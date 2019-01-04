Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 15085
1:0
9' ГолИглесиас Борха
20' Желтая карточкаБустинса Унаи
35' Желтая карточкаДидак Вилья
67' Желтая карточкаРесио Хосе
68' Желтая карточкаРока Марк
70' Желтая карточкаГумбау Херард
72' Желтая карточкаОмеруо Кеннет
90' Вторая желтая карточкаГумбау Херард
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Эспаньол вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
94'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
93'
93'
93'
Матч возобновлен
93'
Ресио Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
УДАЛЕНИЕ! - Гумбау Херард удален из-за второго грубого нарушения
91'
Гумбау Херард из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Перес Эрнан пострадал.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
Рока Марк наказан за толчок Хуанфран Морено
89'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
88'
Ресио Хосе наказан за толчок Пьятти Пабло
88'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Перес Эрнан
87'
Судья сигнализирует, что Оскар Родригес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
87'
Сильва Хонатан из команды Леганес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Оскар Родригес мяча так и не получил
86'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
86'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
86'
86'
85'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
84'
Гумбау Херард наказан за толчок Санчес Виктор
83'
82'
Дардер Серхи наказан за толчок Эн-Несири Юссеф
82'
82'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
80'
80'
80'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Мелендо Оскар уходит с поля и его заменяет Санчес Виктор
79'
Тактическая замена. Ньом Аллан уходит с поля и его заменяет Хуанфран Морено
79'
79'
78'
Эль-Жар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Каррильо Гидо из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
77'
77'
77'
76'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дидак Вилья
76'
76'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
76'
Плохо сыграл Рока Марк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
75'
Сильва Хонатан из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
74'
Дуарте Оскар из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
74'
73'
73'
73'
72'
Омеруо Кеннет совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
72'
Безумный фол. Омеруо Кеннет грубо играет против соперника. Пострадал Пьятти Пабло
71'
70'
Гумбау Херард - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
70'
Назначен штрафной. Пострадал Пьятти Пабло, его свалил Гумбау Херард.
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
70'
Тактическая замена. Бустинса Унаи уходит с поля и его заменяет Эль-Жар Набиль
70'
69'
Гумбау Херард нанес удар, но промахнулся очень сильно.
69'
69'
Бустинса Унаи из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
68'
Рока Марк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
68'
Безумный фол. Рока Марк грубо играет против соперника. Пострадал Ресио Хосе
67'
Ресио Хосе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
67'
Безумный фол. Ресио Хосе грубо играет против соперника. Пострадал Мелендо Оскар
66'
66'
Росалес Роберто из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
66'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
65'
Тактическая замена. Весга Микель уходит с поля и его заменяет Ресио Хосе
64'
Росалес Роберто не смог попасть в створ ударом издали
64'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
64'
Баптистао Лео мяч отрикошетил от ворот
64'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает отличный кросс...
64'
Пьятти Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
63'
63'
Росалес Роберто из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Баптистао Лео мяча так и не получил
62'
61'
61'
61'
Сильва Хонатан из команды Леганес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Весга Микель не смог удачно сыграть.
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
60'
Гумбау Херард нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
60'
59'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
57'
57'
Гумбау Херард наказан за толчок Баптистао Лео
57'
56'
56'
56'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
55'
Гумбау Херард из команды Леганес подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Гарсия Серхио получил травму и заменен. Пьятти Пабло выходит на поле.
55'
Оскар Родригес мяч отрикошетил от ворот
54'
Матч возобновлен
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Иглесиас Борха задерживает мяч рукой
53'
Дидак Вилья из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Иглесиас Борха мяча так и не получил
51'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
50'
50'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
50'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Дидак Вилья мяч отрикошетил от ворот
50'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает пас партнеру.
50'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
48'
48'
Как он промахнулся? Баптистао Лео имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
ШАНС! Баптистао Лео вышел один-на-один с голкипером...
47'
Баптистао Лео из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
47'
Гумбау Херард ошибается в защите.
47'
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 15085 болельщиков
46'
Гумбау Херард из команды Леганес играет слишком грубо. Дардер Серхи оказался на газоне.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Сильва Хонатан наказан за толчок Баптистао Лео
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
45'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
44'
Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Сиовас Димитрис из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
44'
Сильва Хонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Сильва Хонатан из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
43'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Каррильо Гидо нанес удар головой, но Лопес Диего спокойно отбил мяч.
43'
42'
42'
Сиовас Димитрис из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Каррильо Гидо наказан за толчок Рока Марк
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Каррильо Гидо наказан за толчок Давид Лопес
40'
40'
Давид Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
38'
37'
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бустинса Унаи из команды Леганес.
37'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
37'
Опасность предотвращена - Бустинса Унаи из команды Леганес вступил в отбор удачно
37'
Отличные скиллы показывает Баптистао Лео, обводя своих соперников
36'
36'
36'
Оскар Родригес бьет со штрафного в створ, но Лопес Диего держит все под контролем
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Дидак Вилья получает желтую карточку за толчок соперника.
35'
Дидак Вилья наказан за толчок Каррильо Гидо
35'
34'
34'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гумбау Херард
34'
34'
Гумбау Херард из команды Леганес забрасывает мяч в штрафную.
34'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
33'
32'
Безумный фол. Рока Марк грубо играет против соперника. Пострадал Гумбау Херард
32'
32'
Оскар Родригес из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Рока Марк наказан за толчок Каррильо Гидо
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
30'
30'
Иглесиас Борха нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
29'
Матч возобновится спорным мячом
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
27'
Какой промах! Баптистао Лео имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
27'
Росалес Роберто из команды Эспаньол делает отличный кросс...
27'
26'
Оскар Родригес из команды Леганес отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
26'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
25'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Гарсия Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Сиовас Димитрис наказан за толчок Баптистао Лео
23'
23'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает пас партнеру.
23'
22'
22'
21'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает неудачный навес.
21'
20'
Бустинса Унаи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
20'
Судья свистит. Бустинса Унаи атаковал сзади соперника. Это Дардер Серхи заработал своей команде штрафной
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Росалес Роберто наказан за толчок Сильва Хонатан
19'
Ньом Аллан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Давид Лопес наказан за толчок Эн-Несири Юссеф
18'
17'
Безумный фол. Гумбау Херард грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Серхио
16'
Эспаньол контролирует мяч.
16'
Бустинса Унаи наказан за толчок Росалес Роберто
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Рока Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
14'
13'
12'
Росалес Роберто из команды Эспаньол наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
12'
Эспаньол контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
ГОЛ! Легко закончил атаку Иглесиас Борха из команды Эспаньол, забив в пустые ворота!
9'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Давид Лопес!
9'
8'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
8'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Иглесиас Борха мяча так и не получил
8'
7'
7'
Шанс! Иглесиас Борха из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
7'
Росалес Роберто из команды Эспаньол делает пас партнеру.
6'
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
5'
4'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
4'
Эн-Несири Юссеф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
3'
Весга Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
2'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эспаньол начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Кубок (1/32 финала)
Испания: Примера
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Алжир: Лига 1
Египет: Премьер-лига
Израиль: Первая лига Израиля
Индия: И-Лига
Испания: Сегунда
Мексика: Лига MX Клаусура
Португалия: Португальская вторая лига
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Кубок (1/32 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Комментарии к прогнозам (0)