхи из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Удар от ворот произведет Леванте
56'
Папа Диоп нанес удар чуть мимо. Близко!
56'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
55'
Кукурелья Марк из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
Леванте начинает контратаку
55'
Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
54'
Пенья Рубен мяч отрикошетил от ворот
54'
Отличные скиллы показывает Пенья Рубен, обводя своих соперников
54'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
54'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Леванте
53'
Энрич Серхи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
53'
Кукурелья Марк из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
53'
Эйбар начинает контратаку
52'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Удар от ворот произведет Эйбар
51'
Удар от ворот произведет Леванте
51'
Как он промахнулся? Энрич Серхи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает пас партнеру.
51'
Кукурелья Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
50'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
50'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Леванте
48'
Какой промах! Энрич Серхи имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
48'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
48'
Чема Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
47'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
47'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
46'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
45'
Удар от ворот произведет Эйбар
Угловой
45'
Кампанья Хосе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
45'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
44'
Опасность предотвращена - Паулу Оливейра из команды Эйбар вступил в отбор удачно
44'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
44'
Леванте начинает контратаку
44'
Эйбар контролирует мяч.
43'
Робер Пьер из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
42'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
42'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
42'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Леванте
41'
Отличный пас сделал Орельяна Фабиан из команды Эйбар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
40'
Удар от ворот произведет Леванте
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Какой промах! Рамис Иван имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
39'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
39'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Шарлес Диас из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
38'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
37'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
37'
Ойер Оласабаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Кабако Эрик из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Шарлес Диас заработал фол
36'
Удар от ворот произведет Эйбар
35'
Джейсон из команды Леванте делает неудачный навес.
35'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
34'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар играет слишком грубо. Кампанья Хосе оказался на газоне.
33'
Удар от ворот произведет Леванте
33'
Пенья Рубен из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
33'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
32'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
32'
Удар от ворот произведет Эйбар
32'
Как он промахнулся? Рохер Марти имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
32'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
32'
Леванте начинает контратаку
32'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Папа Диоп из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
31'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
31'
Паулу Оливейра мяч отрикошетил от ворот
31'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
30'
Энрич Серхи мяч отрикошетил от ворот
30'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
30'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
29'
Эйбар контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Леванте
28'
Папа Диоп не смог попасть в створ ударом издали
28'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
Энрич Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
26'
Эйбар контролирует мяч.
26'
Команда Леванте забила мяч, хотя лучше играли соперники
25'
Джейсон сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Робер Пьер изменил счет на табло!
25'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
25'
Рочина Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Паулу Оливейра из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
25'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
24'
Леванте начинает контратаку
24'
Барди Энис из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
24'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Моралес Луис имел все шансы забить, но Риесго Асьер сделал отличный сейв!
23'
ШАНС! Моралес Луис вышел один-на-один с голкипером...
23'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
23'
Леванте имеет хороший шанс забить.
22'
Эйбар контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Леванте
22'
Шанс! Папа Диоп из команды Эйбар пробил головой, но мимо
Угловой
22'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
21'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Эйбар
21'
Леванте имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Угловой
20'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
20'
Ойер Оласабаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Плохо сыграл Антонио Гарсия - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
19'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Леванте
19'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
19'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
18'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
18'
Удар от ворот произведет Леванте
18'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
18'
Плохо сыграл Рочина Рубен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Плохо сыграл Чема Родригес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
18'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой слева.
17'
Рамис Иван из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
17'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
17'
Антонио Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Леванте
16'
ШАНС! Папа Диоп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает пас партнеру.
16'
Кукурелья Марк из команды Эйбар забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
15'
Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
Удар от ворот произведет Леванте
15'
ШАНС! Кукурелья Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
15'
Эйбар имеет хороший шанс забить.
14'
Опасность предотвращена - Рамис Иван из команды Эйбар вступил в отбор удачно
14'
Леванте начинает контратаку
13'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
13'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
13'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Леванте
11'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
11'
Моралес Луис из команды Леванте в офсайде
Фол, нарушение
11'
Паулу Оливейра наказан за толчок Рохер Марти
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
Барди Энис сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!
9'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
9'
ШАНС! Моралес Луис вышел один-на-один с голкипером...
9'
Барди Энис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Шарлес Диас сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГОООООЛ - Энрич Серхи Эйбар забивает ударом головой
8'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
8'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
8'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
8'
Эйбар начинает контратаку
8'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
7'
Моралес Луис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
6'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
5'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
5'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Орельяна Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья свистит. Рочина Рубен атаковал сзади соперника. Это Шарлес Диас заработал своей команде штрафной
4'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Энрич Серхи наказан за толчок Чема Родригес
Желтая карточка
1'
Антонио Гарсия совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
1'
Антонио Гарсия из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Пенья Рубен пострадал.
1'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Леванте начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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