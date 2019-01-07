Стадион: Балаидос Зрители: 13266
15' Желтая карточкаУильямс Иньяки
0:1
19' ГолМуньяин Икер
25' Желтая карточкаЙокушлу Окай
40' Желтая карточкаКордоба Иньиго
1:1
45' ГолПейнадо Франсиско
1:2
54' ГолУильямс Иньяки
58' Желтая карточкаГарсия Дани
67' Желтая карточкаМальо Уго
85' Желтая карточкаАдурис Ариц
90' Желтая карточкаМуньяин Икер
Новости после матча
Второй тайм
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 13266 болельщиков
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
96'
96'
Какой промах! Макси Гомес имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
96'
Йокушлу Окай из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
96'
95'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
95'
95'
Макси Гомес из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
94'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
94'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Шанс! Йокушлу Окай из команды Сельта пробил головой, но мимо
93'
Юльсагер Эндрю из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
92'
Муньяин Икер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
92'
Безумный фол. Муньяин Икер грубо играет против соперника. Пострадал Мальо Уго
91'
91'
Эккерт Деннис из команды Сельта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
91'
Макси Гомес из команды Сельта делает пас партнеру.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Муньяин Икер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
91'
90'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
90'
Атлетик Б контролирует мяч.
89'
Матч возобновлен
89'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Баленсиага Микель
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
86'
86'
85'
Адурис Ариц - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
85'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Йокушлу Окай оказался на газоне.
85'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
85'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Жунка Давид
85'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
84'
Браис Мендес из команды Сельта делает пас партнеру.
84'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
83'
83'
ШАНС! Юльсагер Эндрю нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Жунка Давид из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
82'
Судья сигнализирует, что Муньяин Икер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
81'
Иньиго Мартинес возвращается на поле.
81'
Матч возобновлен
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Иньиго Мартинес получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
80'
Тактическая замена. Пейнадо Франсиско уходит с поля и его заменяет Юльсагер Эндрю
80'
Иньиго Мартинес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Макси Гомес заработал фол
79'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
78'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
78'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
77'
77'
ШАНС! Беньят Эчебария нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
77'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
77'
Адурис Ариц нанес удар издали, а Рубен Бланко отбил его обратно в игру!
76'
Гарсия Дани получил травму и заменен. Сан-Хосе Микель выходит на поле.
76'
Беньят Эчебария наказан за толчок Систо Пионе
75'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
74'
Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Эккерт Деннис
74'
Гарсия Дани наказан за толчок Браис Мендес
74'
Буфаль Софьян из команды Сельта играет слишком грубо. Гарсия Дани оказался на газоне.
73'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
73'
Пейнадо Франсиско из команды Сельта играет слишком грубо. Муньяин Икер оказался на газоне.
72'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
72'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
70'
Капа Андер из команды Атлетик Б в офсайде
69'
69'
Юри Берчиче возвращается на поле.
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Юри Берчиче получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Матч возобновлен
68'
Юри Берчиче на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Мальо Уго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
67'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
67'
Уильямс Иньяки получил травму и заменен. Адурис Ариц выходит на поле.
66'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Жунка Давид оказался на газоне.
66'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
65'
65'
65'
64'
64'
64'
64'
Тактическая замена. Лоботка Станислав уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
63'
ШАНС! Буфаль Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
62'
Браис Мендес из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
62'
61'
Араухо Нестор из команды Сельта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
60'
Судья сигнализирует, что Муньяин Икер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
60'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Гарсия Дани совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
58'
Безумный фол. Гарсия Дани грубо играет против соперника. Пострадал Буфаль Софьян
58'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
57'
Макси Гомес наказан за толчок Иньиго Мартинес
57'
57'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
54'
Эррерин Яго сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Уильямс Иньяки изменил счет на табло!
54'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
54'
54'
53'
Жунка Давид из команды Сельта навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
53'
Судья сигнализирует, что Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
52'
51'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б в офсайде
51'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
51'
Уильямс Иньяки мяч отрикошетил от ворот
51'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
51'
Пейнадо Франсиско нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Браис Мендес из команды Сельта делает пас партнеру.
50'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б забрасывает мяч в штрафную.
50'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
50'
Пейнадо Франсиско пробует нанести удар издали, но Эррерин Яго держит все под контролем
49'
49'
48'
48'
Йокушлу Окай наказан за толчок Муньяин Икер
48'
48'
47'
Жунка Давид из команды Сельта играет слишком грубо. Капа Андер оказался на газоне.
46'
Назначен штрафной. Пострадал Иньиго Мартинес, его свалил Макси Гомес.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
47'
Макси Гомес сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Пейнадо Франсиско из команды Сельта забил гол! Легко это для такого игрока, как Пейнадо Франсиско
47'
Макси Гомес из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
46'
Мальо Уго мяч отрикошетил от ворот
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
45'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
45'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
45'
44'
44'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гарсия Дани
43'
Судья сигнализирует, что Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
42'
42'
41'
41'
41'
40'
Кордоба Иньиго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
40'
Судья сигнализирует, что Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
39'
Араухо Нестор из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Опасность! Жунка Давид из команды Сельта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
38'
38'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
38'
Назначен штрафной. Пострадал Йокушлу Окай, его свалил Уильямс Иньяки.
37'
37'
Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали
37'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает пас партнеру.
36'
36'
35'
Макси Гомес мяч отрикошетил от ворот
35'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
35'
Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
35'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
34'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
34'
Браис Мендес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Де Маркос Оскар
33'
Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
Йокушлу Окай наказан за толчок Муньяин Икер
31'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
30'
Игра в одни ворота сейчас. Сельта доминирует и владеет мячом
30'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
29'
Браис Мендес из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Браис Мендес оказался на газоне.
28'
Атлетик Б контролирует мяч.
27'
26'
Макси Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Йокушлу Окай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
25'
Йокушлу Окай из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Муньяин Икер заработал фол
24'
24'
О, нет. Из многообещающей позиции Макси Гомес из команды Сельта наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
24'
23'
23'
Жунка Давид из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
21'
Рубен Бланко ошибается в защите.
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
19'
Уильямс Иньяки сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Муньяин Икер изменил счет на табло!
19'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
19'
18'
18'
Шанс! Нуньес Унай из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
18'
18'
Буфаль Софьян из команды Сельта играет слишком грубо. Капа Андер оказался на газоне.
17'
Жунка Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
16'
15'
Уильямс Иньяки совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
15'
Безумный фол. Уильямс Иньяки грубо играет против соперника. Пострадал Лоботка Станислав
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
15'
ШАНС! Буфаль Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Макси Гомес отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
14'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
13'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
12'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
12'
Нуньес Унай нанес удар головой, но Рубен Бланко перевел мяч на угловой!
12'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
10'
Макси Гомес из команды Сельта играет слишком грубо. Беньят Эчебария оказался на газоне.
10'
10'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
9'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
7'
7'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
6'
6'
5'
Судья сигнализирует, что Макси Гомес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
О, нет. Из многообещающей позиции Макси Гомес из команды Сельта наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
4'
4'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Атлетик Б начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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