Стадион: Сан-Мамес Зрители: 42633
1:1
Конец матча
24' Желтая карточкаГарсия Дани
32' Желтая карточкаМичел Эрреро
44' Желтая карточкаКеко Серхио
1:0
45' ПенальтиАдурис Ариц
61' Желтая карточкаЙерай Альварес
78' Желтая карточкаГарсия Рауль
1:1
90' ГолОскар Плано
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 42633 болельщиков
94'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
93'
Унал Энес сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Оскар Плано изменил счет на табло!
93'
Унал Энес из команды Вальядолид сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
93'
Начо Мартинес нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Оскар Плано из команды Вальядолид сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
92'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
91'
Верде Даниэле пробует нанести удар издали, но Эррерин Яго держит все под контролем
91'
91'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
88'
Гурусета Горка наказан за толчок Кико Франсиско
88'
87'
Оскар Плано из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
87'
Начо Мартинес из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
87'
Капа Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
86'
86'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Гурусета Горка
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Уильямс Иньяки наказан за толчок Кико Франсиско
85'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Алькарас Рубен из команды Вальядолид.
84'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
84'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
83'
83'
82'
Верде Даниэле из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
81'
80'
Гарсия Рауль возвращается на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Матч возобновлен
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
79'
Гарсия Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Гарсия Рауль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
78'
Безумный фол. Гарсия Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Борха Фернандес
78'
78'
77'
77'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид в офсайде
76'
76'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Сан-Хосе Микель
75'
ШАНС! Юри Берчиче нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Антонио Ангуло Хесус
74'
Тактическая замена. Мойано Хави уходит с поля и его заменяет Борха Фернандес
74'
73'
73'
Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
72'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
71'
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
69'
Калеро Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Верде Даниэле из команды Вальядолид в офсайде
68'
67'
Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Кордоба Иньиго
67'
Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Верде Даниэле
65'
Иньиго Мартинес бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
64'
64'
Оскар Плано не смог попасть в створ ударом издали
64'
Унал Энес из команды Вальядолид делает пас партнеру.
64'
63'
62'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Йерай Альварес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
61'
Йерай Альварес наказан за толчок Унал Энес
60'
Тактическая замена. Суарес Леонардо уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Начо Мартинес пострадал.
60'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
59'
Начо Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
58'
Суарес Леонардо задерживает мяч рукой
58'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
56'
56'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Судья сигнализирует, что Калеро Фернандо из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
54'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
53'
53'
51'
Оскар Плано наказан за толчок Гарсия Рауль
51'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Алькарас Рубен заработал фол
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
48'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
48'
47'
47'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Муньяин Икер наказан за толчок Суарес Леонардо
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
Г О О О О Л - Адурис Ариц из команды Атлетик Б забивает с точки!
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Матч возобновлен
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
44'
Кеко Серхио получает желтую карточку за игру рукой
44'
ПЕНАЛЬТИ! - Кеко Серхио играет рукой в штрафной! Кеко Серхио вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
44'
Муньяин Икер нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
44'
43'
Калеро Фернандо из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Иньиго Мартинес пострадал.
42'
Йерай Альварес наказан за толчок Унал Энес
42'
Кеко Серхио наказан за толчок Юри Берчиче
41'
Беньят Эчебария задерживает мяч рукой
40'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
39'
39'
38'
37'
36'
Юри Берчиче возвращается на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Матч возобновлен
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Юри Берчиче получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Юри Берчиче на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Судья сигнализирует, что Юри Берчиче из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
33'
33'
33'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
33'
Матч возобновлен
33'
Гарсия Рауль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Мичел Эрреро тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
32'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид играет слишком грубо. Муньяин Икер оказался на газоне.
30'
Юри Берчиче наказан за толчок Унал Энес
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
29'
ШАНС! Гарсия Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Оскар Плано наказан за толчок Капа Андер
28'
27'
Капа Андер из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Муньяин Икер задерживает мяч рукой
25'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Мичел Эрреро
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
24'
Гарсия Дани совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
24'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Оскар Плано
23'
23'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.
23'
Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
20'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
Судья сигнализирует, что Гарсия Рауль из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кико Франсиско
18'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
17'
Капа Андер имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
17'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
17'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
14'
12'
12'
Юри Берчиче выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Унал Энес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Капа Андер наказан за толчок Алькарас Рубен
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
9'
9'
8'
8'
Судья сигнализирует, что Мичел Эрреро из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
8'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
7'
Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Муньяин Икер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Кеко Серхио
6'
5'
Суарес Леонардо задерживает мяч рукой
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
Адурис Ариц наказан за толчок Кико Франсиско
4'
3'
Капа Андер задерживает мяч рукой
2'
1'
Судья сигнализирует, что Начо Мартинес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Атлетик Б начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Англия: .Чемпионшип
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Боливия: Примера: Квалификация (Финал)
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Голландия: Первый дивизион
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Египет: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Коста-Рика: Примера: Апертура. Финал (Финал)
Марокко: Ботола
Португалия: Португальская вторая лига
Турция: Первая лига Турции
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Комментарии к прогнозам (0)