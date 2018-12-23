  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Winline
Стадион:
Специя
1:1
Первый тайм: 41'
Палермо
0'
0:1
25' Гол
Фалетти Сезар
1:1
34' Гол
Капрадосси Элио
38' Желтая карточка
Муравски Радослав
41'
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Первый тайм
Желтая карточка
38'
Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Капрадосси Элио бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Фалетти Сезар бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация