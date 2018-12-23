Стадион: Аречи
1:0
Конец матча
8' Желтая карточкаAlberto Gerbo
43' Желтая карточкаКастилья Лука
48' Желтая карточкаБолдор Деян
61' Желтая карточкаСкьяви Раффаэле
72' Вторая желтая карточкаAlberto Gerbo
1:0
90' ГолВитале Луиджи
90' Желтая карточкаМильорини Марко
Второй тайм
90'
Мильорини Марко получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Витале Луиджи бьет в цель!
84'
Фоджа делает замену. Кристиан Аньелли уходит с поля, а Marco Carraro выходит на его замену.
75'
Фоджа делает замену. Фабио Маззео уходит с поля, а Рубин Маттео выходит на его замену.
73'
Салернитана делает замену. Скьяви Раффаэле уходит с поля, а Маццарани Андреа выходит на его замену.
72'
Альберто Гербо получает вторую желтую карточку. Удаление.
69'
Фоджа делает замену. Emanuele Cicerelli уходит с поля, а Замбелли Марко выходит на его замену.
61'
Скьяви Раффаэле получил желтую карточку от судьи
59'
Салернитана делает замену. Кастилья Лука уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
57'
Салернитана делает замену. Tiago Casasola уходит с поля, а Пучино Раффаэле выходит на его замену.
48'
Болдор Деян получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Кастилья Лука получил желтую карточку от судьи
8'
Альберто Гербо получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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