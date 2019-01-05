Стадион: Эль-Алькорас
8' Желтая карточкаФеддал Зу
41' Желтая карточкаКучо Эрнандес
45' Желтая карточкаЭтчейта Хавьер
0:1
55' ПенальтиСанабрия Антонио
1:1
73' ГолФеррейро Давид
78' Желтая карточкаГерреро Франсис
Второй тайм
79'
Гальяр Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Герреро Франсис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
78'
Судья сигнализирует, что Герреро Франсис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Кучо Эрнандес
78'
Герреро Франсис нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Герреро Франсис из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
77'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Авила Эсекьель из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
77'
Авила Эсекьель из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
77'
Ло Чельсо Джовани нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Удар от ворот произведет Бетис
76'
Гомес Мойсес II из команды Уэска не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
75'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гальяр Алехандро из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
73'
Гальяр Алехандро сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О О О Л - Феррейро Давид из команды Уэска с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
73'
Гальяр Алехандро из команды Уэска забрасывает мяч в штрафную.
73'
73'
Тельо Кристиан ошибается в защите.
73'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
73'
Инсуа Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Тельо Кристиан из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
72'
Судья сигнализирует, что Авила Эсекьель из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Санабрия Антонио
71'
Бетис контролирует мяч.
71'
Каналес Серхио из команды Бетис в офсайде
70'
Феррейро Давид из команды Уэска в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
Гарсия Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Судья сигнализирует, что Гарсия Хави из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Кучо Эрнандес
69'
69'
68'
Герреро Франсис нарушает правила. Ривера Кристиан пострадал
68'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Тельо Кристиан из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
68'
Бетис начинает контратаку
67'
Удар от ворот произведет Бетис
67'
Феррейро Давид из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Отличные скиллы показывает Феррейро Давид, обводя своих соперников
66'
Удар от ворот произведет Бетис
66'
Тактическая замена. Мелеро Гонсало уходит с поля и его заменяет Гальяр Алехандро
66'
Шанс! Мелеро Гонсало из команды Уэска пробил головой, но мимо
66'
65'
Авила Эсекьель из команды Уэска делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Мелеро Гонсало из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Манди Аисса из команды Бетис играет слишком грубо. Феррейро Давид оказался на газоне.
65'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
65'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Герреро Франсис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Бетис контролирует мяч.
62'
Судья сигнализирует, что Акапо Карлос из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
61'
Ривера Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой слева.
61'
Отличные скиллы показывает Герреро Франсис, обводя своих соперников
60'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
60'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Удар от ворот произведет Бетис
59'
Тактическая замена. Этчейта Хавьер уходит с поля и его заменяет Авила Эсекьель
59'
Тактическая замена. Феддал Зу уходит с поля и его заменяет Гуардадо Андрес
59'
Тактическая замена. Морон Лорен уходит с поля и его заменяет Ло Чельсо Джовани
58'
58'
58'
57'
Феррейро Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Удар от ворот произведет Бетис
57'
Как он промахнулся? Кучо Эрнандес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
Вратарь парирует удар, который нанес Мирамон Хорхе, и мяч снова в игре
57'
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
55'
Г О О О О Л - Санабрия Антонио из команды Бетис забивает с точки!
54'
ПЕНАЛЬТИ - Этчейта Хавьер из команды Уэска привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Тельо Кристиан.
53'
Бетис контролирует мяч.
53'
Гарсия Хави из команды Бетис играет слишком грубо. Мелеро Гонсало оказался на газоне.
52'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Ривера Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
51'
Судья сигнализирует, что Акапо Карлос из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
51'
Судья сигнализирует, что Кучо Эрнандес из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
50'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Пулидо Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Акапо Карлос из команды Уэска забрасывает мяч в штрафную.
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
49'
49'
49'
Судья сигнализирует, что Инсуа Пабло из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
48'
Судья сигнализирует, что Акапо Карлос из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
47'
Судья сигнализирует, что Инсуа Пабло из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Санабрия Антонио
47'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Этчейта Хавьер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
45'
Судья сигнализирует, что Этчейта Хавьер из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Санабрия Антонио
44'
Бетис контролирует мяч.
43'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Карвалью Вилльям из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
43'
Каналес Серхио из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
43'
Этчейта Хавьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Судья сигнализирует, что Инсуа Пабло из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
41'
Кучо Эрнандес получил желтую карточку от судьи
41'
Кучо Эрнандес из команды Уэска играет слишком грубо. Морон Лорен оказался на газоне.
41'
Бетис начинает контратаку
41'
Кучо Эрнандес из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
40'
Хорошую попытку сделал Феррейро Давид. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Отличные скиллы показывает Феррейро Давид, обводя своих соперников
40'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
39'
39'
Манди Аисса из команды Бетис делает пас партнеру.
39'
Мелеро Гонсало из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
39'
Гарсия Хави ошибается в защите.
38'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
38'
Бетис начинает контратаку
37'
Бетис контролирует мяч.
36'
Бетис контролирует мяч.
36'
Судья сигнализирует, что Мирамон Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Феддал Зу
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
35'
35'
35'
35'
35'
Тельо Кристиан ошибается в защите.
35'
Бетис контролирует мяч.
34'
Судья сигнализирует, что Инсуа Пабло из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Санабрия Антонио
34'
После дальнего удара, который нанес Мирамон Хорхе мяч отбит вратарем
34'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает пас партнеру.
34'
33'
32'
Бетис начинает контратаку
32'
Удар от ворот произведет Бетис
32'
Кучо Эрнандес из команды Уэска не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
Акапо Карлос из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
31'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Мирамон Хорхе из команды Уэска делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Тельо Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
Феррейро Давид из команды Уэска делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Кучо Эрнандес из команды Уэска сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
29'
29'
Бартра Марк ошибается в защите.
28'
Кучо Эрнандес из команды Уэска играет слишком грубо. Тельо Кристиан оказался на газоне.
28'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Феррейро Давид из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Карвалью Вилльям
27'
Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
27'
Бетис контролирует мяч.
26'
Бетис контролирует мяч.
25'
Бетис начинает контратаку
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
25'
Карвалью Вилльям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Карвалью Вилльям из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
23'
Мелеро Гонсало из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
22'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
22'
22'
22'
Феддал Зу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
21'
Сантамария Роберто взял и забрал мяч на выходе
21'
Каналес Серхио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
21'
Мелеро Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
21'
Этчейта Хавьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Манди Аисса из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
20'
Кучо Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Каналес Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
20'
Пулидо Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Герреро Франсис нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Карвалью Вилльям из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Бетис контролирует мяч.
18'
Хорошую попытку сделал Мирамон Хорхе. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Бетис контролирует мяч.
16'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает неудачный навес.
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Бетис начинает контратаку
14'
13'
Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
12'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
12'
Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
9'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Феддал Зу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
8'
Судья сигнализирует, что Феддал Зу из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мирамон Хорхе
8'
Акапо Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Каналес Серхио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
7'
Мусто Дамиан из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
7'
7'
6'
6'
5'
Гомес Мойсес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
4'
Бетис контролирует мяч.
4'
Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
3'
Кучо Эрнандес из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Кучо Эрнандес из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
3'
2'
Бетис контролирует мяч.
2'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Гарсия Хави
1'
Бетис контролирует мяч.
1'
Кучо Эрнандес из команды Уэска в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Уэска начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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