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  5. Серия B
Стадион:
Специя
1:1
Конец матча
Лечче
0'
1:0
13' Пенальти
Matteo Ricci II
28' Желтая карточка
Бово Чезаре
41' Желтая карточка
Luca Vignali
48' Желтая карточка
Мора Лука
54' Желтая карточка
Jacopo Petriccione
64' Желтая карточка
Капрадосси Элио
1:1
68' Гол
Скавоне Мануэль
72' Желтая карточка
Паломби Симоне
74' Желтая карточка
Венути Лоренцо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Лечче делает замену. Венути Лоренцо уходит с поля, а Меккарьелло Бьяджо выходит на его замену.
77'
Специя делает замену. Пьерини Николас уходит с поля, а Бидуи Софьян выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Венути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Паломби Симоне получил желтую карточку от судьи
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Скавоне Мануэль бьет в цель!
67'
Специя делает замену. Emmanuel Quartsin Gyasi уходит с поля, а David Okereke выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Капрадосси Элио получил желтую карточку от судьи
62'
Специя делает замену. Бартоломей Паоло уходит с поля, а Alberto De Francesco выходит на его замену.
58'
Лечче делает замену. Jacopo Petriccione уходит с поля, а Фалько Филиппо выходит на его замену.
55'
Лечче делает замену. Andrea La Mantia уходит с поля, а Петтинари Стефано выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Jacopo Petriccione получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Мора Лука получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Luca Vignali получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Бово Чезаре получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Matteo Ricci из команды Специя забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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