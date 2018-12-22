Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Ювентус

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Стадион: Атлети Адзурри д'Италия
Предыдущие игры
Аталанта (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 22.12.2018 Дженоа 3:1 Аталанта СA
- 17.12.2018 Аталанта 1:0 Лацио СA
- 09.12.2018 Удинезе 1:3 Аталанта СA
- 03.12.2018 Аталанта 1:2 Наполи СA
- 25.11.2018 Эмполи 3:2 Аталанта СA
- 11.11.2018 Аталанта 4:1 Интер Милан СA
- 04.11.2018 Болонья 1:2 Аталанта СA
- 27.10.2018 Аталанта 3:0 Парма СA
- 21.10.2018 Кьево 1:5 Аталанта СA
- 07.10.2018 Аталанта 0:1 Сампдория СA
- 30.09.2018 Фиорентина 2:0 Аталанта СA
- 26.09.2018 Аталанта 0:0 Торино СA
- 23.09.2018 Милан 2:2 Аталанта СA
- 17.09.2018 СПАЛ 2013 2:0 Аталанта СA
- 02.09.2018 Аталанта 0:1 Кальяри СA
- 30.08.2018 Копенгаген 0:0 Аталанта ЛЕ
- 27.08.2018 Рома 3:3 Аталанта СA
- 23.08.2018 Аталанта 0:0 Копенгаген ЛЕ
- 20.08.2018 Аталанта 4:0 Фрозиноне СA
- 16.08.2018 Аталанта 2:0 Хапоэль Хайфа ЛЕ
Ювентус (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 22.12.2018 Ювентус 1:0 Рома СA
- 15.12.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 12.12.2018 Янг Бойз 2:1 Ювентус ЛЧ
- 07.12.2018 Ювентус 1:0 Интер Милан СA
- 01.12.2018 Фиорентина 0:3 Ювентус СA
- 27.11.2018 Ювентус 1:0 Валенсия ЛЧ
- 24.11.2018 Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 11.11.2018 Милан 0:2 Ювентус СA
- 07.11.2018 Ювентус 1:2 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 03.11.2018 Ювентус 3:1 Кальяри СA
- 27.10.2018 Эмполи 1:2 Ювентус СA
- 23.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Ювентус ЛЧ
- 20.10.2018 Ювентус 1:1 Дженоа СA
- 06.10.2018 Удинезе 0:2 Ювентус СA
- 02.10.2018 Ювентус 3:0 Янг Бойз ЛЧ
- 29.09.2018 Ювентус 3:1 Наполи СA
- 26.09.2018 Ювентус 2:0 Болонья СA
- 23.09.2018 Фрозиноне 0:2 Ювентус СA
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 16.09.2018 Ювентус 2:1 Сассуоло СA
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
Ювентус: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта Серия A
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта Кубок
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус Кубок
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус Серия A
- 28.04.2017 Аталанта 2:2 Ювентус Серия A
- 11.01.2017 Ювентус 3:2 Аталанта Кубок
- 03.12.2016 Ювентус 3:1 Аталанта Серия A
- 06.03.2016 Аталанта 0:2 Ювентус Серия A
- 25.10.2015 Ювентус 2:0 Аталанта Серия A
- 20.02.2015 Ювентус 2:1 Аталанта Серия A
- 27.09.2014 Аталанта 0:3 Ювентус Серия A
- 05.05.2014 Ювентус 1:0 Аталанта Серия A
- 22.12.2013 Аталанта 1:4 Ювентус Серия A
- 08.05.2013 Аталанта 0:1 Ювентус Серия A
- 16.12.2012 Ювентус 3:0 Аталанта Серия A
- 13.05.2012 Ювентус 3:1 Аталанта Серия A
- 21.01.2012 Аталанта 0:2 Ювентус Серия A
- 28.03.2010 Ювентус 2:1 Аталанта Серия A
- 07.11.2009 Аталанта 2:5 Ювентус Серия A
- 17.05.2009 Ювентус 2:2 Аталанта Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|34 - 8
|49
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|34 - 14
|41
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 14
|33
|4.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|25 - 20
|28
|5.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 19
|27
|6.
|Сампдория
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 21
|26
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 17
|25
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 23
|25
|9.
|Аталанта
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|31 - 23
|24
|10.
|Рома
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|29 - 23
|24
|11.
|Торино
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|20 - 18
|23
|12.
|Парма
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 21
|22
|13.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 34
|19
|14.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 25
|16
|16.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|Удинезе
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|12 - 36
|9
|20.
|Кьево
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|13 - 33
|5
-
Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - ЮвентусДо начала игры, которая состоится 26.12.2018, осталось 2 дня 10 часов 54 минуты.
Прогнозы на матч Аталанта - Ювентус
Аталанта
6.5% (4)
Ничья:
8.1% (5)
Ювентус
85.5% (53)
1:2 Ювентус:
48.4% (30)
0:1 Ювентус:
17.7% (11)
0:2 Ювентус:
14.5% (9)
1:1 Ничья:
4.8% (3)
1:3 Ювентус:
4.8% (3)
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