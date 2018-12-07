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Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Астана

До начала игры, которая состоится 13.12.2018, осталось 2 дня 19 часов 33 минуты.

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