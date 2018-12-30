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Winline
Стадион:
Фоджа
1:2
Перерыв
Верона
0'
0:1
15' Гол
Паццини Джампаоло
1:1
30' Гол
Fabio Mazzeo
37' Желтая карточка
Паццини Джампаоло
1:2
44' Гол
Ли Сын-Ву
45' Желтая карточка
Крагль Оливер
45' Желтая карточка
Ли Сын-Ву
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Ли Сын-Ву получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Крагль Оливер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Ли Сын-Ву бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Паццини Джампаоло получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Фабио Маззео бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Паццини Джампаоло бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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