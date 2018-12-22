Текстовая онлайн трансляция матча Парма - Рома

Стадион: Эннио Тардини
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Текстовая онлайн трансляция матча Парма - РомаДо начала игры, которая состоится 29.12.2018, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.
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Англия: .Чемпионшип
Итог 1 Престон Норт Энд 2 Халл Сити Итог 0 Суонси 1 Астон Вилла Итог 2 Бирмингем 0 Сток Сити Итог 3 Лидс 2 Блэкберн Итог 3 Норвич 3 Ноттингем Форест Итог 3 Шеффилд Юнайтед 1 Дерби Итог 1 Бристоль Сити 1 Брентфорд Итог 1 Миллуолл 0 Рединг Итог 3 КПР 0 Ипсвич Итог 2 Вест Бромвич 0 Уиган Итог 2 Болтон 1 Ротерхэм Итог 0 Мидлсбро 1 Шеффилд Уэнсдей
Англия: Вторая лига
Итог 2 Эксетер Сити 1 Йовил Таун Итог 2 Кембридж Юнайтед 1 Кроули Таун Итог 6 Карлайл 0 Олдхэм Атлетик Итог 2 Крю Александра 1 Линкольн Сити Итог 1 Нортгемптон 1 Суиндон Таун Итог 3 Транмер 1 Моркам Итог 1 Ньюпорт 4 Форест Грин Итог 0 Порт Вейл 1 Гримсби Итог 3 Челтенем 1 Милтон Кинс Донс Итог 2 Мэнсфилд 1 Бёри Итог 1 Ноттс Каунти 2 Маклсфилд Итог 1 Колчестер 2 Стивенэйдж
Англия: Национальная лига
Итог 4 Мэйденхэд Юнайтед 3 Олдершот Итог 1 Борэм Вуд 0 Барнет Итог 2 Дагенем энд Редбридж 1 Лейтон Ориент Итог 3 Довер 1 Мэйдстоун Итог 1 Харрогейт 2 Галифакс Итог 1 Саттон 0 Бромли Итог 1 Барроу 1 Филд Итог 2 Гейтсхед 1 Хартлпул Итог 0 Честерфилд 4 Солихалл Итог 4 Эббсфлит 2 Брейнтри Итог 2 Хавант энд Уотерлувилл 2 Истли Итог 5 Рексем 1 Сэлфорд Сити
Англия: Национальная лига. Север
Итог 0 Бостон Юнайтед 1 Альфретон Итог 5 Дарлингтон 1 Йорк Сити Итог 1 Херефорд 0 Киддерминстер Итог 2 Блит Спартанс 2 Спеннимур Таун Итог 2 Керзон 4 Эштон Юнайтед Итог 1 Гайзли 5 Брэдфорд Парк Итог 3 Саутпорт 0 Честер Итог 3 Телфорд 1 Nuneaton Borough FC Итог 2 Брэкли 2 Лемингтон Итог 1 Юнайтед оф Манчестер 4 Чорли Итог 2 Стокпорт 0 Олтринэм
Англия: Национальная лига. Юг
Итог 3 Уокинг 1 Хэмптон энд Ричмонд Итог 0 Уэлдстон 3 Слауг Итог 2 Уэллинг 0 Дартфорд Итог 2 Сент-Олбанс 1 Хемел Хемпстэд Итог 5 Челмсфорд 1 Биллерикей Итог 0 Ист Таррок Юнайтед 2 Конкорд Рейнджерс Итог 1 Ханегрфорд Таун 1 Оксфорд Сити Итог 2 Далвич Гамлет 1 Истборн Итог 2 Чиппенхэм Таун 2 Бат Итог 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 0 Глостер Итог 4 Торкуэй 2 Труро
Англия: Первая лига
Итог 2 Джиллингем 0 Портсмут Итог 2 Аккрингтон 1 Шрусбери Таун Итог 3 Бёртон 1 Уиком Итог 0 Сканторп 2 Лутон Таун Итог 2 Барнсли 0 Питерборо Юнайтед Итог 3 Флитвуд Таун 0 Донкастер Итог 2 Рочдейл 1 Блэкпул Итог 1 Уолсолл 3 Бристоль Роверс Итог 2 Уимблдон 1 Плимут Итог 2 Ковентри 1 Чарльтон Итог 0 Оксфорд Юнайтед 1 Саутенд Итог 1 Сандерленд 0 Брэдфорд Сити
Бельгия: Первый дивизион А
Боливия: Примера: Квалификация (Финал)
Египет: Премьер-лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Марокко: Ботола
Северная Ирландия: Премьер-лига
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