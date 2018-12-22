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Отчёт о матче}
Стадион: Зрители: 40069
Ювентус
1:0
Отчёт о матче
Рома
0'
1:0
35' Гол
Манджукич Марио
40' Желтая карточка
Н'Зонзи Стивен
81' Желтая карточка
Шик Патрик
90' Желтая карточка
Дзаньоло Николо
90'+6
Новости после матча

-
Для вас этот матч комментировал я, Андрей Сергиенко. До скорых встреч на LiveResult.ru
Второй тайм
Свисток
-
Звучит финальный свисток! "Ювентус" минимально переигрывает "Рому" в центральном матче 17-го тура чемпионата Италии! 
Желтая карточка
90'
Николо Дзаньоло получает желтую карточку за срыв быстрой атаки соперника, полузащитник "Ромы" в подкате прервал проход Косты.
Видео
90'
Арбитр отменяет второе взятие ворот, гол Дугласа Косты не засчитан!
90'
Стоп, арбитр пошел пересматривать видеоповтор, есть подозрения на фол со стороны Матуиди перед взятием ворот. 
90'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2-0!!! КОСТА!!! "Ювентус" побеждает сегодня! Роналду здорово вошел в штрафную соперника через правый край, обыграл своего оппонента и выполнил передачу в центр, откуда точно в касание пробил Дуглас Коста!
Фол, нарушение
90'
Клюйверт фолит на правом фланге, нападающий "Ромы" прервал проход Дугласа Косты, стандарт в пользу "Ювентуса".
Опасный момент
90'
ОПАСНО! Штрафной удар на правом фланге заработали римляне, Перотти навесил в штрафную, откуда идеально пробил головой Кристанте, но Щесны в прекрасном прыжке забрал мяч в руки!
Дополнительное время
90'
Три минуты компенсировал арбитр к основному времени матча.
89'
Дзаньоло подхватил мяч перед штрафной соперника и пробил в касание, но удар полузащитника был успешно заблокирован. 
88'
Пошли последние минуты матча, "Рома" контролирует мяч на чужой половину поля, но без особой остроты у ворот Щесны, однако лишь один забитый гол существенно изменит результат матча. 
87'
Перотти обыграл своего оппонента на левом фланге и выполнил подачу в штрафную, но никто с партнеров не откликнулся на этот пас.
85'
Штрафной удар на левом фланге заработали туринцы, Коста выполнил подачу на ближнюю штангу, но там никого с партнеров не было.
Травма, повреждение
84'
Повреждение получает Марио Манджукич, медицинская бригада "Ювентуса" на поле, пауза в матче.
Фол, нарушение
83'
Дзаньоло фолит в борьбе на чужой половине поля, полузащитник "Ромы" отправил на газон Манджукича. 
Желтая карточка
82'
Патрик Шик получает желтую карточку за откровенный фол на чужой половине поля, нападающий "Ромы" придержал Кьеллини. 
Замена
81'
Также вторая замена состоялась в составе "Ювентуса", на поле вышел Дуглас Коста вместо Паоло Дибалы.
Замена
80'
Последняя замена в составе "Ромы", на поле вышел Эдин Джеко вместо Стивена Н'Зонзи.
79'
Кристанте выполнил проникающий пас в штрафную соперника, но там Шик не смог зацепиться за мяч. 
77'
Очень много верховые забросов следует в штрафную площадку "Ювентуса", но пока безрезультатно, успешно отбиваются туринцы. 
76'
Сантон прорвался вперед через правый край и выполнил заброс в штрафную, но там борьбу выигрывает Джан.
75'
"Рома" подолгу разыгрывает свои позиционные атаки, "Ювентус" окончательно перешел на контратаки. 
74'
Коларов подключился к атаке своей команды левым флангом, но выполнить точную передачу в центр не удалось, де Шильо классно сыграл в отборе. 
Угловой
72'
Угловой удар на левом фланге заработали гости, Коларов навесил в штрафную, но там снова первым на мяче был Роналду.
Замена
71'
Также вторая замена состоялась в составе "Ромы", на поле вышел Диего Перотти вместо Дженгиза Юндера.
Замена
70'
Первая замена в составе "Ювентуса", на поле вышел Эмре Джан вместо Миралема Пьянича.
Угловой
69'
Угловой удар на левом фланге заработали туринцы, Пьянич выполнил прямую подачу в штрафную, где арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Кьеллини. 
68'
Бетанкур выполнил передачу из глубины поля в сторону Манджукича, но хорват на этот пас не успел. 
66'
Во втором тайме "Рома" отодвинула игру ближе к центру поля, "Юве" чаще всего организовывает быстрые атаки. 
Фол, нарушение
65'
Пошли фолы в последние минуты, Манджукич вступил в отбор на чужой половине поля и нарушил правила, на газоне оказался Сантон.
Фол, нарушение
63'
Сандро атаковал сзади Юндера, но арбитр обошелся в этом эпизоде без предупреждения. 
Фол, нарушение
62'
Роналду неудачно сыграл в атаке, нападающий "Ювентуса" подыграл себе рукой, штрафной удар в пользу "Ромы".
Опасный момент
60'
ОПАСНО! Ещё один момент Роналду! Снова Криштиану пробивал с ближней дистанции после стандарта, но Ольсен парировал и этот удар! КриРо разозлен!
Опасный момент
59'
ОПАСНО! Дибала выполнил классную подачу в центр штрафной, откуда здорово пробил головой Роналду, но Ольсен тащит этот удар!
Фол, нарушение
58'
Угловой удар на левом фланге заработали римляне, Коларов снова навесил в штрафную, откуда сумел пробить головой Фасио, но точно в руки Щесны.
57'
Коларов выполнил подачу на ближнюю штангу со стандарта, но там первым на мяче был Роналду. 
Фол, нарушение
56'
Бетанкур фолит на своей половине поля, полузащитник "Ювентуса" на фланге сбил Коларова, стандарт для "Ромы".
55'
Сандро здорово прошел через левый фланг и навесил в штрафную, откуда здорово пробил головой Роналду, но чуть выше ворот. 
Фол, нарушение
54'
Сантон фолит на своей половине поля, защитник "Ромы" подтолкнул Манджукича, штрафной удар в пользу "Ювентуса".
53'
Футболисты "Ювентуса" возмущены решениями арбитра за последний отрезок матча, Давиде Масса вынужден остановить игру. 
52'
Шик оказался с мячом на фланге и выполнил заброс в штрафную соперника, но безуспешно.
50'
Роналду подхватил мяч перед штрафной соперника и пробил в касание, но сфера полетела сторону трибун. 
49'
"Рома" старается с первых минут второго тайма взять мяч под свой контроль, римляне большими силами переходят на чужую половину поля.
48'
В первом тайме "Ювентус" доминировал на футбольном поле, полностью переиграв "Рому". Посмотрим, как изменится игра в тайме втором. 
Замена
47'
Первая замена состоялась в составе "Ромы", на поле вышел Джастин Клюйверт вместо Алессандро Флоренци.
Второй тайм начался
46'
Прозвучал свисток! Второй тайм начался!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
Звучит свисток! Первый тайм окончен! "Ювентус" минимально переигрывает "Рому" в первой половине, идем на перерыв!
Офсайд
45'
Матуиди здорово откликнулся на передачу от партнера из глубины поля и вышел один на один с голкипером, но арбитр зафиксировал офсайд.
Офсайд
44'
Юндер получил передачу на правом фланге атаки, но линейный арбитр зафиксировал вне игры. 
42'
Сантон подключился к атаке своей команды правым флангом и выполнил навес в штрафную, откуда пробил головой Н'Зонзи, но Щесны справляется с этим ударом. 
41'
Роналду на дриблинге классно сместился в центр и пробил в дальний угол, но снова удар португальца был неточен. 
Желтая карточка
40'
Стивен Н'Зонзи получает первую желтую карточку в матче, полузащитник "Ромы" грубовато сыграл в борьбе против Манджукича.
39'
"Ювентус" перехватывает мяч на чужой половине поля и быстро организовывает атаку, но в заключительной фазе Роналду ошибся при передаче. 
38'
Сандро получил передачу на левом фланге атаки и прострелил в штрафную, откуда сумел пробить Роналду, но мимо цели. 
36'
Важный гол забивает "Ювентус" в первом тайме, теперь "Рома" должна активней идти в атаку, что позволит хозяевам использовать свободные зоны впереди.
Описание гола
35'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-0!!! МАНДЖУКИЧ!!! "Ювентус" открывает счет! Бетанкур отобрал мяч на правом фланге и отдал передачу на де Шильо, тот навесил на дальнюю штангу, где Манджукич продавил Сантона, ударом головой отправив мяч в сетку ворот!
Угловой
34'
Угловой удар на правом фланге заработали хозяева, Дибала выполнил подачу в штрафную, но там верховую борьбу выигрывает Шик. 
Опасный момент
33'
ОПАСНО! Бетанкур протащил мяч через центр и отдал передачу на Роналду, тот немного сместился в центр, пробив в дальний угол, но Ольсен потащил этот удар!
32'
Снова Алекс Сандро самый активный в атаке, защитник продвинулся вперед и классно пробил с дальней дистанции, но мяч пролетел рядом со штангой. 
31'
"Рома" выровняла игру в середине первого тайма, "Ювентус" уже не так часто создает остроту у ворот Ольсена. 
29'
"Ювентус" продолжает контролировать мяч на чужой половине поля, но голевых моментов пока создано минимум. 
28'
Дибала сместился в центр и закрутил мяч в дальний угол, но Ольсен контролировал ситуацию. 
27'
Роналду подхватил мяч на правом фланге и выполнил верховой заброс в штрафную, но никто с партнеров не откликнулся на этот пас.
26'
Кристанте снова фолит на правом фланге, на газоне оказывается Алекс Сандро, штрафной удар в пользу "Ювентуса". 
25'
Кристанте оказался с мячом на чужой половине поля, полузащитник выполнил заброс в штрафную, но слишком неудачно. 
23'
Снова Роналду выигрывает борьбу в штрафной площадке "Ромы", в этот раз Криштиану эффектно пробил через себя, но мяч пролетел выше ворот. 
Офсайд
22'
Роналду подхватил мяч в штрафной соперника, но линейный арбитр поднял флаг, зафиксировав вне игры. 
21'
Шик классно развернулся в штрафной соперника и нанес удар, но мяч прилетел точно в руки Щесны. 
Угловой
20'
Угловой удар на правом фланге заработали хозяева, Пьянич навесил в штрафную, откуда сумел пробить головой Роналду, но мимо цели.
19'
Снова Алекс Сандро в центре событий, в этот раз защитник подхватил мяч на линии штрафной соперника и пробил в касание, но этот удар успешно был заблокирован. 
18'
Алекс Сандро подключился к атаке своей команды левым флагом, бразилец пробил с дальней дистанции, но Ольсен контролировал ситуацию. 
17'
Юндер оказался с мячом перед штрафной соперника, но вовремя не пробил, Дженгиз начал улучшать позицию и потерял мяч.
16'
Матуиди оказался с мячом на левом фланге, француз навесил в штрафную, но там надежно на выходе действует Ольсен.
15'
Снова Дзаньоло здорово играет в отборе на чужой половине поля, но далее без продолжения, последовала неточная передача в сторону Шика. 
14'
Впервые "Рома" провела затяжную позиционную атаку через правый фланг, но там Юндер потерял мяч. 
Угловой
13'
Очередной угловой удар на левом фланге заработали футболисты "Ювентуса", Пьянич выполнил подачу в центр, но безуспешно. 
12'
"Ювентус" уверенно контролирует мяч в начале матча, "Рома" пока крайне редко переходит на чужую половину поля. 
Фол, нарушение
10'
Дзаньоло вступил в отбор на чужой половине поля и нарушил правила, полузащитник "Ромы" задел Паоло Дибалу. 
Угловой
9'
Ещё один корнер заработали хозяева, Пьянич навесил в штрафную, откуда сумел пробить головой Кьеллини, но очень неточно. 
Опасный момент
8'
ОПАСНО! Алекс Сандро подхватил мяч на линии штрафной соперника и классно пробил в ближний угол, но Ольсен потащил этот сложнейший удар!
Угловой
7'
Угловой удар на правом фланге разыграли туринцы, Де Шильо пробил с дальней дистанции, но его удар успешно был заблокирован. 
Фол, нарушение
6'
Кристанте фолит на правом фланге, полузащитник "Ромы" отправил на газон Роналду, ещё один стандарт для "Ювентуса".
5'
Дзаньоло отобрал мяч возле штрафной соперника и выполнил скидку в центр, откуда в касание пробил Н'Зонзи, но сфера пролетела выше ворот. 
4'
Дибала выполнил подачу на дальнюю штангу со стандарта, где Манджукич здорово скинул мяч в центр, но никто с партнеров не замкнул этот пас.
Фол, нарушение
3'
Сантон нарушает правила на правом фланге обороны, защитник "Ромы" прервал проход Сандро, штрафной удар в пользу "Юве".
2'
"Ювентус" сегодня будет действовать на поле в традиционных для себя бело-черных цветах, "Рома" - в красном комплекте.
Первый тайм начался
1'
Стартовый свисток на стадионе "Альянц Стэдиум" прозвучал! Поехали! 
Первый тайм
-
Стартовые составы команд находятся в одноименной вкладке.
-
Здравствуйте, уважаемые любители итальянского футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция центрального матча 17-го тура чемпионата Италии, в котором "Ювентус" на домашней арене принимает "Рому". Встреча состоится в Турине, на стадионе "Альянц Стэдиум". Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Комментировать встречу для вас буду я, Андрей Сергиенко.
Новости матча
Новости после матча

Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Ювентус вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 40069 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
96'
Роналду Криштиану нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Желтая карточка
95'
Дзаньоло Николо получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
95'
Дзаньоло Николо из команды Рома опасно и грубо сыграл. Коста Дуглас пострадал.
94'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Матуиди Блез из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Дзаньоло Николо
92'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
91'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
91'
Роналду Криштиану из команды Ювентус делает навес прямо в штрафную.
91'
Отличные скиллы показывает Роналду Криштиану, обводя своих соперников
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Клюйверт Джастин из команды Рома играет слишком грубо. Алекс Сандро оказался на газоне.
91'
Роналду Криштиану сделал результативную передачу.
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Щесны Войцех из команды Ювентус сделал отличный сейв!
90'
Кристанте Бриан нанес удар головой, но Щесны Войцех спокойно отбил мяч.
90'
Перотти Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Алекс Сандро наказан за толчок Клюйверт Джастин
89'
Бонуччи Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Коларов Александар из команды Рома отправил кросс в штрафную...
89'
Де Шильо Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Сантон Давиде из команды Рома отправил кросс в штрафную...
89'
Бонуччи Леонардо из команды Ювентус хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
Коларов Александар из команды Рома отправил кросс в штрафную...
88'
Дзаньоло Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Перотти Диего из команды Рома делает пас партнеру.
88'
Джеко Эдин из команды Рома делает пас партнеру.
88'
Ювентус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Перотти Диего из команды Рома навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
87'
Бетанкур Родриго из команды Ювентус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Рома контролирует мяч.
85'
Шик Патрик из команды Рома сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
Перотти Диего из команды Рома отправил кросс в штрафную...
85'
Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Перотти Диего из команды Рома делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Рома вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
84'
Шик Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Коста Дуглас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
84'
Манджукич Марио возвращается на поле.
Фол, нарушение
84'
Клюйверт Джастин наказан за толчок Алекс Сандро
83'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Манджукич Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
82'
Манджукич Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Дзаньоло Николо из команды Рома поставил подножку. Пострадал Манджукич Марио
82'
Ювентус контролирует мяч.
81'
Удар от ворот произведет Рома
81'
Рома контролирует мяч.
Желтая карточка
81'
Шик Патрик получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
81'
Шик Патрик из команды Рома играет слишком грубо. Кьеллини Джорджо оказался на газоне.
80'
Удар от ворот произведет Ювентус
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Тактическая замена. Дибала Пауло уходит с поля и его заменяет Коста Дуглас
80'
Рома делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
79'
Тактическая замена. Н'Зонзи Стивен уходит с поля и его заменяет Джеко Эдин
79'
Перотти Диего из команды Рома сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
79'
Кристанте Бриан из команды Рома сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Кьеллини Джорджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Сантон Давиде из команды Рома отправил кросс в штрафную...
78'
Ювентус контролирует мяч.
77'
Рома контролирует мяч.
76'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Сантон Давиде из команды Рома навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
76'
Джан Эмре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сантон Давиде из команды Рома отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
Коларов Александар из команды Рома делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Ювентус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Опасность предотвращена - Сантон Давиде из команды Рома вступил в отбор удачно
73'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Роналду Криштиану выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Коларов Александар из команды Рома подал угловой слева.
72'
Перотти Диего из команды Рома делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Ювентус контролирует мяч.
71'
Тактическая замена. Юндер Дженгиз уходит с поля и его заменяет Перотти Диего
70'
Тактическая замена. Пьянич Миралем уходит с поля и его заменяет Джан Эмре
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
70'
Кьеллини Джорджо наказан за толчок Ольсен Робин
70'
Плохо сыграл Фасио Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
70'
Пьянич Миралем из команды Ювентус подал угловой слева.
69'
Алекс Сандро из команды Ювентус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Матуиди Блез нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Роналду Криштиану из команды Ювентус делает пас партнеру.
69'
Рома контролирует мяч.
Фол, нарушение
69'
Манджукич Марио наказан за толчок Фасио Федерико
68'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Коларов Александар из команды Рома делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Рома вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Ювентус контролирует мяч.
66'
Н'Зонзи Стивен из команды Рома делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Манджукич Марио из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Сантон Давиде
65'
Удар от ворот произведет Рома
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
63'
Алекс Сандро наказан за толчок Юндер Дженгиз
Фол, нарушение
63'
Роналду Криштиану задерживает мяч рукой
62'
Удар от ворот произведет Ювентус
61'
Кьеллини Джорджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Рома вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Бетанкур Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Рома вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Коларов Александар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
60'
Бетанкур Родриго из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
Угловой
60'
Дибала Пауло из команды Ювентус разыграл угловой с левого угла.
60'
Сантон Давиде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Роналду Криштиану имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
60'
Бонуччи Леонардо из команды Ювентус делает передачу одноклубнику.
Угловой
60'
Дибала Пауло из команды Ювентус подал угловой слева.
60'
Манолас Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Ольсен Робин из команды Рома сделал отличный сейв!
59'
Головой пробил Роналду Криштиану, но голкипер отбил его в поле!
59'
Дибала Пауло из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
59'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Фасио Федерико нанес удар головой, но Щесны Войцех спокойно отбил мяч.
Угловой
58'
Коларов Александар из команды Рома подал угловой слева.
58'
Матч возобновлен
57'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
57'
Роналду Криштиану предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Коларов Александар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Бетанкур Родриго из команды Ювентус поставил подножку. Пострадал Коларов Александар
56'
Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Удар от ворот произведет Рома
55'
Шанс! Роналду Криштиану из команды Ювентус пробил головой, но мимо
55'
Алекс Сандро из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
54'
Сантон Давиде из команды Рома играет слишком грубо. Манджукич Марио оказался на газоне.
54'
Ювентус контролирует мяч.
54'
Ювентус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Ювентус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Матч возобновлен
52'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
52'
Шик Патрик из команды Рома навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
52'
Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Кьеллини Джорджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Коларов Александар из команды Рома отправил кросс в штрафную...
51'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Рома
51'
Роналду Криштиану не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
51'
Н'Зонзи Стивен из команды Рома вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Дибала Пауло не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
51'
Манолас Костас из команды Рома вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Матуиди Блез не пострадал и надо продолжать игру!
50'
Удар от ворот произведет Ювентус
50'
Рома вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Сантон Давиде из команды Рома делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Рома контролирует мяч.
49'
Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Коларов Александар из команды Рома делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
48'
Роналду Криштиану из команды Ювентус в офсайде
47'
Ювентус контролирует мяч.
47'
Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Дзаньоло Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Рома вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Тактическая замена. Флоренци Алессандро уходит с поля и его заменяет Клюйверт Джастин
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Ювентус играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Офсайд
45'
Матуиди Блез из команды Ювентус в офсайде
45'
Алекс Сандро из команды Ювентус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Ювентус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Рома вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
44'
Юндер Дженгиз из команды Рома в офсайде
43'
Ювентус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Коларов Александар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Роналду Криштиану из команды Ювентус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Н'Зонзи Стивен нанес удар головой, но Щесны Войцех спокойно отбил мяч.
43'
Сантон Давиде из команды Рома отправил кросс в штрафную...
42'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Удар от ворот произведет Рома
41'
ШАНС! Роналду Криштиану нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Роналду Криштиану из команды Ювентус идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Желтая карточка
40'
Н'Зонзи Стивен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Н'Зонзи Стивен из команды Рома поставил подножку. Пострадал Манджукич Марио
40'
Сантон Давиде из команды Рома забрасывает мяч в штрафную.
39'
Роналду Криштиану из команды Ювентус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Дибала Пауло из команды Ювентус делает пас партнеру.
39'
Пьянич Миралем из команды Ювентус делает пас партнеру.
39'
Удар от ворот произведет Рома
39'
Роналду Криштиану нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Алекс Сандро из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
38'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
38'
Алекс Сандро из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
38'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Манджукич Марио из команды Ювентус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Ювентус контролирует мяч.
36'
Рома контролирует мяч.
35'
Де Шильо Маттиа сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГОООООЛ - Манджукич Марио Ювентус забивает ударом головой
35'
Де Шильо Маттиа из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
34'
Шик Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Дибала Пауло из команды Ювентус подал угловой справа.
34'
Ольсен Робин из команды Рома сделал отличный сейв!
34'
Ольсен Робин отбил мяч на угловой после удара Роналду Криштиану из штрафной площади.
34'
Бетанкур Родриго из команды Ювентус делает пас партнеру.
33'
Ювентус имеет хороший шанс забить.
33'
Ювентус контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Рома
32'
Алекс Сандро не смог попасть в створ ударом издали
31'
Щесны Войцех взял и забрал мяч на выходе
31'
Кристанте Бриан из команды Рома делает пас партнеру.
31'
Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Щесны Войцех взял и забрал мяч на выходе
30'
Шик Патрик из команды Рома плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Кристанте Бриан делает длинную передачу вперед
29'
Удар от ворот произведет Ювентус
29'
Флоренци Алессандро из команды Рома навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Рома вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
27'
Дибала Пауло из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
27'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Роналду Криштиану из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Рома поставил подножку. Пострадал Алекс Сандро
26'
Рома вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Рома контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
25'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
25'
Флоренци Алессандро из команды Рома хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Манджукич Марио из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
25'
Пьянич Миралем делает длинную передачу вперед
24'
Удар от ворот произведет Ювентус
24'
Кристанте Бриан из команды Рома отправил кросс в штрафную...
24'
Рома контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Рома
23'
Роналду Криштиану нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
23'
Манолас Костас из команды Рома хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
22'
Манджукич Марио из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Алекс Сандро наказан за толчок Фасио Федерико
22'
Фасио Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Де Шильо Маттиа из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
Угловой
22'
Дибала Пауло из команды Ювентус подал угловой слева.
22'
Манолас Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Дибала Пауло из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
21'
Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Дибала Пауло из команды Ювентус подал угловой слева.
21'
Матуиди Блез из команды Ювентус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Ювентус начинает контратаку
21'
Хорошую попытку сделал Шик Патрик. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Сантон Давиде из команды Рома отправил кросс в штрафную...
20'
Рома вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Игра в одни ворота сейчас. Ювентус доминирует и владеет мячом
20'
Рома вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Рома
19'
Роналду Криштиану из команды Ювентус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
19'
Пьянич Миралем из команды Ювентус подал угловой справа.
19'
Алекс Сандро нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Бонуччи Леонардо из команды Ювентус делает пас партнеру.
19'
Кьеллини Джорджо из команды Ювентус делает передачу одноклубнику.
19'
Де Шильо Маттиа из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
Угловой
18'
Дибала Пауло из команды Ювентус разыграл угловой с левого угла.
18'
Ольсен Робин отбил мяч на угловой после удара Алекс Сандро из штрафной площади.
18'
Алекс Сандро из команды Ювентус идет с мячом вперед на обострение...
18'
Манолас Костас из команды Рома хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Роналду Криштиану из команды Ювентус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Кьеллини Джорджо из команды Ювентус хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Кристанте Бриан из команды Рома делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
16'
Матуиди Блез из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
16'
Роналду Криштиану из команды Ювентус делает пас партнеру.
15'
Ювентус контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
14'
Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
13'
Пьянич Миралем из команды Ювентус подал угловой слева.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Юндер Дженгиз из команды Рома поставил подножку. Пострадал Бетанкур Родриго
11'
Рома вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Шик Патрик из команды Рома поставил подножку. Пострадал Дибала Пауло
11'
Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Бонуччи Леонардо из команды Ювентус хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Дзаньоло Николо из команды Рома делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
10'
Удар от ворот произведет Рома
9'
Кьеллини Джорджо из команды Ювентус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
9'
Дибала Пауло из команды Ювентус подал угловой слева.
9'
Манолас Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Алекс Сандро из команды Ювентус отправил кросс в штрафную...
9'
Н'Зонзи Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Пьянич Миралем из команды Ювентус подал угловой справа.
9'
Коларов Александар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
8'
Пьянич Миралем из команды Ювентус подал угловой справа.
8'
Должен был быть гол! Алекс Сандро имел отличный шанс, но Ольсен Робин не дал голу состоятся!
8'
Де Шильо Маттиа нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
8'
Дибала Пауло из команды Ювентус разыграл угловой с левого угла.
7'
Коларов Александар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Пьянич Миралем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Кристанте Бриан из команды Рома поставил подножку. Пострадал Роналду Криштиану
6'
Шик Патрик из команды Рома плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Юндер Дженгиз из команды Рома сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
6'
Удар от ворот произведет Ювентус
5'
Н'Зонзи Стивен не смог попасть в створ ударом издали
5'
Ювентус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
5'
Манолас Костас из команды Рома хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
Матуиди Блез из команды Ювентус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
3'
Бонуччи Леонардо делает длинную передачу вперед
3'
Ювентус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
3'
Пьянич Миралем делает длинную передачу вперед
2'
Ювентус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Манолас Костас из команды Рома хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Манджукич Марио из команды Ювентус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Алекс Сандро из команды Ювентус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Дибала Пауло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Сантон Давиде из команды Рома поставил подножку. Пострадал Алекс Сандро
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ювентус начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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