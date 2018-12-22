Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сассуоло

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 22.12.2018 Ювентус 1:0 Рома СA
- 16.12.2018 Рома 3:2 Дженоа СA
- 12.12.2018 Виктория Пльзень 2:1 Рома ЛЧ
- 08.12.2018 Кальяри 2:2 Рома СA
- 02.12.2018 Рома 2:2 Интер Милан СA
- 27.11.2018 Рома 0:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 24.11.2018 Удинезе 1:0 Рома СA
- 11.11.2018 Рома 4:1 Сампдория СA
- 07.11.2018 ЦСКА Москва 1:2 Рома ЛЧ
- 03.11.2018 Фиорентина 1:1 Рома СA
- 28.10.2018 Наполи 1:1 Рома СA
- 23.10.2018 Рома 3:0 ЦСКА Москва ЛЧ
- 20.10.2018 Рома 0:2 СПАЛ 2013 СA
- 06.10.2018 Эмполи 0:2 Рома СA
- 02.10.2018 Рома 5:0 Виктория Пльзень ЛЧ
- 29.09.2018 Рома 3:1 Лацио СA
- 26.09.2018 Рома 4:0 Фрозиноне СA
- 23.09.2018 Болонья 2:0 Рома СA
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 16.09.2018 Рома 2:2 Кьево СA
Сассуоло (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 22.12.2018 Сассуоло 1:1 Торино СA
- 16.12.2018 Фрозиноне 0:2 Сассуоло СA
- 09.12.2018 Сассуоло 3:3 Фиорентина СA
- 05.12.2018 Сассуоло 2:1 Катания К
- 02.12.2018 Сассуоло 0:0 Удинезе СA
- 25.11.2018 Парма 2:1 Сассуоло СA
- 11.11.2018 Сассуоло 1:1 Лацио СA
- 04.11.2018 Кьево 0:2 Сассуоло СA
- 28.10.2018 Сассуоло 2:2 Болонья СA
- 22.10.2018 Сампдория 0:0 Сассуоло СA
- 07.10.2018 Наполи 2:0 Сассуоло СA
- 30.09.2018 Сассуоло 1:4 Милан СA
- 27.09.2018 СПАЛ 2013 0:2 Сассуоло СA
- 21.09.2018 Сассуоло 3:1 Эмполи СA
- 16.09.2018 Ювентус 2:1 Сассуоло СA
- 02.09.2018 Сассуоло 5:3 Дженоа СA
- 26.08.2018 Кальяри 2:2 Сассуоло СA
- 19.08.2018 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 12.08.2018 Сассуоло 5:1 Тернана К
- 04.08.2018 Парма 2:1 Сассуоло ТМК
Последние игры между собой
Рома: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 0
Сассуоло: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 6
- 20.05.2018 Сассуоло 0:1 Рома Серия A
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло Серия A
- 19.03.2017 Рома 3:1 Сассуоло Серия A
- 26.10.2016 Сассуоло 1:3 Рома Серия A
- 02.02.2016 Сассуоло 0:2 Рома Серия A
- 20.09.2015 Рома 2:2 Сассуоло Серия A
- 29.04.2015 Сассуоло 0:3 Рома Серия A
- 06.12.2014 Рома 2:2 Сассуоло Серия A
- 30.03.2014 Сассуоло 0:2 Рома Серия A
- 10.11.2013 Рома 1:1 Сассуоло Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|34 - 8
|49
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|34 - 14
|41
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 14
|33
|4.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|25 - 20
|28
|5.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 19
|27
|6.
|Сампдория
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 21
|26
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 17
|25
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 23
|25
|9.
|Аталанта
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|31 - 23
|24
|10.
|Рома
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|29 - 23
|24
|11.
|Торино
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|20 - 18
|23
|12.
|Парма
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 21
|22
|13.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 34
|19
|14.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 25
|16
|16.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|Удинезе
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|12 - 36
|9
|20.
|Кьево
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|13 - 33
|5
-
Текстовая онлайн трансляция матча Рома - СассуолоДо начала игры, которая состоится 26.12.2018, осталось 2 дня 13 часов 54 минуты.
Прогнозы на матч Рома - Сассуоло
Рома
88.1% (52)
Ничья:
5.1% (3)
Сассуоло
6.8% (4)
2:0 Рома:
42.4% (25)
2:1 Рома:
25.4% (15)
1:0 Рома:
11.9% (7)
3:1 Рома:
6.8% (4)
1:2 Сассуоло:
3.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Товарищеские матчи. Сборные
Турция: Суперлига
Израиль: Первая лига Израиля
Марокко: Ботола
Турция: Первая лига Турции
Комментарии к прогнозам (0)