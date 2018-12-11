33' Желтая карточкаAhmed Jahouh
45' Желтая карточкаХьюм Иайн
1:0
74' ГолМарселиньо
84' Желтая карточкаKamaljit Singh
85' Желтая карточкаВила Хонатан
2:0
90' ПенальтиMarko Stankovic I
90' Желтая карточкаMohamed Ali
Второй тайм
90'
Mohamed Ali получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Марко Станкович из команды Пуне Сити забивает с точки!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пуне Сити делает замену. Хьюм Иайн уходит с поля, а Марко Станкович выходит на его замену.
85'
Вила Хонатан получил желтую карточку от судьи
84'
Kamaljit Singh получил желтую карточку от судьи
83'
Гоа делает замену. Mandar Rao Desai уходит с поля, а Пенья Карлос выходит на его замену.
83'
Гоа делает замену. Ahmed Jahouh уходит с поля, а Manvir Singh выходит на его замену.
77'
Гоа делает замену. Lenny Rodrigues уходит с поля, а Jackichand Singh выходит на его замену.
76'
Пуне Сити делает замену. Robin Singh уходит с поля, а Карлос Диего выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Марселиньо бьет в цель!
65'
Пуне Сити делает замену. Миллс Мэтт уходит с поля, а Gurtej Singh выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Хьюм Иайн получил желтую карточку от судьи
33'
Ahmed Jahouh получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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