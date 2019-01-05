Стадион: Хосе Сорилья Зрители: 17261
0:1
Второй тайм: 90'
0:1
1' ГолМедран Альваро
56' Желтая карточкаЭмбарба Адриан
59' Желтая карточкаТрехо Оскар
66' Желтая карточкаБебе Тьягу
0:1
88' Не забитый пенальтиМичел Эрреро
Второй тайм
90'
90'
Верде Даниэле из команды Вальядолид отдал передачу, которая была заблокирована.
90'
Верде Даниэле из команды Вальядолид разыграл угловой с правого угла.
90'
Абдулайе Ба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
89'
Адвинкула Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Хорошую попытку сделал Верде Даниэле. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Мичел Эрреро взялся за удар, но Димитриевски Столе заблокировал его!
87'
ПЕНАЛЬТИ - Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Чоп Дуйе.
87'
Начо Мартинес из команды Вальядолид увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
86'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Кико Франсиско пострадал.
86'
86'
Верде Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
86'
Димитриевски Столе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Гарсия Альваро III
85'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Антонио Ангуло Хесус
84'
84'
84'
84'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
83'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
82'
Судья сигнализирует, что Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
81'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
80'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Медран Альваро
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Рауль де Томас наказан за толчок Кико Франсиско
80'
80'
Антонио Ангуло Хесус делает длинную передачу вперед
80'
79'
Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
79'
79'
Оскар Плано из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
78'
78'
78'
78'
78'
77'
77'
77'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Калеро Фернандо из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
76'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Оскар Плано оказался на газоне.
76'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
76'
Верде Даниэле из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
75'
75'
Удар от ворот произведет Вальядолид
75'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
74'
Адвинкула Луис не смог попасть в створ ударом издали
74'
Мичел Эрреро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
73'
Хороший удар издали нанес Бебе Тьягу, но отличный сейв сделал Масип Хорди. Угловой.
72'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Комесанья Санти
72'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
71'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Судья сигнализирует, что Кеко Серхио из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
69'
69'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
68'
67'
67'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Веласкес Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Судья свистит. Оскар Плано атаковал сзади соперника. Это Адвинкула Луис заработал своей команде штрафной
66'
Бебе Тьягу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
66'
Безумный фол. Бебе Тьягу грубо играет против соперника. Пострадал Алькарас Рубен
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Начо Мартинес из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
65'
65'
65'
64'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Кико Франсиско
64'
Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника
64'
Тактическая замена. Суарес Тони уходит с поля и его заменяет Чоп Дуйе
63'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Суарес Тони
63'
63'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
63'
Тактическая замена. Эмбарба Адриан уходит с поля и его заменяет Бебе Тьягу
62'
61'
Судья сигнализирует, что Унал Энес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Веласкес Эмилиано
61'
61'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
60'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Начо Мартинес
60'
Кеко Серхио имел все шансы забить, но Димитриевски Столе сделал отличный сейв!
60'
Отличные скиллы показывает Кеко Серхио, обводя своих соперников
59'
Трехо Оскар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
59'
Судья сигнализирует, что Трехо Оскар из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
59'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Трехо Оскар мяча так и не получил
58'
58'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Медран Альваро пострадал.
57'
57'
57'
Мичел Эрреро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
56'
Эмбарба Адриан получил желтую карточку от судьи
56'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Суарес Тони
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 17261 болельщиков
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
55'
55'
55'
Алькарас Рубен пробил со штрафного прямо в стенку
54'
Безумный фол. Веласкес Эмилиано грубо играет против соперника. Пострадал Суарес Тони
53'
53'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
53'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой слева.
52'
Суарес Тони из команды Вальядолид отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Рауль де Томас наказан за толчок Калеро Фернандо
52'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
52'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
51'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
50'
50'
50'
Кеко Серхио из команды Вальядолид разыграл угловой с правого угла.
49'
49'
49'
49'
49'
Оскар Плано из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
48'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Алькарас Рубен пробил со штрафного прямо в стенку
47'
Абдулайе Ба задерживает мяч рукой
47'
Адвинкула Луис задерживает мяч рукой
46'
Эмбарба Адриан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Мойано Хави уходит с поля и его заменяет Антонио Ангуло Хесус
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Шанс! Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
46'
Рауль де Томас мяч отрикошетил от ворот
46'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
45'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
44'
44'
Калеро Фернандо делает длинную передачу вперед
44'
44'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид в офсайде
44'
44'
43'
Калеро Фернандо из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
43'
43'
43'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
43'
Должен был быть гол! Кеко Серхио имел отличный шанс, но Димитриевски Столе не дал голу состоятся!
43'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает навес прямо в штрафную.
42'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает пас партнеру.
42'
42'
42'
Унал Энес из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
42'
Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Оскар Плано из команды Вальядолид играет слишком грубо. Эмбарба Адриан оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
40'
39'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает неудачный навес.
39'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Рауль де Томас пробует нанести удар издали, но Масип Хорди держит все под контролем
39'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
38'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
38'
Оскар Плано из команды Вальядолид играет слишком грубо. Трехо Оскар оказался на газоне.
37'
37'
Суарес Тони нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
Рауль де Томас задерживает мяч рукой
34'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Вальядолид
34'
Отличный пас сделал Медран Альваро из команды Райо Вальекано. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
Кеко Серхио задерживает мяч рукой
33'
32'
32'
Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой справа.
31'
Кеко Серхио из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Калеро Фернандо из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
31'
Калеро Фернандо из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
29'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
29'
Плохо сыграл Калеро Фернандо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
29'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид толкнул локтем оппонента. Это Эмбарба Адриан заработал фол
28'
Матч возобновлен
28'
Димитриевски Столе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Кеко Серхио из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Димитриевски Столе пострадал.
27'
Мойано Хави из команды Вальядолид забрасывает мяч в штрафную.
26'
26'
Судья сигнализирует, что Унал Энес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Медран Альваро
25'
Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Отличные скиллы показывает Суарес Тони, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
24'
24'
23'
22'
Адвинкула Луис наказан за толчок Оскар Плано
22'
22'
Шанс! Кико Франсиско из команды Вальядолид пробил головой, но мимо
21'
21'
Медран Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Назначен штрафной. Пострадал Суарес Тони, его свалил Амат Хорди.
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
19'
19'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
19'
Унал Энес из команды Вальядолид отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
19'
17'
Судья сигнализирует, что Алькарас Рубен из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
17'
17'
16'
16'
16'
16'
Эмбарба Адриан задерживает мяч рукой
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
15'
Калеро Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
14'
14'
14'
Унал Энес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Рауль де Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой справа.
13'
Унал Энес из команды Вальядолид отдал передачу, которая была заблокирована.
13'
Мойано Хави из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
11'
Мичел Эрреро из команды Вальядолид подал угловой слева.
11'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Суарес Тони из команды Вальядолид в офсайде
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
8'
8'
ШАНС! Мичел Эрреро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает пас партнеру.
8'
7'
7'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 9%, [team2]: 91%.
4'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Мичел Эрреро оказался на газоне.
4'
4'
Кеко Серхио из команды Вальядолид подал угловой справа.
3'
Кеко Серхио из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Рауль де Томас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
2'
Отличные скиллы показывает Рауль де Томас, обводя своих соперников
1'
Эмбарба Адриан сделал результативную передачу.
1'
Г О О О О Л - Медран Альваро изменил счет на табло!
1'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
1'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Райо Вальекано начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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