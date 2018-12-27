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  5. Серия B
Стадион:
Кротоне
0:3
Конец матча
Специя
0'
0:1
12' Гол
Alberto De Francesco
56' Желтая карточка
Luca Vignali
63' Желтая карточка
Кривелло Роберто
70' Желтая карточка
Молина Сальваторе
0:2
78' Гол
Пьерини Николас
81' Желтая карточка
Големич Владимир
0:3
89' Гол
Пьерини Николас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Пьерини Николас бьет в цель!
89'
Специя делает замену. Emmanuel Quartsin Gyasi уходит с поля, а Гудьонсен Свейнн выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Големич Владимир получил желтую карточку от судьи
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Пьерини Николас бьет в цель!
73'
Кротоне делает замену. Барберис Андреа уходит с поля, а Стоян Адриан выходит на его замену.
73'
Специя делает замену. Alberto De Francesco уходит с поля, а Мора Лука выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Молина Сальваторе получил желтую карточку от судьи
64'
Кротоне делает замену. Сими Нванкво уходит с поля, а Налини Андреа выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Кривелло Роберто получил желтую карточку от судьи
58'
Специя делает замену. Бидуи Софьян уходит с поля, а Пьерини Николас выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Luca Vignali получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Кротоне делает замену. Мартелла Бруно уходит с поля, а Фиренце Марко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Alberto De Francesco бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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