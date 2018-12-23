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Леганес
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Севилья

До начала игры, которая состоится 23.12.2018, осталось 10 часов 2 минуты.
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