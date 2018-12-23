  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Венеция
0:1
Конец матча
Козенца
0'
30' Желтая карточка
Luca Palmiero
52' Желтая карточка
Домицци Мауриццио
61' Желтая карточка
Ricardo Idda
65' Желтая карточка
Скьявоне Андреа
67' Желтая карточка
Гарритано Лука
0:1
80' Гол
Tommaso D'Orazio
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Венеция делает замену. Дзампано Джузеппе уходит с поля, а Литтери Джанлука выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Tommaso D'Orazio бьет в цель!
78'
Козенца делает замену. Маньеро Риккардо уходит с поля, а Matteo Di Piazza выходит на его замену.
72'
Козенца делает замену. Гарритано Лука уходит с поля, а Domenico Mungo выходит на его замену.
70'
Козенца делает замену. Тутино Дженнаро уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Гарритано Лука получил желтую карточку от судьи
66'
Венеция делает замену. Читро Никола уходит с поля, а Giacomo Vrioni выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Скьявоне Андреа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Riccardo Idda получил желтую карточку от судьи
56'
Венеция делает замену. Сегре Джакопо уходит с поля, а Гарофало Агостино выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Домицци Мауриццио получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Luca Palmiero получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация