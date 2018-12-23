Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
30' Желтая карточкаLuca Palmiero
52' Желтая карточкаДомицци Мауриццио
61' Желтая карточкаRicardo Idda
65' Желтая карточкаСкьявоне Андреа
67' Желтая карточкаГарритано Лука
0:1
80' ГолTommaso D'Orazio
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Венеция делает замену. Дзампано Джузеппе уходит с поля, а Литтери Джанлука выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Tommaso D'Orazio бьет в цель!
78'
Козенца делает замену. Маньеро Риккардо уходит с поля, а Matteo Di Piazza выходит на его замену.
72'
Козенца делает замену. Гарритано Лука уходит с поля, а Domenico Mungo выходит на его замену.
70'
Козенца делает замену. Тутино Дженнаро уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
67'
Гарритано Лука получил желтую карточку от судьи
66'
Венеция делает замену. Читро Никола уходит с поля, а Giacomo Vrioni выходит на его замену.
65'
Скьявоне Андреа получил желтую карточку от судьи
61'
Riccardo Idda получил желтую карточку от судьи
56'
Венеция делает замену. Сегре Джакопо уходит с поля, а Гарофало Агостино выходит на его замену.
52'
Домицци Мауриццио получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Luca Palmiero получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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