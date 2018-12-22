Текстовая онлайн трансляция матча Фрозиноне - Милан

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Стадион: Бенито Стирпе
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +2 =6 -12)
- 22.12.2018 Удинезе 1:1 Фрозиноне СA
- 16.12.2018 Фрозиноне 0:2 Сассуоло СA
- 08.12.2018 Наполи 4:0 Фрозиноне СA
- 02.12.2018 Фрозиноне 1:1 Кальяри СA
- 24.11.2018 Интер Милан 3:0 Фрозиноне СA
- 09.11.2018 Фрозиноне 1:1 Фиорентина СA
- 04.11.2018 Парма 0:0 Фрозиноне СA
- 28.10.2018 СПАЛ 2013 0:3 Фрозиноне СA
- 21.10.2018 Фрозиноне 3:3 Эмполи СA
- 05.10.2018 Торино 3:2 Фрозиноне СA
- 30.09.2018 Фрозиноне 1:2 Дженоа СA
- 26.09.2018 Рома 4:0 Фрозиноне СA
- 23.09.2018 Фрозиноне 0:2 Ювентус СA
- 15.09.2018 Фрозиноне 0:5 Сампдория СA
- 07.09.2018 Фрозиноне 4:1 Тернана ТМК
- 02.09.2018 Лацио 1:0 Фрозиноне СA
- 26.08.2018 Фрозиноне 0:0 Болонья СA
- 20.08.2018 Аталанта 4:0 Фрозиноне СA
- 12.08.2018 Фрозиноне 0:2 Судтироль К
- 09.08.2018 Фрозиноне 1:3 Бетис ТМК
Милан (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 22.12.2018 Милан 0:1 Фиорентина СA
- 18.12.2018 Болонья 0:0 Милан СA
- 13.12.2018 Олимпиакос 3:1 Милан ЛЕ
- 09.12.2018 Милан 0:0 Торино СA
- 02.12.2018 Милан 2:1 Парма СA
- 29.11.2018 Милан 5:2 Дюделанж ЛЕ
- 25.11.2018 Лацио 1:1 Милан СA
- 11.11.2018 Милан 0:2 Ювентус СA
- 08.11.2018 Бетис 1:1 Милан ЛЕ
- 04.11.2018 Удинезе 0:1 Милан СA
- 31.10.2018 Милан 2:1 Дженоа СA
- 28.10.2018 Милан 3:2 Сампдория СA
- 25.10.2018 Милан 1:2 Бетис ЛЕ
- 21.10.2018 Интер Милан 1:0 Милан СA
- 07.10.2018 Милан 3:1 Кьево СA
- 04.10.2018 Милан 3:1 Олимпиакос ЛЕ
- 30.09.2018 Сассуоло 1:4 Милан СA
- 27.09.2018 Эмполи 1:1 Милан СA
- 23.09.2018 Милан 2:2 Аталанта СA
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|34 - 8
|49
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|34 - 14
|41
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 14
|33
|4.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|25 - 20
|28
|5.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 19
|27
|6.
|Сампдория
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 21
|26
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 17
|25
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 23
|25
|9.
|Аталанта
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|31 - 23
|24
|10.
|Рома
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|29 - 23
|24
|11.
|Торино
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|20 - 18
|23
|12.
|Парма
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 21
|22
|13.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 34
|19
|14.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 25
|16
|16.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|Удинезе
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|12 - 36
|9
|20.
|Кьево
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|13 - 33
|5
-
Текстовая онлайн трансляция матча Фрозиноне - МиланДо начала игры, которая состоится 26.12.2018, осталось 2 дня 8 часов 24 минуты.
Прогнозы на матч Фрозиноне - Милан
Фрозиноне
20.1% (27)
Ничья:
21.6% (29)
Милан
58.2% (78)
1:2 Милан:
15.7% (21)
0:1 Милан:
11.9% (16)
0:2 Милан:
10.4% (14)
1:1 Ничья:
3.7% (5)
1:0 Фрозиноне:
1.5% (2)
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