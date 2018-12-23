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Стадион:
Салернитана
1:0
Конец матча
Фоджа
0'
8' Желтая карточка
Alberto Gerbo
43' Желтая карточка
Кастилья Лука
48' Желтая карточка
Болдор Деян
61' Желтая карточка
Скьяви Раффаэле
72' Вторая желтая карточка
Alberto Gerbo
1:0
90' Гол
Витале Луиджи
90' Желтая карточка
Мильорини Марко
90'+8
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Мильорини Марко получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Витале Луиджи бьет в цель!
84'
Фоджа делает замену. Кристиан Аньелли уходит с поля, а Marco Carraro выходит на его замену.
75'
Фоджа делает замену. Фабио Маззео уходит с поля, а Рубин Маттео выходит на его замену.
73'
Салернитана делает замену. Скьяви Раффаэле уходит с поля, а Маццарани Андреа выходит на его замену.
72'
Альберто Гербо получает вторую желтую карточку. Удаление.
69'
Фоджа делает замену. Emanuele Cicerelli уходит с поля, а Замбелли Марко выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Скьяви Раффаэле получил желтую карточку от судьи
59'
Салернитана делает замену. Кастилья Лука уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
57'
Салернитана делает замену. Tiago Casasola уходит с поля, а Пучино Раффаэле выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Болдор Деян получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Кастилья Лука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Альберто Гербо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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