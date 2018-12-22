  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 42633
Атлетик Б
1:1
Конец матча
Вальядолид
0'
24' Желтая карточка
Гарсия Дани
32' Желтая карточка
Мичел Эрреро
44' Желтая карточка
Кеко Серхио
1:0
45' Пенальти
Адурис Ариц
61' Желтая карточка
Йерай Альварес
78' Желтая карточка
Гарсия Рауль
1:1
90' Гол
Оскар Плано
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 42633 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
93'
Унал Энес сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Оскар Плано изменил счет на табло!
93'
Унал Энес из команды Вальядолид сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
93'
Начо Мартинес нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Оскар Плано из команды Вальядолид сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
92'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
91'
Верде Даниэле пробует нанести удар издали, но Эррерин Яго держит все под контролем
91'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
91'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
88'
Гурусета Горка наказан за толчок Кико Франсиско
Офсайд
88'
Унал Энес из команды Вальядолид в офсайде
87'
Оскар Плано из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Угловой
87'
Начо Мартинес из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
87'
Капа Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
86'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Гурусета Горка
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
85'
Уильямс Иньяки наказан за толчок Кико Франсиско
85'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Алькарас Рубен из команды Вальядолид.
84'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
84'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
83'
Атлетик Б контролирует мяч.
83'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Верде Даниэле из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
81'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
80'
Гарсия Рауль возвращается на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
79'
Гарсия Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
78'
Гарсия Рауль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
78'
Безумный фол. Гарсия Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Борха Фернандес
78'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
77'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид в офсайде
76'
Удар от ворот произведет Вальядолид
76'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Сан-Хосе Микель
75'
ШАНС! Юри Берчиче нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Антонио Ангуло Хесус
74'
Тактическая замена. Мойано Хави уходит с поля и его заменяет Борха Фернандес
Офсайд
74'
Унал Энес из команды Вальядолид в офсайде
73'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
71'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Вальядолид контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
69'
Калеро Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
68'
Верде Даниэле из команды Вальядолид в офсайде
68'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
67'
Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Кордоба Иньиго
67'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Верде Даниэле
65'
Иньиго Мартинес бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
65'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
64'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
64'
Оскар Плано не смог попасть в створ ударом издали
64'
Унал Энес из команды Вальядолид делает пас партнеру.
64'
Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
63'
Вальядолид контролирует мяч.
62'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Йерай Альварес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
61'
Йерай Альварес наказан за толчок Унал Энес
60'
Тактическая замена. Суарес Леонардо уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
60'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Начо Мартинес пострадал.
60'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
59'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
59'
Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
Фол, нарушение
58'
Суарес Леонардо задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
56'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Калеро Фернандо из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
54'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
53'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Вальядолид контролирует мяч.
Фол, нарушение
51'
Оскар Плано наказан за толчок Гарсия Рауль
Фол, нарушение
51'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Алькарас Рубен заработал фол
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
49'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
48'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
48'
Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Вальядолид
47'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
46'
Муньяин Икер наказан за толчок Суарес Леонардо
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Адурис Ариц из команды Атлетик Б забивает с точки!
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Матч возобновлен
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
44'
Кеко Серхио получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
44'
ПЕНАЛЬТИ! - Кеко Серхио играет рукой в штрафной! Кеко Серхио вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
44'
Муньяин Икер нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
44'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Калеро Фернандо из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Иньиго Мартинес пострадал.
Фол, нарушение
42'
Йерай Альварес наказан за толчок Унал Энес
Фол, нарушение
42'
Кеко Серхио наказан за толчок Юри Берчиче
Фол, нарушение
41'
Беньят Эчебария задерживает мяч рукой
40'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
39'
Унал Энес из команды Вальядолид в офсайде
38'
Атлетик Б контролирует мяч.
37'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
36'
Юри Берчиче возвращается на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Юри Берчиче получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
35'
Юри Берчиче на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Юри Берчиче из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
Желтая карточка
33'
Вальядолид контролирует мяч.
33'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
33'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
33'
Матч возобновлен
33'
Гарсия Рауль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Мичел Эрреро тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
32'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид играет слишком грубо. Муньяин Икер оказался на газоне.
Фол, нарушение
30'
Юри Берчиче наказан за толчок Унал Энес
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
Удар от ворот произведет Вальядолид
29'
ШАНС! Гарсия Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
29'
Оскар Плано наказан за толчок Капа Андер
28'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Капа Андер из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
26'
Муньяин Икер задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Мичел Эрреро
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Желтая карточка
24'
Гарсия Дани совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
23'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
23'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.
23'
Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
20'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
20'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кико Франсиско
18'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
17'
Капа Андер имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
17'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
17'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
16'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
16'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
14'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Унал Энес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
11'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Капа Андер наказан за толчок Алькарас Рубен
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Мичел Эрреро из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
8'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
7'
Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Муньяин Икер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
6'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Суарес Леонардо задерживает мяч рукой
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
5'
Адурис Ариц наказан за толчок Кико Франсиско
4'
Вальядолид контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Капа Андер задерживает мяч рукой
2'
Атлетик Б контролирует мяч.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Начо Мартинес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
1'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Атлетик Б начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация