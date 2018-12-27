Стадион: Эцио Шида
0:1
12' ГолAlberto De Francesco
56' Желтая карточкаLuca Vignali
63' Желтая карточкаКривелло Роберто
70' Желтая карточкаМолина Сальваторе
0:2
78' ГолПьерини Николас
81' Желтая карточкаГолемич Владимир
0:3
89' ГолПьерини Николас
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Пьерини Николас бьет в цель!
89'
Специя делает замену. Emmanuel Quartsin Gyasi уходит с поля, а Гудьонсен Свейнн выходит на его замену.
81'
Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
78'
Г О О О О Л - Пьерини Николас бьет в цель!
73'
Кротоне делает замену. Барберис Андреа уходит с поля, а Стоян Адриан выходит на его замену.
73'
Специя делает замену. Alberto De Francesco уходит с поля, а Мора Лука выходит на его замену.
70'
Молина Сальваторе получил желтую карточку от судьи
64'
Кротоне делает замену. Сими Нванкво уходит с поля, а Налини Андреа выходит на его замену.
63'
Кривелло Роберто получил желтую карточку от судьи
58'
Специя делает замену. Бидуи Софьян уходит с поля, а Пьерини Николас выходит на его замену.
56'
Luca Vignali получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Кротоне делает замену. Мартелла Бруно уходит с поля, а Фиренце Марко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
12'
Г О О О О Л - Alberto De Francesco бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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