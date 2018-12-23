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Стадион:
Лечче
3:2
Конец матча
Падова
0'
1:0
9' Гол
Скавоне Мануэль
2:0
28' Гол
Marco Armellino
40' Желтая карточка
Тревизан Тревор
63' Желтая карточка
Скавоне Мануэль
2:1
69' Пенальти
Капелло Алессандро
3:1
71' Гол
Лучиони Фабио
90' Желтая карточка
Franco Lepore
3:2
90' Пенальти
Бонаццоли Федерико
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Бонаццоли Федерико из команды Бианкоскуадати Падова забивает с точки!
Желтая карточка
90'
Franco Lepore получил желтую карточку от судьи
88'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Riccardo Serena уходит с поля, а Davide Marcandella выходит на его замену.
82'
Лечче делает замену. Скавоне Мануэль уходит с поля, а Бово Чезаре выходит на его замену.
75'
Лечче делает замену. Марко Манкосу уходит с поля, а Хайе Том выходит на его замену.
73'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Davide Mazzocco уходит с поля, а Пульцетти Нико выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Лучиони Фабио бьет в цель!
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Капелло Алессандро из команды Бианкоскуадати Падова забивает с точки!
Желтая карточка
63'
Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
61'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Пинци Джампьеро уходит с поля, а Бро Жереми выходит на его замену.
60'
Лечче делает замену. Венути Лоренцо уходит с поля, а Franco Lepore выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Тревизан Тревор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Marco Armellino бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Скавоне Мануэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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