Стадион: Альберто Пиччи
1:0
13' ПенальтиMatteo Ricci II
28' Желтая карточкаБово Чезаре
41' Желтая карточкаLuca Vignali
48' Желтая карточкаМора Лука
54' Желтая карточкаJacopo Petriccione
64' Желтая карточкаКапрадосси Элио
1:1
68' ГолСкавоне Мануэль
72' Желтая карточкаПаломби Симоне
74' Желтая карточкаВенути Лоренцо
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Лечче делает замену. Венути Лоренцо уходит с поля, а Меккарьелло Бьяджо выходит на его замену.
77'
Специя делает замену. Пьерини Николас уходит с поля, а Бидуи Софьян выходит на его замену.
74'
Венути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
72'
Паломби Симоне получил желтую карточку от судьи
68'
Г О О О О Л - Скавоне Мануэль бьет в цель!
67'
Специя делает замену. Emmanuel Quartsin Gyasi уходит с поля, а David Okereke выходит на его замену.
64'
Капрадосси Элио получил желтую карточку от судьи
62'
Специя делает замену. Бартоломей Паоло уходит с поля, а Alberto De Francesco выходит на его замену.
58'
Лечче делает замену. Jacopo Petriccione уходит с поля, а Фалько Филиппо выходит на его замену.
55'
Лечче делает замену. Andrea La Mantia уходит с поля, а Петтинари Стефано выходит на его замену.
54'
Jacopo Petriccione получил желтую карточку от судьи
48'
Мора Лука получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Luca Vignali получил желтую карточку от судьи
28'
Бово Чезаре получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Matteo Ricci из команды Специя забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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