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Стадион: Зрители: 17261
Вальядолид
0:1
Второй тайм: 90'
Райо Вальекано
0'
0:1
1' Гол
Медран Альваро
56' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
59' Желтая карточка
Трехо Оскар
66' Желтая карточка
Бебе Тьягу
0:1
88' Не забитый пенальти
Мичел Эрреро
90'
Второй тайм
90'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
90'
Верде Даниэле из команды Вальядолид отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
90'
Верде Даниэле из команды Вальядолид разыграл угловой с правого угла.
90'
Абдулайе Ба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
89'
Адвинкула Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Хорошую попытку сделал Верде Даниэле. Удар в створ, но вратарь начеку
Описание гола
88'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Мичел Эрреро взялся за удар, но Димитриевски Столе заблокировал его!
Фол, нарушение
87'
ПЕНАЛЬТИ - Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Чоп Дуйе.
87'
Начо Мартинес из команды Вальядолид увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
Фол, нарушение
86'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Кико Франсиско пострадал.
86'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
86'
Верде Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
86'
Димитриевски Столе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Гарсия Альваро III
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Антонио Ангуло Хесус
84'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
84'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
81'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Медран Альваро
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
80'
Рауль де Томас наказан за толчок Кико Франсиско
80'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
80'
Антонио Ангуло Хесус делает длинную передачу вперед
80'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Медран Альваро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
79'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
79'
Оскар Плано из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
78'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
78'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
77'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
77'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Калеро Фернандо из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Оскар Плано оказался на газоне.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
76'
Верде Даниэле из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Удар от ворот произведет Вальядолид
75'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
74'
Адвинкула Луис не смог попасть в створ ударом издали
74'
Мичел Эрреро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
73'
Хороший удар издали нанес Бебе Тьягу, но отличный сейв сделал Масип Хорди. Угловой.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Комесанья Санти
72'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Кеко Серхио из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
69'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Веласкес Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья свистит. Оскар Плано атаковал сзади соперника. Это Адвинкула Луис заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
66'
Бебе Тьягу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Бебе Тьягу грубо играет против соперника. Пострадал Алькарас Рубен
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Начо Мартинес из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
65'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Кико Франсиско
Фол, нарушение
64'
Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника
64'
Тактическая замена. Суарес Тони уходит с поля и его заменяет Чоп Дуйе
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Суарес Тони
63'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
63'
Тактическая замена. Эмбарба Адриан уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
62'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Унал Энес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Веласкес Эмилиано
61'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
61'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
60'
Кеко Серхио имел все шансы забить, но Димитриевски Столе сделал отличный сейв!
60'
Отличные скиллы показывает Кеко Серхио, обводя своих соперников
Желтая карточка
59'
Трехо Оскар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
59'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Трехо Оскар мяча так и не получил
58'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
58'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Медран Альваро пострадал.
57'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
57'
Мичел Эрреро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
56'
Эмбарба Адриан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Суарес Тони
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 17261 болельщиков
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Алькарас Рубен пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Веласкес Эмилиано грубо играет против соперника. Пострадал Суарес Тони
53'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой слева.
52'
Суарес Тони из команды Вальядолид отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
52'
Рауль де Томас наказан за толчок Калеро Фернандо
52'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Угловой
52'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
51'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Угловой
50'
Кеко Серхио из команды Вальядолид разыграл угловой с правого угла.
49'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
49'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Оскар Плано из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
48'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Алькарас Рубен пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
47'
Абдулайе Ба задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
47'
Адвинкула Луис задерживает мяч рукой
46'
Эмбарба Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Мойано Хави уходит с поля и его заменяет Антонио Ангуло Хесус
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Шанс! Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Угловой
46'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
46'
Рауль де Томас мяч отрикошетил от ворот
Угловой
46'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
45'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
44'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Калеро Фернандо делает длинную передачу вперед
44'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
44'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид в офсайде
44'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Калеро Фернандо из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
43'
Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Угловой
43'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
43'
Должен был быть гол! Кеко Серхио имел отличный шанс, но Димитриевски Столе не дал голу состоятся!
43'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
42'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает пас партнеру.
42'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Унал Энес из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
42'
Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Медран Альваро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Оскар Плано из команды Вальядолид играет слишком грубо. Эмбарба Адриан оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
39'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает неудачный навес.
39'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Рауль де Томас пробует нанести удар издали, но Масип Хорди держит все под контролем
39'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
Фол, нарушение
38'
Оскар Плано из команды Вальядолид играет слишком грубо. Трехо Оскар оказался на газоне.
37'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Суарес Тони нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Райо Вальекано контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
35'
Рауль де Томас задерживает мяч рукой
34'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Вальядолид
34'
Отличный пас сделал Медран Альваро из команды Райо Вальекано. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
33'
Кеко Серхио задерживает мяч рукой
33'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
32'
Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой справа.
31'
Кеко Серхио из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Калеро Фернандо из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Калеро Фернандо из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
29'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
29'
Плохо сыграл Калеро Фернандо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Медран Альваро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид толкнул локтем оппонента. Это Эмбарба Адриан заработал фол
28'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
28'
Димитриевски Столе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Кеко Серхио из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Димитриевски Столе пострадал.
27'
Мойано Хави из команды Вальядолид забрасывает мяч в штрафную.
26'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Унал Энес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Медран Альваро
25'
Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Отличные скиллы показывает Суарес Тони, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Адвинкула Луис наказан за толчок Оскар Плано
22'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
22'
Шанс! Кико Франсиско из команды Вальядолид пробил головой, но мимо
21'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
21'
Медран Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Назначен штрафной. Пострадал Суарес Тони, его свалил Амат Хорди.
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
19'
Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе
19'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
19'
Унал Энес из команды Вальядолид отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
17'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
16'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Эмбарба Адриан задерживает мяч рукой
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
15'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
15'
Калеро Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
14'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Веласкес Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Унал Энес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
13'
Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
13'
Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой справа.
13'
Унал Энес из команды Вальядолид отдал передачу, которая была заблокирована.
13'
Мойано Хави из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
12'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой слева.
11'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
10'
Суарес Тони из команды Вальядолид в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
Райо Вальекано контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
8'
ШАНС! Мичел Эрреро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает пас партнеру.
8'
Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
7'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Райо Вальекано контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 9%, [team2]: 91%.
Фол, нарушение
4'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Мичел Эрреро оказался на газоне.
4'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Кеко Серхио из команды Вальядолид подал угловой справа.
3'
Кеко Серхио из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Рауль де Томас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
2'
Отличные скиллы показывает Рауль де Томас, обводя своих соперников
1'
Эмбарба Адриан сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Медран Альваро изменил счет на табло!
1'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
1'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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