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Пуне Сити
2:0
Конец матча
Гоа
0'
33' Желтая карточка
Ahmed Jahouh
45' Желтая карточка
Хьюм Иайн
1:0
74' Гол
Марселиньо
84' Желтая карточка
Kamaljit Singh
85' Желтая карточка
Вила Хонатан
2:0
90' Пенальти
Marko Stankovic I
90' Желтая карточка
Mohamed Ali
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Mohamed Ali получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Марко Станкович из команды Пуне Сити забивает с точки!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пуне Сити делает замену. Хьюм Иайн уходит с поля, а Марко Станкович выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Вила Хонатан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Kamaljit Singh получил желтую карточку от судьи
83'
Гоа делает замену. Mandar Rao Desai уходит с поля, а Пенья Карлос выходит на его замену.
83'
Гоа делает замену. Ahmed Jahouh уходит с поля, а Manvir Singh выходит на его замену.
77'
Гоа делает замену. Lenny Rodrigues уходит с поля, а Jackichand Singh выходит на его замену.
76'
Пуне Сити делает замену. Robin Singh уходит с поля, а Карлос Диего выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Марселиньо бьет в цель!
65'
Пуне Сити делает замену. Миллс Мэтт уходит с поля, а Gurtej Singh выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Хьюм Иайн получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Ahmed Jahouh получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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