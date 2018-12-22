Для вас этот матч комментировал я, Андрей Сергиенко. До скорых встреч на LiveResult.ru
Второй тайм
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Звучит финальный свисток! "Ювентус" минимально переигрывает "Рому" в центральном матче 17-го тура чемпионата Италии!
90'
Николо Дзаньоло получает желтую карточку за срыв быстрой атаки соперника, полузащитник "Ромы" в подкате прервал проход Косты.
90'
Арбитр отменяет второе взятие ворот, гол Дугласа Косты не засчитан!
90'
Стоп, арбитр пошел пересматривать видеоповтор, есть подозрения на фол со стороны Матуиди перед взятием ворот.
90'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2-0!!! КОСТА!!! "Ювентус" побеждает сегодня! Роналду здорово вошел в штрафную соперника через правый край, обыграл своего оппонента и выполнил передачу в центр, откуда точно в касание пробил Дуглас Коста!
90'
Клюйверт фолит на правом фланге, нападающий "Ромы" прервал проход Дугласа Косты, стандарт в пользу "Ювентуса".
90'
ОПАСНО! Штрафной удар на правом фланге заработали римляне, Перотти навесил в штрафную, откуда идеально пробил головой Кристанте, но Щесны в прекрасном прыжке забрал мяч в руки!
90'
Три минуты компенсировал арбитр к основному времени матча.
89'
Дзаньоло подхватил мяч перед штрафной соперника и пробил в касание, но удар полузащитника был успешно заблокирован.
88'
Пошли последние минуты матча, "Рома" контролирует мяч на чужой половину поля, но без особой остроты у ворот Щесны, однако лишь один забитый гол существенно изменит результат матча.
87'
Перотти обыграл своего оппонента на левом фланге и выполнил подачу в штрафную, но никто с партнеров не откликнулся на этот пас.
85'
Штрафной удар на левом фланге заработали туринцы, Коста выполнил подачу на ближнюю штангу, но там никого с партнеров не было.
84'
Повреждение получает Марио Манджукич, медицинская бригада "Ювентуса" на поле, пауза в матче.
83'
Дзаньоло фолит в борьбе на чужой половине поля, полузащитник "Ромы" отправил на газон Манджукича.
82'
Патрик Шик получает желтую карточку за откровенный фол на чужой половине поля, нападающий "Ромы" придержал Кьеллини.
81'
Также вторая замена состоялась в составе "Ювентуса", на поле вышел Дуглас Коста вместо Паоло Дибалы.
80'
Последняя замена в составе "Ромы", на поле вышел Эдин Джеко вместо Стивена Н'Зонзи.
79'
Кристанте выполнил проникающий пас в штрафную соперника, но там Шик не смог зацепиться за мяч.
77'
Очень много верховые забросов следует в штрафную площадку "Ювентуса", но пока безрезультатно, успешно отбиваются туринцы.
76'
Сантон прорвался вперед через правый край и выполнил заброс в штрафную, но там борьбу выигрывает Джан.
75'
"Рома" подолгу разыгрывает свои позиционные атаки, "Ювентус" окончательно перешел на контратаки.
74'
Коларов подключился к атаке своей команды левым флангом, но выполнить точную передачу в центр не удалось, де Шильо классно сыграл в отборе.
72'
Угловой удар на левом фланге заработали гости, Коларов навесил в штрафную, но там снова первым на мяче был Роналду.
71'
Также вторая замена состоялась в составе "Ромы", на поле вышел Диего Перотти вместо Дженгиза Юндера.
70'
Первая замена в составе "Ювентуса", на поле вышел Эмре Джан вместо Миралема Пьянича.
69'
Угловой удар на левом фланге заработали туринцы, Пьянич выполнил прямую подачу в штрафную, где арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Кьеллини.
68'
Бетанкур выполнил передачу из глубины поля в сторону Манджукича, но хорват на этот пас не успел.
66'
Во втором тайме "Рома" отодвинула игру ближе к центру поля, "Юве" чаще всего организовывает быстрые атаки.
65'
Пошли фолы в последние минуты, Манджукич вступил в отбор на чужой половине поля и нарушил правила, на газоне оказался Сантон.
63'
Сандро атаковал сзади Юндера, но арбитр обошелся в этом эпизоде без предупреждения.
62'
Роналду неудачно сыграл в атаке, нападающий "Ювентуса" подыграл себе рукой, штрафной удар в пользу "Ромы".
60'
ОПАСНО! Ещё один момент Роналду! Снова Криштиану пробивал с ближней дистанции после стандарта, но Ольсен парировал и этот удар! КриРо разозлен!
59'
ОПАСНО! Дибала выполнил классную подачу в центр штрафной, откуда здорово пробил головой Роналду, но Ольсен тащит этот удар!
58'
Угловой удар на левом фланге заработали римляне, Коларов снова навесил в штрафную, откуда сумел пробить головой Фасио, но точно в руки Щесны.
57'
Коларов выполнил подачу на ближнюю штангу со стандарта, но там первым на мяче был Роналду.
56'
Бетанкур фолит на своей половине поля, полузащитник "Ювентуса" на фланге сбил Коларова, стандарт для "Ромы".
55'
Сандро здорово прошел через левый фланг и навесил в штрафную, откуда здорово пробил головой Роналду, но чуть выше ворот.
54'
Сантон фолит на своей половине поля, защитник "Ромы" подтолкнул Манджукича, штрафной удар в пользу "Ювентуса".
53'
Футболисты "Ювентуса" возмущены решениями арбитра за последний отрезок матча, Давиде Масса вынужден остановить игру.
52'
Шик оказался с мячом на фланге и выполнил заброс в штрафную соперника, но безуспешно.
50'
Роналду подхватил мяч перед штрафной соперника и пробил в касание, но сфера полетела сторону трибун.
49'
"Рома" старается с первых минут второго тайма взять мяч под свой контроль, римляне большими силами переходят на чужую половину поля.
48'
В первом тайме "Ювентус" доминировал на футбольном поле, полностью переиграв "Рому". Посмотрим, как изменится игра в тайме втором.
47'
Первая замена состоялась в составе "Ромы", на поле вышел Джастин Клюйверт вместо Алессандро Флоренци.
46'
Прозвучал свисток! Второй тайм начался!
Второй тайм
Первый тайм
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Звучит свисток! Первый тайм окончен! "Ювентус" минимально переигрывает "Рому" в первой половине, идем на перерыв!
45'
Матуиди здорово откликнулся на передачу от партнера из глубины поля и вышел один на один с голкипером, но арбитр зафиксировал офсайд.
44'
Юндер получил передачу на правом фланге атаки, но линейный арбитр зафиксировал вне игры.
42'
Сантон подключился к атаке своей команды правым флангом и выполнил навес в штрафную, откуда пробил головой Н'Зонзи, но Щесны справляется с этим ударом.
41'
Роналду на дриблинге классно сместился в центр и пробил в дальний угол, но снова удар португальца был неточен.
40'
Стивен Н'Зонзи получает первую желтую карточку в матче, полузащитник "Ромы" грубовато сыграл в борьбе против Манджукича.
39'
"Ювентус" перехватывает мяч на чужой половине поля и быстро организовывает атаку, но в заключительной фазе Роналду ошибся при передаче.
38'
Сандро получил передачу на левом фланге атаки и прострелил в штрафную, откуда сумел пробить Роналду, но мимо цели.
36'
Важный гол забивает "Ювентус" в первом тайме, теперь "Рома" должна активней идти в атаку, что позволит хозяевам использовать свободные зоны впереди.
35'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-0!!! МАНДЖУКИЧ!!! "Ювентус" открывает счет! Бетанкур отобрал мяч на правом фланге и отдал передачу на де Шильо, тот навесил на дальнюю штангу, где Манджукич продавил Сантона, ударом головой отправив мяч в сетку ворот!
34'
Угловой удар на правом фланге заработали хозяева, Дибала выполнил подачу в штрафную, но там верховую борьбу выигрывает Шик.
33'
ОПАСНО! Бетанкур протащил мяч через центр и отдал передачу на Роналду, тот немного сместился в центр, пробив в дальний угол, но Ольсен потащил этот удар!
32'
Снова Алекс Сандро самый активный в атаке, защитник продвинулся вперед и классно пробил с дальней дистанции, но мяч пролетел рядом со штангой.
31'
"Рома" выровняла игру в середине первого тайма, "Ювентус" уже не так часто создает остроту у ворот Ольсена.
29'
"Ювентус" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля, но голевых моментов пока создано минимум.
28'
Дибала сместился в центр и закрутил мяч в дальний угол, но Ольсен контролировал ситуацию.
27'
Роналду подхватил мяч на правом фланге и выполнил верховой заброс в штрафную, но никто с партнеров не откликнулся на этот пас.
26'
Кристанте снова фолит на правом фланге, на газоне оказывается Алекс Сандро, штрафной удар в пользу "Ювентуса".
25'
Кристанте оказался с мячом на чужой половине поля, полузащитник выполнил заброс в штрафную, но слишком неудачно.
23'
Снова Роналду выигрывает борьбу в штрафной площадке "Ромы", в этот раз Криштиану эффектно пробил через себя, но мяч пролетел выше ворот.
22'
Роналду подхватил мяч в штрафной соперника, но линейный арбитр поднял флаг, зафиксировав вне игры.
21'
Шик классно развернулся в штрафной соперника и нанес удар, но мяч прилетел точно в руки Щесны.
20'
Угловой удар на правом фланге заработали хозяева, Пьянич навесил в штрафную, откуда сумел пробить головой Роналду, но мимо цели.
19'
Снова Алекс Сандро в центре событий, в этот раз защитник подхватил мяч на линии штрафной соперника и пробил в касание, но этот удар успешно был заблокирован.
18'
Алекс Сандро подключился к атаке своей команды левым флагом, бразилец пробил с дальней дистанции, но Ольсен контролировал ситуацию.
17'
Юндер оказался с мячом перед штрафной соперника, но вовремя не пробил, Дженгиз начал улучшать позицию и потерял мяч.
16'
Матуиди оказался с мячом на левом фланге, француз навесил в штрафную, но там надежно на выходе действует Ольсен.
15'
Снова Дзаньоло здорово играет в отборе на чужой половине поля, но далее без продолжения, последовала неточная передача в сторону Шика.
14'
Впервые "Рома" провела затяжную позиционную атаку через правый фланг, но там Юндер потерял мяч.
13'
Очередной угловой удар на левом фланге заработали футболисты "Ювентуса", Пьянич выполнил подачу в центр, но безуспешно.
12'
"Ювентус" уверенно контролирует мяч в начале матча, "Рома" пока крайне редко переходит на чужую половину поля.
10'
Дзаньоло вступил в отбор на чужой половине поля и нарушил правила, полузащитник "Ромы" задел Паоло Дибалу.
9'
Ещё один корнер заработали хозяева, Пьянич навесил в штрафную, откуда сумел пробить головой Кьеллини, но очень неточно.
8'
ОПАСНО! Алекс Сандро подхватил мяч на линии штрафной соперника и классно пробил в ближний угол, но Ольсен потащил этот сложнейший удар!
7'
Угловой удар на правом фланге разыграли туринцы, Де Шильо пробил с дальней дистанции, но его удар успешно был заблокирован.
6'
Кристанте фолит на правом фланге, полузащитник "Ромы" отправил на газон Роналду, ещё один стандарт для "Ювентуса".
5'
Дзаньоло отобрал мяч возле штрафной соперника и выполнил скидку в центр, откуда в касание пробил Н'Зонзи, но сфера пролетела выше ворот.
4'
Дибала выполнил подачу на дальнюю штангу со стандарта, где Манджукич здорово скинул мяч в центр, но никто с партнеров не замкнул этот пас.
3'
Сантон нарушает правила на правом фланге обороны, защитник "Ромы" прервал проход Сандро, штрафной удар в пользу "Юве".
2'
"Ювентус" сегодня будет действовать на поле в традиционных для себя бело-черных цветах, "Рома" - в красном комплекте.
1'
Стартовый свисток на стадионе "Альянц Стэдиум" прозвучал! Поехали!
Первый тайм
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Стартовые составы команд находятся в одноименной вкладке.
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Здравствуйте, уважаемые любители итальянского футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция центрального матча 17-го тура чемпионата Италии, в котором "Ювентус" на домашней арене принимает "Рому". Встреча состоится в Турине, на стадионе "Альянц Стэдиум". Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Комментировать встречу для вас буду я, Андрей Сергиенко.
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