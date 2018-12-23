Стадион: Виа дель Маре
1:0
9' ГолСкавоне Мануэль
2:0
28' ГолMarco Armellino
40' Желтая карточкаТревизан Тревор
63' Желтая карточкаСкавоне Мануэль
2:1
69' ПенальтиКапелло Алессандро
3:1
71' ГолЛучиони Фабио
90' Желтая карточкаFranco Lepore
3:2
90' ПенальтиБонаццоли Федерико
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Бонаццоли Федерико из команды Бианкоскуадати Падова забивает с точки!
90'
Franco Lepore получил желтую карточку от судьи
88'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Riccardo Serena уходит с поля, а Davide Marcandella выходит на его замену.
82'
Лечче делает замену. Скавоне Мануэль уходит с поля, а Бово Чезаре выходит на его замену.
75'
Лечче делает замену. Марко Манкосу уходит с поля, а Хайе Том выходит на его замену.
73'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Davide Mazzocco уходит с поля, а Пульцетти Нико выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Лучиони Фабио бьет в цель!
69'
Г О О О О Л - Капелло Алессандро из команды Бианкоскуадати Падова забивает с точки!
63'
Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
61'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Пинци Джампьеро уходит с поля, а Бро Жереми выходит на его замену.
60'
Лечче делает замену. Венути Лоренцо уходит с поля, а Franco Lepore выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Тревизан Тревор получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Marco Armellino бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Скавоне Мануэль бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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