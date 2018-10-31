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Атлетико Калькутта
1:2
Второй тайм: 87'
Бенгалуру
0'
12' Желтая карточка
Balwant Singh
1:0
15' Гол
Komal Thatal
33' Желтая карточка
Arindam Bhattacharya
1:1
45' Гол
Мику Федор
1:2
48' Гол
Erik Paartalu
49' Желтая карточка
Erik Paartalu
87'
Второй тайм
79'
Атлетико Калькутта делает замену. Balwant Singh уходит с поля, а Hitesh Sharma выходит на его замену.
77'
Бенгалуру делает замену. Сингх Кумам уходит с поля, а Boithang Haokip выходит на его замену.
74'
Атлетико Калькутта делает замену. Komal Thatal уходит с поля, а Jayesh Rane выходит на его замену.
64'
Бенгалуру делает замену. Nishu Kumar уходит с поля, а Rino Anto выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Эрик Паарталу получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Эрик Паарталу бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Мику Федор бьет в цель!
42'
Атлетико Калькутта делает замену. Калу Уче уходит с поля, а Noussair El Maimouni выходит на его замену.
Желтая карточка
33'
Arindam Bhattacharya получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Komal Thatal бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Balwant Singh получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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