Стадион: Ренцо Барбера
3:0
Конец матча
1:0
26' Гол в свои воротаПеруччини Филиппо
58' Желтая карточкаЯяло Мато
69' Желтая карточкаАддэ Брайт
2:0
73' ГолЧочев Ивайло
3:0
86' ГолPrzemyslaw Szyminski
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Г О О О О Л - Przemyslaw Szyminski бьет в цель!
83'
Палермо делает замену. Чочев Ивайло уходит с поля, а Luca Antonio Fiordilino выходит на его замену.
78'
Асколи делает замену. Лавероне Лоренцо уходит с поля, а Купиш Томаш выходит на его замену.
75'
Асколи делает замену. Роззети Лоренцо уходит с поля, а Нгобо Фред выходит на его замену.
73'
Палермо делает замену. Хаас Николас уходит с поля, а Муравски Радослав выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Чочев Ивайло бьет в цель!
69'
Аддэ Брайт получил желтую карточку от судьи
65'
Асколи делает замену. Д'Элия Сальваторе уходит с поля, а Аддэ Брайт выходит на его замену.
62'
Палермо делает замену. Алеесами Хайтам уходит с поля, а Przemyslaw Szyminski выходит на его замену.
58'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Г О О О О Л - Перуччини Филиппо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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