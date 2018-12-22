Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Наполи

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Стадион: Сан-Сиро
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Интер Милан (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 22.12.2018 Кьево 1:1 Интер Милан СA
- 15.12.2018 Интер Милан 1:0 Удинезе СA
- 11.12.2018 Интер Милан 1:1 ПСВ ЛЧ
- 07.12.2018 Ювентус 1:0 Интер Милан СA
- 02.12.2018 Рома 2:2 Интер Милан СA
- 28.11.2018 Тоттенхэм 1:0 Интер Милан ЛЧ
- 24.11.2018 Интер Милан 3:0 Фрозиноне СA
- 11.11.2018 Аталанта 4:1 Интер Милан СA
- 06.11.2018 Интер Милан 1:1 Барселона ЛЧ
- 03.11.2018 Интер Милан 5:0 Дженоа СA
- 29.10.2018 Лацио 0:3 Интер Милан СA
- 24.10.2018 Барселона 2:0 Интер Милан ЛЧ
- 21.10.2018 Интер Милан 1:0 Милан СA
- 07.10.2018 СПАЛ 2013 1:2 Интер Милан СA
- 03.10.2018 ПСВ 1:2 Интер Милан ЛЧ
- 29.09.2018 Интер Милан 2:0 Кальяри СA
- 25.09.2018 Интер Милан 2:1 Фиорентина СA
- 22.09.2018 Сампдория 0:1 Интер Милан СA
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Интер Милан 0:1 Парма СA
Наполи (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 22.12.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 16.12.2018 Кальяри 0:1 Наполи СA
- 11.12.2018 Ливерпуль 1:0 Наполи ЛЧ
- 08.12.2018 Наполи 4:0 Фрозиноне СA
- 03.12.2018 Аталанта 1:2 Наполи СA
- 28.11.2018 Наполи 3:1 Црвена Звезда ЛЧ
- 25.11.2018 Наполи 0:0 Кьево СA
- 10.11.2018 Дженоа 1:2 Наполи СA
- 06.11.2018 Наполи 1:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.11.2018 Наполи 5:1 Эмполи СA
- 28.10.2018 Наполи 1:1 Рома СA
- 24.10.2018 ПСЖ 2:2 Наполи ЛЧ
- 20.10.2018 Удинезе 0:3 Наполи СA
- 07.10.2018 Наполи 2:0 Сассуоло СA
- 03.10.2018 Наполи 1:0 Ливерпуль ЛЧ
- 29.09.2018 Ювентус 3:1 Наполи СA
- 26.09.2018 Наполи 3:0 Парма СA
- 23.09.2018 Торино 1:3 Наполи СA
- 18.09.2018 Црвена Звезда 0:0 Наполи ЛЧ
- 15.09.2018 Наполи 1:0 Фиорентина СA
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи Серия A
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан Серия A
- 30.04.2017 Интер Милан 0:1 Наполи Серия A
- 02.12.2016 Наполи 3:0 Интер Милан Серия A
- 16.04.2016 Интер Милан 2:0 Наполи Серия A
- 19.01.2016 Наполи 0:2 Интер Милан Кубок
- 30.11.2015 Наполи 2:1 Интер Милан Серия A
- 08.03.2015 Наполи 2:2 Интер Милан Серия A
- 04.02.2015 Наполи 1:0 Интер Милан Кубок
- 19.10.2014 Интер Милан 2:2 Наполи Серия A
- 26.04.2014 Интер Милан 0:0 Наполи Серия A
- 15.12.2013 Наполи 4:2 Интер Милан Серия A
- 05.05.2013 Наполи 3:1 Интер Милан Серия A
- 09.12.2012 Интер Милан 2:1 Наполи Серия A
- 26.02.2012 Наполи 1:0 Интер Милан Серия A
- 25.01.2012 Наполи 2:0 Интер Милан Кубок
- 01.10.2011 Интер Милан 0:3 Наполи Серия A
- 15.05.2011 Наполи 1:1 Интер Милан Серия A
- 26.01.2011 Наполи 0:1 Интер Милан Кубок
- 06.01.2011 Интер Милан 3:1 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|34 - 8
|49
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|34 - 14
|41
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|29 - 14
|33
|4.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|25 - 20
|28
|5.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 19
|27
|6.
|Сампдория
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 21
|26
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 17
|25
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 23
|25
|9.
|Аталанта
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|31 - 23
|24
|10.
|Рома
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|29 - 23
|24
|11.
|Торино
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|20 - 18
|23
|12.
|Парма
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 21
|22
|13.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 34
|19
|14.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 23
|17
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 25
|16
|16.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|Удинезе
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|12 - 36
|9
|20.
|Кьево
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|13 - 33
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - НаполиДо начала игры, которая состоится 26.12.2018, осталось 2 дня 16 часов 23 минуты.
Новости матча
Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи
Интер Милан
32.8% (19)
Ничья:
41.4% (24)
Наполи
25.9% (15)
1:1 Ничья:
31% (18)
2:1 Интер Милан:
25.9% (15)
1:2 Наполи:
13.8% (8)
0:1 Наполи:
8.6% (5)
2:2 Ничья:
8.6% (5)
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