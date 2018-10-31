- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:2
Второй тайм: 87'
12' Желтая карточкаBalwant Singh
1:0
15' ГолKomal Thatal
33' Желтая карточкаArindam Bhattacharya
1:1
45' ГолМику Федор
1:2
48' ГолErik Paartalu
49' Желтая карточкаErik Paartalu
|
12'
15'
1:0
45'
1:1
48'
1:2
49'
64'
Состав команд
3
Gerson
I
11
Komal
Thatal
22
Nishu
Kumar
21
Сингх
Кумам
35
Ajay
Chhetri
Атлетико Калькутта
- Основной состав
- 29 Arindam Bhattacharya Вратарь
- 2 Aiborlang Khongjee Защитник
- 3 Gerson I Защитник
- 4 John Johnson II Защитник
- 6 Ricky Lallawmawma Защитник
- 11 Komal Thatal Полузащитник
- 17 Халдер Пронай Полузащитник
- 7 Everton Santos Полузащитник
- 15 Balwant Singh Полузащитник
- 12 Лансароте Мануэль Полузащитник
- 9 Kalu Uche III Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Бикей Андре Защитник
- 8 Noussair El Maimouni Полузащитник
- 18 Hitesh Sharma
- 16 Jayesh Rane I
- 10 Лобо Кевин
- 28 Ankit Mukherjee
- 24 Debjit Majumder
Бенгалуру
- Основной состав
- 1 Сандху Гурприт Вратарь
- 2 Rahul Bheke Защитник
- 3 Серран Альберт Защитник
- 5 Хуанан Гонсалес Защитник
- 22 Nishu Kumar Защитник
- 10 Кхабра Харманджот Полузащитник
- 6 Erik Paartalu Полузащитник
- 21 Сингх Кумам Полузащитник
- 14 Dimas Delgado Полузащитник
- 35 Ajay Chhetri Полузащитник
- 7 Мику Федор Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Kean Lewis
- 18 Thongkhoseim Haokip
- 19 Francisco Jiménez Tejada II
- 27 Chencho Gyeltshen
- 13 Rino Anto
- 17 Boithang Haokip III
- 23 Soram Poirei
Предыдущие игры
Атлетико Калькутта (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 26.10.2018 Атлетико Калькутта 2:1 Ченнаин СИ
- 21.10.2018 Джамшедпур 1:1 Атлетико Калькутта СИ
- 17.10.2018 Дели Динамос 1:2 Атлетико Калькутта СИ
- 04.10.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Нортист Юнайтед СИ
- 29.09.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Керала Бластерс СИ
- 08.09.2018 Фулхэм 1:0 Атлетико Калькутта ТМК
- 04.03.2018 Атлетико Калькутта 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 28.02.2018 Гоа 5:1 Атлетико Калькутта СИ
- 24.02.2018 Дели Динамос 4:3 Атлетико Калькутта СИ
- 18.02.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Мумбаи Сити СИ
- 08.02.2018 Атлетико Калькутта 2:2 Керала Бластерс СИ
- 03.02.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Бенгалуру СИ
- 28.01.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Джамшедпур СИ
- 25.01.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Ченнаин СИ
- 20.01.2018 Пуне Сити 3:0 Атлетико Калькутта СИ
- 12.01.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 07.01.2018 Бенгалуру 1:0 Атлетико Калькутта СИ
- 03.01.2018 Атлетико Калькутта 1:1 Гоа СИ
- 23.12.2017 Атлетико Калькутта 1:0 Дели Динамос СИ
- 17.12.2017 Мумбаи Сити 0:1 Атлетико Калькутта СИ
Бенгалуру (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 22.10.2018 Пуне Сити 0:3 Бенгалуру СИ
- 07.10.2018 Бенгалуру 2:2 Джамшедпур СИ
- 30.09.2018 Бенгалуру 1:0 Ченнаин СИ
- 29.08.2018 Алтын Асыр 2:0 Бенгалуру КАК
- 22.08.2018 Бенгалуру 2:3 Алтын Асыр КАК
- 16.05.2018 Абахани Лимитед 0:4 Бенгалуру КАК
- 02.05.2018 Бенгалуру 5:0 Аиджал КАК
- 25.04.2018 Нью-Радиант 2:0 Бенгалуру КАК
- 10.04.2018 Бенгалуру 1:0 Нью-Радиант КАК
- 05.04.2018 Аиджал 1:3 Бенгалуру КАК
- 17.03.2018 Бенгалуру 2:3 Ченнаин СИ
- 14.03.2018 Бенгалуру 1:0 Абахани Лимитед КАК
- 11.03.2018 Бенгалуру 3:1 Пуне Сити СИ
- 07.03.2018 Пуне Сити 0:0 Бенгалуру СИ
- 01.03.2018 Бенгалуру 2:0 Керала Бластерс СИ
- 25.02.2018 Джамшедпур 0:2 Бенгалуру СИ
- 16.02.2018 Бенгалуру 1:1 Пуне Сити СИ
- 09.02.2018 Бенгалуру 2:0 Гоа СИ
- 06.02.2018 Ченнаин 1:3 Бенгалуру СИ
- 03.02.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Бенгалуру СИ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нортист Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|Гоа
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|3.
|Бенгалуру
|2:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Мумбаи Сити
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|5.
|Джамшедпур
|5
|1
|4
|0
|8 - 6
|7
|6.
|Атлетико Калькутта
|1:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|7.
|Керала Бластерс
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|Дели Динамос
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|9.
|Пуне Сити
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|10.
|Ченнаин
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
Второй тайм
79'
Атлетико Калькутта делает замену. Balwant Singh уходит с поля, а Hitesh Sharma выходит на его замену.
77'
Бенгалуру делает замену. Сингх Кумам уходит с поля, а Boithang Haokip выходит на его замену.
74'
Атлетико Калькутта делает замену. Komal Thatal уходит с поля, а Jayesh Rane выходит на его замену.
64'
Бенгалуру делает замену. Nishu Kumar уходит с поля, а Rino Anto выходит на его замену.
49'
Эрик Паарталу получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Эрик Паарталу бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Мику Федор бьет в цель!
42'
Атлетико Калькутта делает замену. Калу Уче уходит с поля, а Noussair El Maimouni выходит на его замену.
33'
Arindam Bhattacharya получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Komal Thatal бьет в цель!
12'
Balwant Singh получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация