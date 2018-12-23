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  5. Серия B
Стадион:
Беневенто
3:0
Конец матча
Кротоне
0'
1:0
9' Гол
Инсинье Роберто
21' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
45' Желтая карточка
Стоян Адриан
53' Желтая карточка
Мартелла Бруно
2:0
58' Пенальти
Кода Массимо
72' Желтая карточка
Големич Владимир
3:0
81' Гол
Cristian Buonaiuto
89' Желтая карточка
Lorenzo Montipo
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Lorenzo Montipo получил желтую карточку от судьи
87'
Беневенто делает замену. Cristian Buonaiuto уходит с поля, а Саного Сирики выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Cristian Buonaiuto бьет в цель!
79'
Беневенто делает замену. Кода Массимо уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
73'
Беневенто делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Риччи Федерико выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
63'
Кротоне делает замену. Ромеро Аристотелес уходит с поля, а Сими Нванкво выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Кода Массимо из команды Беневенто забивает с точки!
Желтая карточка
53'
Мартелла Бруно получил желтую карточку от судьи
46'
Кротоне делает замену. Роден Маркус уходит с поля, а Ромеро Аристотелес выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Кротоне делает замену. Стоян Адриан уходит с поля, а Налини Андреа выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Стоян Адриан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Дзанеллато Никколо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Инсинье Роберто бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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