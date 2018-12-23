Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Уэска

Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - УэскаДо начала игры, которая состоится 23.12.2018, осталось 5 часов 47 минут.
Команды постараются выбраться из того невероятно сложного положения, в котором они находятся. Пока это лучше выходит у «летучих мышей», оторвавшихся от зоны вылета на четыре очка. «Валенсия» же по подбору исполнителей пока явно превосходит своего оппонента, она выделяется на общем фоне и своими аккуратными действиями в обороне. Уверен, хозяева будут более продуктивно смотреться в атаке в грядущем матче, и пройдут самую проходимую оборону высшего испанского дивизиона.
Прогноз от комментатора: Тотал голов «Валенсии» больше 1,5
Коэффициент: 1,52
Что же касается «Уэски», то она никак не может прервать затянувшуюся безвыигрышную серию. Очень близка она была к позитивному исходу в домашней встрече с «Вильярреалом» - 2:2. Команда показала неплохой и содержательный футбол, однако проблемы с реализацией моментов были очевидны. В середине второго тайма «оскенцы» могли решать исход дуэли, получив численное преимущество и право на пробитие пенальти, однако воспользоваться своим шансом не удалось. Нередко в штрафной площадке «подводников» возникала паника, но лишь дважды «сине-гранатовые» смогли отметиться голами в воротах соперника, пропустив при этом два гола в свою рамку. Не сыграют в матче против «Валенсии» попавший под дисквалификацию Авила. Может не сыграть на фланге атаки Галлар по причине травмы. Беспокоит наставника и состояние центрального хавбека Дамиана Мусто.
Но, стоит признать, что и не так много поражений по ходу чемпионата потерпели подопечные Марселино в ходе сезона, да и проигрывали они в основном ТОП-клубам. Постепенно «оранжевые» избавляются от ничейного синдрома, правда, в двух последних турах именно так и играли со своими оппонентами. И, если домашнюю встречу с «Севильей» (0:0) команде можно занести в актив, то исходе гостевого противостояния с «Эйбаром» (1:1) ни в какие ворота не лезет. Не может не тревожить наставника низкая результативность его подопечных. После встреч с «оружейниками» и в без того пустующий лазарет угодили Коклен и Паулиста, что не добавляет команде положительных эмоций перед важной встречей чемпионата.
«Валенсия» медленным, но довольно уверенным шагом отдаляется от опасной зоны. У нее возникает прекрасная возможность набрать три очка и добыть определенный запас прочности в поединке с безнадежным аутсайдером. Решив свои задачи на международной арене, в ближайшие два месяца «летучие мыши» могут полностью сосредоточиться на внутренних делах. Демонстрирует командам вполне содержательный футбол, отличный от того, что клуб демонстрировал на старте футбольного сезона.
Оба коллектива, как это ни странно, ведут ожесточенную борьбу за выживание в чемпионате Испании. Вот только перспективы у клубов разные. «Валенсия» постепенно приходит в себя после неудачной первой половины сезона. Хозяев в последнее время регулярно пополняют свой баланс. «Уэска» же оказалась в более сложном положении. Команда пытается усилить свою игру, но слишком уж тяжела и слаба она по сравнении с другими командами Примеры. Ликвидировать отставание от 17-го места ей будет непросто, но шансы есть, и гости будут пытаться им воспользоваться в матче с нестабильным оппонентом.
Оба коллектива, как это ни странно, ведут ожесточенную борьбу за выживание в чемпионате Испании. Вот только перспективы у клубов разные. «Валенсия» постепенно приходит в себя после неудачной первой половины сезона. Хозяев в последнее время регулярно пополняют свой баланс. «Уэска» же оказалась в более сложном положении. Команда пытается усилить свою игру, но слишком уж тяжела и слаба она по сравнении с другими командами Примеры. Ликвидировать отставание от 17-го места ей будет непросто, но шансы есть, и гости будут пытаться им воспользоваться в матче с нестабильным оппонентом.
Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках очередного поединка 17-го тура Ла Лиги лицом к лицу сойдутся футболисты «Валенсии» и «Уэски». Встреча состоится в Валенсии, на стадионе «Месталья». Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано – рефери из Дон-Бенито. Для вас текстовую трансляцию игры в своем виртуальном комментаторском кресле проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
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