Стадион: Эуганео
21' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
45' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
45' Желтая карточкаПульцетти Нико
45' Желтая карточкаДель Пинто Лоренцо
58' Желтая карточкаВольта Массимо
0:1
79' ГолИмпрота Риккардо
85' Желтая карточкаSergio Contessa
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Davide Mazzocco уходит с поля, а Matteo Chinellato выходит на его замену.
85'
Sergio Contessa получил желтую карточку от судьи
79'
Г О О О О Л - Импрота Риккардо бьет в цель!
78'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Бонаццоли Федерико уходит с поля, а Davide Marcandella выходит на его замену.
60'
Беневенто делает замену. Cristian Buonaiuto уходит с поля, а Риччи Федерико выходит на его замену.
58'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Дель Пинто Лоренцо получил желтую карточку от судьи
45'
Пульцетти Нико получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Летиция Гаэтано получил желтую карточку от судьи
40'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Riccardo Serena уходит с поля, а Пинци Джампьеро выходит на его замену.
21'
Ди Кьяра Джанлука получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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