  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов
  5. Группа E
Стадион:
Бенфика
 
Позже
АЕК
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - АЕК

До начала игры, которая состоится 12.12.2018, осталось 2 дня 20 часов 51 минуту.

Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Боливия: Примера: Клаусура
Гондурас: Лига Насьонал: Апертура (Финал)
Сальвадор: Примера: Апертура (1/2 финала)

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация