Стадион: Пино Дзаккерия
0:1
15' ГолПаццини Джампаоло
1:1
30' ГолFabio Mazzeo
37' Желтая карточкаПаццини Джампаоло
1:2
44' ГолЛи Сын-Ву
45' Желтая карточкаКрагль Оливер
45' Желтая карточкаЛи Сын-Ву
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ли Сын-Ву получил желтую карточку от судьи
45'
Крагль Оливер получил желтую карточку от судьи
44'
Г О О О О Л - Ли Сын-Ву бьет в цель!
37'
Паццини Джампаоло получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Фабио Маззео бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Паццини Джампаоло бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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