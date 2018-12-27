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Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Состав команд
10
Pepin
I
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 14 Бальцано Антонио Защитник
- 5 Гравильон Эндрю Защитник
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 3 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 8 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 10 Pepin I Полузащитник
- 19 Маррас Мануэль Нападающий
- 26 Антонуччи Мирко Нападающий
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Фарелли Симоне Вратарь
- 12 Elhan Kastrati Вратарь
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 31 Чофани Маттео Защитник
- 20 Палацци Андреа Полузащитник
- 28 Мелегони Филиппо Полузащитник
- 25 Крекко Лука Нападающий
- 9 Моначелло Гаетано Нападающий
- 29 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 30 Franck Kanoute
- 27 Giuseppe Scalera
- 15 Edgar Elizalde
- Главный тренер: Земан Зденек
Венеция 4-3-3
- Основной состав
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 8 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 32 Giacomo Vrioni Нападающий
- 20 Ди Мариано Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Гарофало Агостино Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 5 Копполаро Мауро Защитник
- 18 Сегре Джакопо Полузащитник
- 21 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 28 Читро Никола Нападающий
- 15 Mattia Zennaro
- 1 Davide Facchin
- 11 Harvey St Clair
- 34 Matteo Bonato
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 17.12.2018 Верона 3:1 Пескара СB
- 07.12.2018 Пескара 2:0 Карпи СB
- 02.12.2018 Перуджа 2:1 Пескара СB
- 25.11.2018 Пескара 1:1 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 11.11.2018 Палермо 3:0 Пескара СB
- 05.11.2018 Пескара 4:2 Лечче СB
- 30.10.2018 Козенца 1:1 Пескара СB
- 27.10.2018 Пескара 0:1 Читтаделла СB
- 19.10.2018 Специя 1:3 Пескара СB
- 06.10.2018 Пескара 2:1 Беневенто СB
- 02.10.2018 Падова 2:2 Пескара СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Пескара 1:0 Фоджа СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 12.08.2018 Кьево 1:0 Пескара К
- 05.08.2018 Пескара 2:2 Порденоне К
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
Венеция (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 23.12.2018 Венеция 0:1 Козенца СB
- 16.12.2018 Кротоне 1:1 Венеция СB
- 08.12.2018 Венеция 1:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 03.12.2018 Фоджа 1:1 Венеция СB
- 24.11.2018 Венеция 2:1 Брешия СB
- 11.11.2018 Читтаделла 3:2 Венеция СB
- 04.11.2018 Венеция 1:0 Салернитана СB
- 30.10.2018 Кремонезе 0:1 Венеция СB
- 26.10.2018 Палермо 1:1 Венеция СB
- 21.10.2018 Венеция 1:1 Верона СB
- 06.10.2018 Перуджа 1:0 Венеция СB
- 29.09.2018 Венеция 1:1 Ливорно СB
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 05.08.2018 Венеция 0:1 Судтироль К
- 21.07.2018 Фиорентина 0:1 Венеция ТМК
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
Последние игры между собой
Пескара
Венеция
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|16
|8
|7
|1
|27 - 13
|31
|2.
|Брешия
|17
|8
|7
|2
|34 - 23
|31
|3.
|Лечче
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|4.
|Пескара
|0:0
|17
|7
|6
|4
|24 - 21
|27
|5.
|Читтаделла
|16
|6
|8
|2
|20 - 12
|26
|6.
|Беневенто
|16
|7
|4
|5
|25 - 20
|25
|7.
|Верона
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Перуджа
|16
|6
|5
|5
|22 - 22
|23
|9.
|Салернитана
|16
|6
|5
|5
|19 - 20
|23
|10.
|Специя
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|11.
|Венеция
|0:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 17
|21
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|13.
|Фоджа
|16
|5
|5
|6
|24 - 26
|20
|14.
|Кремонезе
|17
|4
|7
|6
|16 - 18
|19
|15.
|Козенца
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|16.
|Карпи
|17
|4
|4
|9
|17 - 30
|16
|17.
|Ливорно
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|18.
|Кротоне
|16
|3
|4
|9
|15 - 23
|13
|19.
|Падова
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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