Стадион: Сан-Вито
0:0
Конец матча
30' Желтая карточкаTommaso D'Orazio
35' Желтая карточкаДжаллоу Ламин
71' Желтая карточкаAndre Anderson
84' Желтая карточкаГарритано Лука
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Андерсон Дхаван выходит на его замену.
84'
Гарритано Лука получил желтую карточку от судьи
82'
Салернитана делает замену. Джурич Милан уходит с поля, а Бокалон Риккардо выходит на его замену.
79'
Козенца делает замену. Тутино Дженнаро уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
74'
Салернитана делает замену. Андре Андерсон уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
71'
Андре Андерсон получил желтую карточку от судьи
64'
Козенца делает замену. Domenico Mungo уходит с поля, а Гарритано Лука выходит на его замену.
64'
Козенца делает замену. Маньеро Риккардо уходит с поля, а Ален Пьер Баклет выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Джаллоу Ламин получил желтую карточку от судьи
30'
Tommaso D'Orazio получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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