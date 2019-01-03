Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад

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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 22.12.2018 Реал Мадрид 4:1 Аль-Айн КЧМ
- 19.12.2018 Касима Антлерс 1:3 Реал Мадрид КЧМ
- 15.12.2018 Реал Мадрид 1:0 Райо Вальекано П
- 12.12.2018 Реал Мадрид 0:3 ЦСКА Москва ЛЧ
- 09.12.2018 Уэска 0:1 Реал Мадрид П
- 06.12.2018 Реал Мадрид 6:1 Мелилья КК
- 01.12.2018 Реал Мадрид 2:0 Валенсия П
- 27.11.2018 Рома 0:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 24.11.2018 Эйбар 3:0 Реал Мадрид П
- 11.11.2018 Сельта 2:4 Реал Мадрид П
- 07.11.2018 Виктория Пльзень 0:5 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.11.2018 Реал Мадрид 2:0 Вальядолид П
- 31.10.2018 Мелилья 0:4 Реал Мадрид КК
- 28.10.2018 Барселона 5:1 Реал Мадрид П
- 23.10.2018 Реал Мадрид 2:1 Виктория Пльзень ЛЧ
- 20.10.2018 Реал Мадрид 1:2 Леванте П
- 06.10.2018 Алавес 1:0 Реал Мадрид П
- 02.10.2018 ЦСКА Москва 1:0 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 26.09.2018 Севилья 3:0 Реал Мадрид П
Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 21.12.2018 Реал Сосьедад 0:1 Алавес П
- 15.12.2018 Хетафе 1:0 Реал Сосьедад П
- 09.12.2018 Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид П
- 05.12.2018 Реал Сосьедад 2:0 Сельта КК
- 02.12.2018 Бетис 1:0 Реал Сосьедад П
- 26.11.2018 Реал Сосьедад 2:1 Сельта П
- 15.11.2018 Тулуза 2:2 Реал Сосьедад ТМК
- 09.11.2018 Леванте 1:3 Реал Сосьедад П
- 04.11.2018 Реал Сосьедад 0:0 Севилья П
- 01.11.2018 Сельта 1:1 Реал Сосьедад КК
- 27.10.2018 Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад П
- 22.10.2018 Реал Сосьедад 0:0 Жирона П
- 05.10.2018 Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад П
- 29.09.2018 Реал Сосьедад 0:1 Валенсия П
- 25.09.2018 Реал Сосьедад 2:2 Райо Вальекано П
- 21.09.2018 Уэска 0:1 Реал Сосьедад П
- 15.09.2018 Реал Сосьедад 1:2 Барселона П
- 07.09.2018 Реал Сосьедад 2:1 Сошо ТМК
- 07.09.2018 Алавес 0:1 Реал Сосьедад ТМК
- 31.08.2018 Эйбар 2:1 Реал Сосьедад П
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 1
Реал Сосьедад: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 15
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад Примера
- 17.09.2017 Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид Примера
- 29.01.2017 Реал Мадрид 3:0 Реал Сосьедад Примера
- 21.08.2016 Реал Сосьедад 0:3 Реал Мадрид Примера
- 30.04.2016 Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера
- 30.12.2015 Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Примера
- 31.01.2015 Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера
- 31.08.2014 Реал Сосьедад 4:2 Реал Мадрид Примера
- 05.04.2014 Реал Сосьедад 0:4 Реал Мадрид Примера
- 09.11.2013 Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера
- 26.05.2013 Реал Сосьедад 3:3 Реал Мадрид Примера
- 06.01.2013 Реал Мадрид 4:3 Реал Сосьедад Примера
- 24.03.2012 Реал Мадрид 5:1 Реал Сосьедад Примера
- 30.10.2011 Реал Сосьедад 0:1 Реал Мадрид Примера
- 06.02.2011 Реал Мадрид 4:1 Реал Сосьедад Примера
- 19.09.2010 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Примера
- 16.08.2009 Реал Сосьедад 0:2 Реал Мадрид Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|48 - 19
|37
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|25 - 12
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|30 - 17
|32
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 21
|30
|5.
|Алавес
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|6.
|Бетис
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 19
|26
|7.
|Хетафе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|18 - 13
|25
|8.
|Леванте
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 32
|22
|9.
|Жирона
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|10.
|Валенсия
|Заявка
|17
|4
|10
|3
|15 - 14
|22
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 24
|21
|12.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|28 - 26
|21
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 19
|21
|14.
|Эйбар
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 25
|21
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|16.
|Леганес
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 20
|19
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|19 - 23
|16
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|16 - 24
|16
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 32
|13
|20.
|Уэска
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
-
Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Реал СосьедадДо начала игры, которая состоится 06.01.2019, осталось 2 дня 16 часов 26 минут.
Новости матча
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад
Реал Мадрид
91.8% (78)
Ничья:
5.9% (5)
Реал Сосьедад
2.4% (2)
2:0 Реал Мадрид:
45.9% (39)
3:1 Реал Мадрид:
21.2% (18)
2:1 Реал Мадрид:
10.6% (9)
1:1 Ничья:
3.5% (3)
3:0 Реал Мадрид:
3.5% (3)
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