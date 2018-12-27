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  5. Серия B
Стадион:
Падова
0:1
Конец матча
Беневенто
0'
21' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
45' Желтая карточка
Летиция Гаэтано
45' Желтая карточка
Пульцетти Нико
45' Желтая карточка
Дель Пинто Лоренцо
58' Желтая карточка
Вольта Массимо
0:1
79' Гол
Импрота Риккардо
85' Желтая карточка
Sergio Contessa
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Davide Mazzocco уходит с поля, а Matteo Chinellato выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Sergio Contessa получил желтую карточку от судьи
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Импрота Риккардо бьет в цель!
78'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Бонаццоли Федерико уходит с поля, а Davide Marcandella выходит на его замену.
60'
Беневенто делает замену. Cristian Buonaiuto уходит с поля, а Риччи Федерико выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Дель Пинто Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Пульцетти Нико получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Летиция Гаэтано получил желтую карточку от судьи
40'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Riccardo Serena уходит с поля, а Пинци Джампьеро выходит на его замену.
Желтая карточка
21'
Ди Кьяра Джанлука получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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