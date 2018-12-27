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Стадион:
Пескара
0:0
Первый тайм: 35'
Венеция
0' 35'
Первый тайм
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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