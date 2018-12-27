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Стадион:
Палермо
3:0
Конец матча
Ascoli Calcio 1898 FC
0'
1:0
26' Гол в свои ворота
Перуччини Филиппо
58' Желтая карточка
Яяло Мато
69' Желтая карточка
Аддэ Брайт
2:0
73' Гол
Чочев Ивайло
3:0
86' Гол
Przemyslaw Szyminski
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Przemyslaw Szyminski бьет в цель!
83'
Палермо делает замену. Чочев Ивайло уходит с поля, а Luca Antonio Fiordilino выходит на его замену.
78'
Асколи делает замену. Лавероне Лоренцо уходит с поля, а Купиш Томаш выходит на его замену.
75'
Асколи делает замену. Роззети Лоренцо уходит с поля, а Нгобо Фред выходит на его замену.
73'
Палермо делает замену. Хаас Николас уходит с поля, а Муравски Радослав выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Чочев Ивайло бьет в цель!
Желтая карточка
69'
Аддэ Брайт получил желтую карточку от судьи
65'
Асколи делает замену. Д'Элия Сальваторе уходит с поля, а Аддэ Брайт выходит на его замену.
62'
Палермо делает замену. Алеесами Хайтам уходит с поля, а Przemyslaw Szyminski выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Перуччини Филиппо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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