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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 15085
Эспаньол
1:0
Конец матча
Леганес
0'
1:0
9' Гол
Иглесиас Борха
20' Желтая карточка
Бустинса Унаи
35' Желтая карточка
Дидак Вилья
67' Желтая карточка
Ресио Хосе
68' Желтая карточка
Рока Марк
70' Желтая карточка
Гумбау Херард
72' Желтая карточка
Омеруо Кеннет
90' Вторая желтая карточка
Гумбау Херард
90'+4
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Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Эспаньол вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
Удар от ворот произведет Леганес
Угловой
94'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
93'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Матч возобновлен
93'
Ресио Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
УДАЛЕНИЕ! - Гумбау Херард удален из-за второго грубого нарушения
Фол, нарушение
91'
Гумбау Херард из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Перес Эрнан пострадал.
91'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Эспаньол
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
89'
Рока Марк наказан за толчок Хуанфран Морено
89'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Ресио Хосе наказан за толчок Пьятти Пабло
88'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Перес Эрнан
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Оскар Родригес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
87'
Сильва Хонатан из команды Леганес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Оскар Родригес мяча так и не получил
86'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
86'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
86'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
84'
Гумбау Херард наказан за толчок Санчес Виктор
83'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
82'
Дардер Серхи наказан за толчок Эн-Несири Юссеф
82'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
82'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
80'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Мелендо Оскар уходит с поля и его заменяет Санчес Виктор
79'
Тактическая замена. Ньом Аллан уходит с поля и его заменяет Хуанфран Морено
79'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
78'
Эль-Жар Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Каррильо Гидо из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Дидак Вилья
76'
Удар от ворот произведет Эспаньол
76'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
76'
Плохо сыграл Рока Марк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
75'
Сильва Хонатан из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
74'
Дуарте Оскар из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
74'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
72'
Омеруо Кеннет совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Омеруо Кеннет грубо играет против соперника. Пострадал Пьятти Пабло
71'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
70'
Гумбау Херард - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
70'
Назначен штрафной. Пострадал Пьятти Пабло, его свалил Гумбау Херард.
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
70'
Тактическая замена. Бустинса Унаи уходит с поля и его заменяет Эль-Жар Набиль
70'
Удар от ворот произведет Эспаньол
69'
Гумбау Херард нанес удар, но промахнулся очень сильно.
69'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
69'
Бустинса Унаи из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Рока Марк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
68'
Безумный фол. Рока Марк грубо играет против соперника. Пострадал Ресио Хосе
Желтая карточка
67'
Ресио Хосе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
67'
Безумный фол. Ресио Хосе грубо играет против соперника. Пострадал Мелендо Оскар
66'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Росалес Роберто из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
66'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
65'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
Удар от ворот произведет Леганес
65'
Тактическая замена. Весга Микель уходит с поля и его заменяет Ресио Хосе
64'
Росалес Роберто не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
64'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
64'
Баптистао Лео мяч отрикошетил от ворот
64'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает отличный кросс...
64'
Пьятти Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
63'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
63'
Росалес Роберто из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Баптистао Лео мяча так и не получил
62'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Эспаньол
61'
Сильва Хонатан из команды Леганес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Весга Микель не смог удачно сыграть.
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Удар от ворот произведет Эспаньол
60'
Гумбау Херард нанес удар, но промахнулся очень сильно.
60'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
59'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
57'
Гумбау Херард наказан за толчок Баптистао Лео
57'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
56'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
Угловой
55'
Гумбау Херард из команды Леганес подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Гарсия Серхио получил травму и заменен. Пьятти Пабло выходит на поле.
55'
Оскар Родригес мяч отрикошетил от ворот
54'
Матч возобновлен
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
53'
Иглесиас Борха задерживает мяч рукой
53'
Дидак Вилья из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Иглесиас Борха мяча так и не получил
51'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
50'
Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Угловой
50'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Дидак Вилья мяч отрикошетил от ворот
50'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает пас партнеру.
50'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
48'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
48'
Удар от ворот произведет Леганес
48'
Как он промахнулся? Баптистао Лео имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
ШАНС! Баптистао Лео вышел один-на-один с голкипером...
47'
Баптистао Лео из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
47'
Гумбау Херард ошибается в защите.
47'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 15085 болельщиков
Фол, нарушение
46'
Гумбау Херард из команды Леганес играет слишком грубо. Дардер Серхи оказался на газоне.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
45'
Сильва Хонатан наказан за толчок Баптистао Лео
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
44'
Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Сиовас Димитрис из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
44'
Сильва Хонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Сильва Хонатан из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
43'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Каррильо Гидо нанес удар головой, но Лопес Диего спокойно отбил мяч.
43'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
42'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
42'
Сиовас Димитрис из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
42'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
41'
Каррильо Гидо наказан за толчок Рока Марк
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
40'
Каррильо Гидо наказан за толчок Давид Лопес
Угловой
40'
Гумбау Херард из команды Леганес подал угловой слева.
40'
Давид Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
39'
Гумбау Херард из команды Леганес подал угловой слева.
39'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
38'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
37'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бустинса Унаи из команды Леганес.
37'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
37'
Опасность предотвращена - Бустинса Унаи из команды Леганес вступил в отбор удачно
37'
Отличные скиллы показывает Баптистао Лео, обводя своих соперников
36'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Оскар Родригес бьет со штрафного в створ, но Лопес Диего держит все под контролем
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
35'
Дидак Вилья получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
35'
Дидак Вилья наказан за толчок Каррильо Гидо
35'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
34'
Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Гумбау Херард
34'
Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гумбау Херард из команды Леганес забрасывает мяч в штрафную.
34'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Рока Марк грубо играет против соперника. Пострадал Гумбау Херард
32'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Оскар Родригес из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Рока Марк наказан за толчок Каррильо Гидо
31'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Удар от ворот произведет Леганес
30'
Иглесиас Борха нанес удар чуть мимо. Близко!
30'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
29'
Матч возобновится спорным мячом
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Удар от ворот произведет Леганес
27'
Какой промах! Баптистао Лео имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
27'
Росалес Роберто из команды Эспаньол делает отличный кросс...
27'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Оскар Родригес из команды Леганес отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
25'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гарсия Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Сиовас Димитрис наказан за толчок Баптистао Лео
23'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает пас партнеру.
23'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Эспаньол
21'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает неудачный навес.
21'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
20'
Бустинса Унаи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
20'
Судья свистит. Бустинса Унаи атаковал сзади соперника. Это Дардер Серхи заработал своей команде штрафной
20'
Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Гумбау Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
20'
Росалес Роберто наказан за толчок Сильва Хонатан
19'
Ньом Аллан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
19'
Давид Лопес наказан за толчок Эн-Несири Юссеф
18'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Гумбау Херард грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Серхио
16'
Эспаньол контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Бустинса Унаи наказан за толчок Росалес Роберто
Угловой
15'
Гумбау Херард из команды Леганес подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Рока Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
14'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Леганес
12'
Росалес Роберто из команды Эспаньол наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
12'
Эспаньол контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Описание гола
9'
ГОЛ! Легко закончил атаку Иглесиас Борха из команды Эспаньол, забив в пустые ворота!
9'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Давид Лопес!
9'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
8'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Иглесиас Борха мяча так и не получил
8'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Леганес
7'
Шанс! Иглесиас Борха из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
7'
Росалес Роберто из команды Эспаньол делает пас партнеру.
6'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
5'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Удар от ворот произведет Эспаньол
4'
Эн-Несири Юссеф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
3'
Весга Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Леганес
2'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Росалес Роберто из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Эспаньол начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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