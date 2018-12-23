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Валенсия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Уэска

До начала игры, которая состоится 23.12.2018, осталось 5 часов 47 минут.
Анонс
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Команды постараются выбраться из того невероятно сложного положения, в котором они находятся. Пока это лучше выходит у «летучих мышей», оторвавшихся от зоны вылета на четыре очка. «Валенсия» же по подбору исполнителей пока явно превосходит своего оппонента, она выделяется на общем фоне и своими аккуратными действиями в обороне. Уверен, хозяева будут более продуктивно смотреться в атаке в грядущем матче, и пройдут самую проходимую оборону высшего испанского дивизиона.

Прогноз от комментатора: Тотал голов «Валенсии» больше 1,5

Коэффициент: 1,52

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Что же касается «Уэски», то она никак не может прервать затянувшуюся безвыигрышную серию. Очень близка она была к позитивному исходу в домашней встрече с «Вильярреалом» - 2:2. Команда показала неплохой и содержательный футбол, однако проблемы с реализацией моментов были очевидны. В середине второго тайма «оскенцы» могли решать исход дуэли, получив численное преимущество и право на пробитие пенальти, однако воспользоваться своим шансом не удалось. Нередко в штрафной площадке «подводников» возникала паника, но лишь дважды «сине-гранатовые» смогли отметиться голами в воротах соперника, пропустив при этом два гола в свою рамку. Не сыграют в матче против «Валенсии» попавший под дисквалификацию Авила. Может не сыграть на фланге атаки Галлар по причине травмы. Беспокоит наставника и состояние центрального хавбека Дамиана Мусто.

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Но, стоит признать, что и не так много поражений по ходу чемпионата потерпели подопечные Марселино в ходе сезона, да и проигрывали они в основном ТОП-клубам. Постепенно «оранжевые» избавляются от ничейного синдрома, правда, в двух последних турах именно так и играли со своими оппонентами. И, если домашнюю встречу с «Севильей» (0:0) команде можно занести в актив, то исходе гостевого противостояния с «Эйбаром» (1:1) ни в какие ворота не лезет. Не может не тревожить наставника низкая результативность его подопечных. После встреч с «оружейниками» и в без того пустующий лазарет угодили Коклен и Паулиста, что не добавляет команде положительных эмоций перед важной встречей чемпионата.

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«Валенсия» медленным, но довольно уверенным шагом отдаляется от опасной зоны. У нее возникает прекрасная возможность набрать три очка и добыть определенный запас прочности в поединке с безнадежным аутсайдером. Решив свои задачи на международной арене, в ближайшие два месяца «летучие мыши» могут полностью сосредоточиться на внутренних делах. Демонстрирует командам вполне содержательный футбол, отличный от того, что клуб демонстрировал на старте футбольного сезона.  

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Оба коллектива, как это ни странно, ведут ожесточенную борьбу за выживание в чемпионате Испании. Вот только перспективы у клубов разные. «Валенсия» постепенно приходит в себя после неудачной первой половины сезона. Хозяев в последнее время регулярно пополняют свой баланс. «Уэска» же оказалась в более сложном положении. Команда пытается усилить свою игру, но слишком уж тяжела и слаба она по сравнении с другими командами Примеры. Ликвидировать отставание от 17-го места ей будет непросто, но шансы есть, и гости будут пытаться им воспользоваться в матче с нестабильным оппонентом.

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Оба коллектива, как это ни странно, ведут ожесточенную борьбу за выживание в чемпионате Испании. Вот только перспективы у клубов разные. «Валенсия» постепенно приходит в себя после неудачной первой половины сезона. Хозяев в последнее время регулярно пополняют свой баланс. «Уэска» же оказалась в более сложном положении. Команда пытается усилить свою игру, но слишком уж тяжела и слаба она по сравнении с другими командами Примеры. Ликвидировать отставание от 17-го места ей будет непросто, но шансы есть, и гости будут пытаться им воспользоваться в матче с нестабильным оппонентом.

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках очередного поединка 17-го тура Ла Лиги лицом к лицу сойдутся футболисты «Валенсии» и «Уэски». Встреча состоится в Валенсии, на стадионе «Месталья». Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано – рефери из Дон-Бенито. Для вас текстовую трансляцию игры в своем виртуальном комментаторском кресле проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!

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