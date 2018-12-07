Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Тоттенхэм

Стадион: Камп Ноу
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - ТоттенхэмДо начала игры, которая состоится 11.12.2018, осталось 2 дня 22 часа 28 минут.
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Австрия: Бундеслига
Англия: .Чемпионшип
Итог 3 Норвич 2 Болтон Итог 2 Шеффилд Уэнсдей 2 Ротерхэм Итог 0 Уиган 1 Дерби Итог 2 Брентфорд 3 Суонси Итог 2 Миллуолл 2 Халл Сити Итог 0 Бирмингем 1 Бристоль Сити Итог 1 Мидлсбро 1 Блэкберн Итог 0 Ноттингем Форест 1 Престон Норт Энд Итог 2 Сток Сити 0 Ипсвич Итог 2 Лидс 1 КПР Итог 0 Рединг 2 Шеффилд Юнайтед
Англия: Вторая лига
Итог 2 Мэнсфилд 0 Ноттс Каунти Итог 1 Транмер 0 Кембридж Юнайтед Итог 1 Колчестер 0 Маклсфилд Итог 2 Милтон Кинс Донс 0 Карлайл Итог 2 Суиндон Таун 1 Ньюпорт Итог 2 Челтенем 1 Гримсби Итог 0 Крю Александра 2 Олдхэм Атлетик Итог 0 Стивенэйдж 1 Линкольн Сити Итог 1 Йовил Таун 2 Форест Грин Итог 2 Бёри 0 Эксетер Сити Итог 0 Кроули Таун 1 Нортгемптон Итог 2 Моркам 2 Порт Вейл
Англия: Национальная лига
Итог 1 Борэм Вуд 0 Лейтон Ориент Итог 2 Честерфилд 0 Сэлфорд Сити Итог 1 Эббсфлит 0 Барнет Итог 2 Хавант энд Уотерлувилл 1 Брейнтри Итог 2 Рексем 0 Истли Итог 2 Довер 1 Филд Итог 4 Харрогейт 1 Олдершот Итог 2 Саттон 2 Солихалл Итог 1 Барроу 0 Мэйдстоун Итог 1 Дагенем энд Редбридж 1 Галифакс Итог 2 Гейтсхед 0 Бромли Итог 0 Мэйденхэд Юнайтед 1 Хартлпул
Англия: Национальная лига. Север
Итог 1 Альфретон 7 Спеннимур Таун Итог 2 Бостон Юнайтед 0 Йорк Сити Итог 2 Юнайтед оф Манчестер 0 Керзон Итог 1 Лемингтон 1 Чорли Итог 2 Блит Спартанс 0 Эштон Юнайтед Итог 1 Дарлингтон 2 Nuneaton Borough FC Итог 2 Киддерминстер 0 Брэкли Итог 3 Олтринэм 1 Телфорд Итог 2 Брэдфорд Парк 2 Саутпорт Отл 0 Гайзли 0 Херефорд Итог 1 Стокпорт 1 Честер
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 3 Торкуэй 1 Уэллинг Итог 2 Ханегрфорд Таун 1 Чиппенхэм Таун Итог 1 Дартфорд 1 Слауг Итог 2 Уэстон-сьюпер-Мэр 4 Уокинг Итог 4 Оксфорд Сити 0 Труро Итог 0 Глостер 0 Хэмптон энд Ричмонд Итог 1 Бат 1 Конкорд Рейнджерс Итог 0 Истборн 2 Биллерикей Итог 0 Сент-Олбанс 0 Уэлдстон Итог 1 Хемел Хемпстэд 0 Далвич Гамлет Итог 2 Ист Таррок Юнайтед 0 Челмсфорд
Англия: Первая лига
Итог 1 Уимблдон 1 Рочдейл Итог 2 Бёртон 1 Шрусбери Таун Итог 3 Плимут 3 Брэдфорд Сити Итог 2 Уолсолл 1 Ковентри Ост 1 Аккрингтон 1 Сандерленд Итог 0 Бристоль Роверс 4 Донкастер Итог 2 Питерборо Юнайтед 2 Оксфорд Юнайтед Итог 0 Сканторп 2 Джиллингем Итог 2 Блэкпул 1 Чарльтон Итог 2 Лутон Таун 0 Флитвуд Таун Итог 2 Портсмут 0 Саутенд Итог 1 Уиком 0 Барнсли
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль А Зона 3
Аргентина: Федераль А Зона 4
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Клаусура
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Гватемала: Лига Насьонал: Апертура (1/2 финала)
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии
Индонезия: Лига 1
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион
Колумбия: Примера А Клаусура (Финал)
Лига прогнозистов LiveResult.Ru (Матч за 3-е место)
Лига прогнозистов LiveResult.Ru (Финал)
Мексика: Лига MX Апертура (1/2 финала)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Клаусура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Первая лига
Сальвадор: Примера: Апертура (1/2 финала)
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: МЛС (Финал)
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A: Клаусура
Южная Корея: Кубок (Финал)
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