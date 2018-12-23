Стадион: Альберто Пиччи
0:1
25' ГолФалетти Сезар
1:1
34' ГолКапрадосси Элио
38' Желтая карточкаМуравски Радослав
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Первый тайм
38'
Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
34'
Г О О О О Л - Капрадосси Элио бьет в цель!
25'
Г О О О О Л - Фалетти Сезар бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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