Второй тайм

- Звучит финальный свисток! "Ювентус" минимально переигрывает "Рому" в центральном матче 17-го тура чемпионата Италии!

90' Николо Дзаньоло получает желтую карточку за срыв быстрой атаки соперника, полузащитник "Ромы" в подкате прервал проход Косты.

90' Арбитр отменяет второе взятие ворот, гол Дугласа Косты не засчитан!

90' Стоп, арбитр пошел пересматривать видеоповтор, есть подозрения на фол со стороны Матуиди перед взятием ворот.

90' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2-0!!! КОСТА!!! "Ювентус" побеждает сегодня! Роналду здорово вошел в штрафную соперника через правый край, обыграл своего оппонента и выполнил передачу в центр, откуда точно в касание пробил Дуглас Коста!

90' Клюйверт фолит на правом фланге, нападающий "Ромы" прервал проход Дугласа Косты, стандарт в пользу "Ювентуса".

90' ОПАСНО! Штрафной удар на правом фланге заработали римляне, Перотти навесил в штрафную, откуда идеально пробил головой Кристанте, но Щесны в прекрасном прыжке забрал мяч в руки!

90' Три минуты компенсировал арбитр к основному времени матча.

89' Дзаньоло подхватил мяч перед штрафной соперника и пробил в касание, но удар полузащитника был успешно заблокирован.

88' Пошли последние минуты матча, "Рома" контролирует мяч на чужой половину поля, но без особой остроты у ворот Щесны, однако лишь один забитый гол существенно изменит результат матча.

87' Перотти обыграл своего оппонента на левом фланге и выполнил подачу в штрафную, но никто с партнеров не откликнулся на этот пас.

85' Штрафной удар на левом фланге заработали туринцы, Коста выполнил подачу на ближнюю штангу, но там никого с партнеров не было.

84' Повреждение получает Марио Манджукич, медицинская бригада "Ювентуса" на поле, пауза в матче.

83' Дзаньоло фолит в борьбе на чужой половине поля, полузащитник "Ромы" отправил на газон Манджукича.

82' Патрик Шик получает желтую карточку за откровенный фол на чужой половине поля, нападающий "Ромы" придержал Кьеллини.

81' Также вторая замена состоялась в составе "Ювентуса", на поле вышел Дуглас Коста вместо Паоло Дибалы.

80' Последняя замена в составе "Ромы", на поле вышел Эдин Джеко вместо Стивена Н'Зонзи.

79' Кристанте выполнил проникающий пас в штрафную соперника, но там Шик не смог зацепиться за мяч.

77' Очень много верховые забросов следует в штрафную площадку "Ювентуса", но пока безрезультатно, успешно отбиваются туринцы.

76' Сантон прорвался вперед через правый край и выполнил заброс в штрафную, но там борьбу выигрывает Джан.

75' "Рома" подолгу разыгрывает свои позиционные атаки, "Ювентус" окончательно перешел на контратаки.

74' Коларов подключился к атаке своей команды левым флангом, но выполнить точную передачу в центр не удалось, де Шильо классно сыграл в отборе.

72' Угловой удар на левом фланге заработали гости, Коларов навесил в штрафную, но там снова первым на мяче был Роналду.

71' Также вторая замена состоялась в составе "Ромы", на поле вышел Диего Перотти вместо Дженгиза Юндера.

70' Первая замена в составе "Ювентуса", на поле вышел Эмре Джан вместо Миралема Пьянича.

69' Угловой удар на левом фланге заработали туринцы, Пьянич выполнил прямую подачу в штрафную, где арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Кьеллини.

68' Бетанкур выполнил передачу из глубины поля в сторону Манджукича, но хорват на этот пас не успел.

66' Во втором тайме "Рома" отодвинула игру ближе к центру поля, "Юве" чаще всего организовывает быстрые атаки.

65' Пошли фолы в последние минуты, Манджукич вступил в отбор на чужой половине поля и нарушил правила, на газоне оказался Сантон.

63' Сандро атаковал сзади Юндера, но арбитр обошелся в этом эпизоде без предупреждения.

62' Роналду неудачно сыграл в атаке, нападающий "Ювентуса" подыграл себе рукой, штрафной удар в пользу "Ромы".

60' ОПАСНО! Ещё один момент Роналду! Снова Криштиану пробивал с ближней дистанции после стандарта, но Ольсен парировал и этот удар! КриРо разозлен!

59' ОПАСНО! Дибала выполнил классную подачу в центр штрафной, откуда здорово пробил головой Роналду, но Ольсен тащит этот удар!

58' Угловой удар на левом фланге заработали римляне, Коларов снова навесил в штрафную, откуда сумел пробить головой Фасио, но точно в руки Щесны.

57' Коларов выполнил подачу на ближнюю штангу со стандарта, но там первым на мяче был Роналду.

56' Бетанкур фолит на своей половине поля, полузащитник "Ювентуса" на фланге сбил Коларова, стандарт для "Ромы".

55' Сандро здорово прошел через левый фланг и навесил в штрафную, откуда здорово пробил головой Роналду, но чуть выше ворот.

54' Сантон фолит на своей половине поля, защитник "Ромы" подтолкнул Манджукича, штрафной удар в пользу "Ювентуса".

53' Футболисты "Ювентуса" возмущены решениями арбитра за последний отрезок матча, Давиде Масса вынужден остановить игру.

52' Шик оказался с мячом на фланге и выполнил заброс в штрафную соперника, но безуспешно.

50' Роналду подхватил мяч перед штрафной соперника и пробил в касание, но сфера полетела сторону трибун.

49' "Рома" старается с первых минут второго тайма взять мяч под свой контроль, римляне большими силами переходят на чужую половину поля.

48' В первом тайме "Ювентус" доминировал на футбольном поле, полностью переиграв "Рому". Посмотрим, как изменится игра в тайме втором.

47' Первая замена состоялась в составе "Ромы", на поле вышел Джастин Клюйверт вместо Алессандро Флоренци.