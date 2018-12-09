Стадион: Ипуруа
1' Желтая карточкаАнтонио Гарсия
1:0
8' ГолЭнрич Серхи
1:1
9' ГолМоралес Луис
1:2
25' ГолРобер Пьер
2:2
57' ГолЭскаланте Гонсало
3:2
61' ПенальтиШарлес Диас
4:2
66' ГолШарлес Диас
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Второй тайм
73'
72'
72'
Тактическая замена. Орельяна Фабиан уходит с поля и его заменяет Де Бласис Пабло
72'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
72'
71'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Пенья Рубен наказан за толчок Барди Энис
71'
70'
Тактическая замена. Кабако Эрик уходит с поля и его заменяет Коке Хорхе II
70'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
70'
Тактическая замена. Рохер Марти уходит с поля и его заменяет Майораль Борха
70'
Шарлес Диас нанес удар чуть мимо. Близко!
70'
Шарлес Диас из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
69'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
69'
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Чема Родригес из команды Леванте.
69'
Шарлес Диас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
69'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Антонио Гарсия из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
68'
68'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
67'
Барди Энис нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Рохер Марти из команды Леванте делает пас партнеру.
67'
Рочина Рубен из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Г О О О О Л - Шарлес Диас первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
66'
Ойер Оласабаль не дал случится голу! Энрич Серхи должен был забивать, но Ойер Оласабаль сделал отличный сейв
65'
65'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
64'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
64'
Рочина Рубен из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Барди Энис
63'
Рохер Марти нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Рохер Марти из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
63'
63'
63'
Отличный пас сделал Кампанья Хосе из команды Леванте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
62'
Леванте контролирует мяч.
61'
Г О О О О Л - Шарлес Диас из команды Эйбар забивает с точки!
60'
ПЕНАЛЬТИ! - Кампанья Хосе совершил грубый фол. Шарлес Диас заработал пенальти!
60'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
59'
58'
58'
Ойер Оласабаль из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
58'
57'
Пенья Рубен сделал результативную передачу.
57'
ГОООООЛ - Эскаланте Гонсало Эйбар забивает ударом головой
57'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный кросс...
57'
Шарлес Диас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
57'
56'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар пасует в штрафную, но Ойер Оласабаль выходит и ловит мяч.
56'
Энрич Серхи из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
56'
Папа Диоп нанес удар чуть мимо. Близко!
56'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
55'
Кукурелья Марк из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
55'
Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Пенья Рубен мяч отрикошетил от ворот
54'
Отличные скиллы показывает Пенья Рубен, обводя своих соперников
54'
54'
54'
54'
53'
53'
Энрич Серхи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
53'
Кукурелья Марк из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
53'
Эйбар начинает контратаку
52'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
51'
51'
Как он промахнулся? Энрич Серхи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
51'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает пас партнеру.
51'
Кукурелья Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
50'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
48'
48'
48'
Какой промах! Энрич Серхи имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
48'
48'
Чема Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
47'
47'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
46'
45'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Кампанья Хосе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
45'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
44'
Опасность предотвращена - Паулу Оливейра из команды Эйбар вступил в отбор удачно
44'
44'
44'
43'
Робер Пьер из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
42'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
42'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
41'
Отличный пас сделал Орельяна Фабиан из команды Эйбар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
40'
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Какой промах! Рамис Иван имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
39'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
39'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Шарлес Диас из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
37'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
37'
Ойер Оласабаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Кабако Эрик из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Шарлес Диас заработал фол
36'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
34'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар играет слишком грубо. Кампанья Хосе оказался на газоне.
33'
33'
Пенья Рубен из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
33'
33'
32'
32'
32'
32'
Как он промахнулся? Рохер Марти имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
32'
32'
32'
31'
31'
Паулу Оливейра мяч отрикошетил от ворот
31'
31'
30'
Энрич Серхи мяч отрикошетил от ворот
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
29'
28'
28'
Папа Диоп не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
28'
Матч возобновлен
28'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
27'
Энрич Серхи нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
26'
26'
Команда Леванте забила мяч, хотя лучше играли соперники
25'
Джейсон сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Робер Пьер изменил счет на табло!
25'
Рочина Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Судья сигнализирует, что Паулу Оливейра из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
25'
24'
24'
Барди Энис из команды Леванте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
24'
23'
Моралес Луис имел все шансы забить, но Риесго Асьер сделал отличный сейв!
23'
ШАНС! Моралес Луис вышел один-на-один с голкипером...
23'
23'
22'
22'
22'
21'
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
20'
Ойер Оласабаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Плохо сыграл Антонио Гарсия - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
19'
19'
19'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
19'
18'
18'
18'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
18'
Плохо сыграл Рочина Рубен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Плохо сыграл Чема Родригес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой слева.
17'
Рамис Иван из команды Эйбар нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
17'
17'
Антонио Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
16'
16'
ШАНС! Папа Диоп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает пас партнеру.
16'
Кукурелья Марк из команды Эйбар забрасывает мяч в штрафную.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
15'
15'
ШАНС! Кукурелья Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
15'
14'
Опасность предотвращена - Рамис Иван из команды Эйбар вступил в отбор удачно
14'
13'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
13'
13'
12'
12'
11'
11'
11'
Паулу Оливейра наказан за толчок Рохер Марти
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
Барди Энис сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!
9'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
9'
ШАНС! Моралес Луис вышел один-на-один с голкипером...
9'
Барди Энис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Шарлес Диас сделал результативную передачу.
8'
ГОООООЛ - Энрич Серхи Эйбар забивает ударом головой
8'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
8'
8'
8'
Эйбар начинает контратаку
8'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
7'
Моралес Луис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
6'
6'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
5'
5'
5'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Орельяна Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья свистит. Рочина Рубен атаковал сзади соперника. Это Шарлес Диас заработал своей команде штрафной
4'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
2'
Энрич Серхи наказан за толчок Чема Родригес
1'
Антонио Гарсия совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
1'
Антонио Гарсия из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Пенья Рубен пострадал.
1'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Леванте начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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