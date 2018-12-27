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Стадион:
Козенца
0:0
Конец матча
Салернитана
0'
30' Желтая карточка
Tommaso D'Orazio
35' Желтая карточка
Джаллоу Ламин
71' Желтая карточка
Andre Anderson
84' Желтая карточка
Гарритано Лука
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Андерсон Дхаван выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Гарритано Лука получил желтую карточку от судьи
82'
Салернитана делает замену. Джурич Милан уходит с поля, а Бокалон Риккардо выходит на его замену.
79'
Козенца делает замену. Тутино Дженнаро уходит с поля, а Баэс Хайме выходит на его замену.
74'
Салернитана делает замену. Андре Андерсон уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Андре Андерсон получил желтую карточку от судьи
64'
Козенца делает замену. Domenico Mungo уходит с поля, а Гарритано Лука выходит на его замену.
64'
Козенца делает замену. Маньеро Риккардо уходит с поля, а Ален Пьер Баклет выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Джаллоу Ламин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Tommaso D'Orazio получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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