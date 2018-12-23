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Стадион: Чиро Вигорито
1:0
9' ГолИнсинье Роберто
21' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
45' Желтая карточкаСтоян Адриан
53' Желтая карточкаМартелла Бруно
2:0
58' ПенальтиКода Массимо
72' Желтая карточкаГолемич Владимир
3:0
81' ГолCristian Buonaiuto
89' Желтая карточкаLorenzo Montipo
|
9'
1:0
45'
53'
58'
2:0
72'
81'
3:0
89'
Состав команд
17
Будимир
Анте
Беневенто 3-5-2
- Основной состав
- 12 Lorenzo Montipo Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 5 Антей Лука Защитник
- 7 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 16 Импрота Риккардо Полузащитник
- 8 Тельо Андрес Полузащитник
- 4 Дель Пинто Лоренцо Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Полузащитник
- 3 Летиция Гаэтано Полузащитник
- 17 Cristian Buonaiuto Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 22 Pier Graziano Gori Вратарь
- 11 Маджио Кристиан Защитник
- 6 Биллонг Жан-Клод Защитник
- 15 Коста Андреа Защитник
- 13 Туиа Алессандро Защитник
- 18 Гьямфи Брайт Защитник
- 28 Вольпичелли Джованни Полузащитник
- 31 Саного Сирики Нападающий
- 29 Асенсио Рауль Нападающий
- 27 Риччи Федерико Нападающий
- 24 Marco Cuccurullo
- Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Кротоне 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кордац Алекс Вратарь
- 11 Фараони Марко Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 31 Сампиризи Марио Защитник
- 26 Мартелла Бруно Защитник
- 7 Фиренце Марко Полузащитник
- 8 Стоян Адриан Полузащитник
- 6 Роден Маркус Полузащитник
- 21 Дзанеллато Никколо Полузащитник
- 17 Будимир Анте Нападающий
- 18 Барберис Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Феста Марко Вратарь
- 3 Куомо Джузеппе Защитник
- 27 Вальетти Федерико Защитник
- 33 Ромеро Аристотелес Полузащитник
- 10 Бенали Ахмед Полузащитник
- 20 Молина Сальваторе Полузащитник
- 25 Сими Нванкво Нападающий
- 9 Налини Андреа Нападающий
- 14 Andrea Tripicchio
- 32 Claudio Spinelli
- 12 Giacomo Figliuzzi
- 24 Nicola Nanni
- Главный тренер: Дзенга Вальтер
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 16.12.2018 Козенца 0:0 Беневенто СB
- 09.12.2018 Беневенто 0:1 Верона СB
- 04.12.2018 Беневенто 1:0 Читтаделла К
- 30.11.2018 Палермо 0:0 Беневенто СB
- 24.11.2018 Беневенто 2:1 Перуджа СB
- 18.11.2018 Специя 3:1 Беневенто СB
- 10.11.2018 Карпи 2:2 Беневенто СB
- 03.11.2018 Беневенто 1:2 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 27.10.2018 Беневенто 2:1 Кремонезе СB
- 22.10.2018 Беневенто 1:0 Ливорно СB
- 06.10.2018 Пескара 2:1 Беневенто СB
- 30.09.2018 Беневенто 1:3 Фоджа СB
- 25.09.2018 Читтаделла 0:1 Беневенто СB
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Удинезе 1:2 Беневенто К
- 05.08.2018 Беневенто 3:1 Имолезе К
- 20.05.2018 Кьево 1:0 Беневенто СA
Кротоне (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 16.12.2018 Кротоне 1:1 Венеция СB
- 04.12.2018 Болонья 3:0 Кротоне К
- 01.12.2018 Кремонезе 1:0 Кротоне СB
- 26.11.2018 Кротоне 0:1 Козенца СB
- 09.11.2018 Перуджа 2:1 Кротоне СB
- 04.11.2018 Кротоне 1:1 Карпи СB
- 31.10.2018 Лечче 1:0 Кротоне СB
- 28.10.2018 Кротоне 1:1 Салернитана СB
- 20.10.2018 Кротоне 2:1 Падова СB
- 07.10.2018 Палермо 1:0 Кротоне СB
- 28.09.2018 Кротоне 2:2 Брешия СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Кротоне 4:0 Джиана Эрминио К
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Кротоне: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Беневенто
Кротоне
-
5 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 9
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 24
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|16
|8
|7
|1
|27 - 13
|31
|2.
|Лечче
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|3.
|Брешия
|16
|7
|7
|2
|31 - 21
|28
|4.
|Пескара
|16
|7
|5
|4
|24 - 21
|26
|5.
|Читтаделла
|16
|6
|8
|2
|20 - 12
|26
|6.
|Беневенто
|16
|7
|4
|5
|25 - 20
|25
|7.
|Верона
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Перуджа
|16
|6
|5
|5
|22 - 22
|23
|9.
|Салернитана
|16
|6
|5
|5
|19 - 20
|23
|10.
|Специя
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|11.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|12.
|Венеция
|16
|5
|5
|6
|16 - 17
|20
|13.
|Фоджа
|16
|5
|5
|6
|24 - 26
|20
|14.
|Кремонезе
|16
|4
|7
|5
|14 - 15
|19
|15.
|Козенца
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|16.
|Карпи
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|17.
|Кротоне
|16
|3
|4
|9
|15 - 23
|13
|18.
|Ливорно
|16
|2
|5
|9
|12 - 23
|11
|19.
|Падова
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Lorenzo Montipo получил желтую карточку от судьи
87'
Беневенто делает замену. Cristian Buonaiuto уходит с поля, а Саного Сирики выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Cristian Buonaiuto бьет в цель!
79'
Беневенто делает замену. Кода Массимо уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
73'
Беневенто делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Риччи Федерико выходит на его замену.
72'
Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
63'
Кротоне делает замену. Ромеро Аристотелес уходит с поля, а Сими Нванкво выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Кода Массимо из команды Беневенто забивает с точки!
53'
Мартелла Бруно получил желтую карточку от судьи
46'
Кротоне делает замену. Роден Маркус уходит с поля, а Ромеро Аристотелес выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Кротоне делает замену. Стоян Адриан уходит с поля, а Налини Андреа выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Стоян Адриан получил желтую карточку от судьи
21'
Дзанеллато Никколо получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Инсинье Роберто бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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