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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 13266
Сельта
1:2
Конец матча
Атлетик Б
0'
15' Желтая карточка
Уильямс Иньяки
0:1
19' Гол
Муньяин Икер
25' Желтая карточка
Йокушлу Окай
40' Желтая карточка
Кордоба Иньиго
1:1
45' Гол
Пейнадо Франсиско
1:2
54' Гол
Уильямс Иньяки
58' Желтая карточка
Гарсия Дани
67' Желтая карточка
Мальо Уго
85' Желтая карточка
Адурис Ариц
90' Желтая карточка
Муньяин Икер
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 13266 болельщиков
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
96'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
96'
Какой промах! Макси Гомес имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
96'
Йокушлу Окай из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
96'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
96'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
95'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Макси Гомес из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
94'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
94'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
94'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
93'
Шанс! Йокушлу Окай из команды Сельта пробил головой, но мимо
93'
Юльсагер Эндрю из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
92'
Муньяин Икер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
92'
Безумный фол. Муньяин Икер грубо играет против соперника. Пострадал Мальо Уго
91'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
91'
Эккерт Деннис из команды Сельта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
91'
Макси Гомес из команды Сельта делает пас партнеру.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Муньяин Икер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
91'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
90'
Атлетик Б контролирует мяч.
89'
Матч возобновлен
89'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Баленсиага Микель
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
86'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
86'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
86'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
85'
Адурис Ариц - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
85'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Йокушлу Окай оказался на газоне.
85'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Жунка Давид
85'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
85'
Мальо Уго из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
84'
Браис Мендес из команды Сельта делает пас партнеру.
84'
Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
83'
ШАНС! Юльсагер Эндрю нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Жунка Давид из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Муньяин Икер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
Травма, повреждение
81'
Иньиго Мартинес возвращается на поле.
81'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Иньиго Мартинес получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
80'
Тактическая замена. Пейнадо Франсиско уходит с поля и его заменяет Юльсагер Эндрю
Травма, повреждение
80'
Иньиго Мартинес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
80'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Макси Гомес заработал фол
79'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
78'
Мальо Уго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Сельта
77'
ШАНС! Беньят Эчебария нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
77'
Адурис Ариц нанес удар издали, а Рубен Бланко отбил его обратно в игру!
76'
Гарсия Дани получил травму и заменен. Сан-Хосе Микель выходит на поле.
Фол, нарушение
76'
Беньят Эчебария наказан за толчок Систо Пионе
75'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
74'
Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Эккерт Деннис
Фол, нарушение
74'
Гарсия Дани наказан за толчок Браис Мендес
Фол, нарушение
74'
Буфаль Софьян из команды Сельта играет слишком грубо. Гарсия Дани оказался на газоне.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
Фол, нарушение
73'
Пейнадо Франсиско из команды Сельта играет слишком грубо. Муньяин Икер оказался на газоне.
72'
Рубен Бланко взял и забрал мяч на выходе
72'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
71'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Офсайд
70'
Капа Андер из команды Атлетик Б в офсайде
69'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
69'
Юри Берчиче возвращается на поле.
Травма, повреждение
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Юри Берчиче получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
68'
Юри Берчиче на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
67'
Мальо Уго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
67'
Уильямс Иньяки получил травму и заменен. Адурис Ариц выходит на поле.
Фол, нарушение
66'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Жунка Давид оказался на газоне.
66'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
65'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
65'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
64'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
64'
Тактическая замена. Лоботка Станислав уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
63'
ШАНС! Буфаль Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
62'
Браис Мендес из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Сельта контролирует мяч.
62'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Араухо Нестор из команды Сельта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
61'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Муньяин Икер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
60'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
58'
Гарсия Дани совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
58'
Безумный фол. Гарсия Дани грубо играет против соперника. Пострадал Буфаль Софьян
58'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Макси Гомес наказан за толчок Иньиго Мартинес
57'
Удар от ворот произведет Сельта
57'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
54'
Эррерин Яго сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Уильямс Иньяки изменил счет на табло!
54'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
54'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
53'
Жунка Давид из команды Сельта навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
52'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
51'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б в офсайде
Угловой
51'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
51'
Уильямс Иньяки мяч отрикошетил от ворот
51'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
51'
Пейнадо Франсиско нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Браис Мендес из команды Сельта делает пас партнеру.
50'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б забрасывает мяч в штрафную.
50'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
50'
Пейнадо Франсиско пробует нанести удар издали, но Эррерин Яго держит все под контролем
49'
Сельта контролирует мяч.
49'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Йокушлу Окай наказан за толчок Муньяин Икер
48'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Жунка Давид из команды Сельта играет слишком грубо. Капа Андер оказался на газоне.
Фол, нарушение
46'
Назначен штрафной. Пострадал Иньиго Мартинес, его свалил Макси Гомес.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Угловой
47'
Мальо Уго из команды Сельта подал угловой справа.
47'
Макси Гомес сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Пейнадо Франсиско из команды Сельта забил гол! Легко это для такого игрока, как Пейнадо Франсиско
47'
Макси Гомес из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
46'
Мальо Уго мяч отрикошетил от ворот
46'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Сельта
45'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
45'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
45'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
45'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гарсия Дани
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
42'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Удар от ворот произведет Сельта
41'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
41'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
40'
Кордоба Иньиго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
39'
Араухо Нестор из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
39'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Опасность! Жунка Давид из команды Сельта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
38'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
38'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Назначен штрафной. Пострадал Йокушлу Окай, его свалил Уильямс Иньяки.
37'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
37'
Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали
37'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает пас партнеру.
36'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Мальо Уго из команды Сельта подал угловой слева.
35'
Макси Гомес мяч отрикошетил от ворот
35'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
35'
Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
35'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
34'
Браис Мендес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Де Маркос Оскар
33'
Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Йокушлу Окай наказан за толчок Муньяин Икер
31'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Игра в одни ворота сейчас. Сельта доминирует и владеет мячом
30'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
29'
Браис Мендес из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
28'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Браис Мендес оказался на газоне.
28'
Атлетик Б контролирует мяч.
27'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Макси Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Мальо Уго из команды Сельта делает пас партнеру.
26'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Матч возобновлен
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
25'
Йокушлу Окай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
25'
Йокушлу Окай из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Муньяин Икер заработал фол
24'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
О, нет. Из многообещающей позиции Макси Гомес из команды Сельта наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
24'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
23'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Жунка Давид из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Сельта контролирует мяч.
21'
Рубен Бланко ошибается в защите.
21'
Сельта контролирует мяч.
21'
Сельта контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
19'
Уильямс Иньяки сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Муньяин Икер изменил счет на табло!
19'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает навес прямо в штрафную.
19'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Удар от ворот произведет Сельта
18'
Шанс! Нуньес Унай из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
18'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Буфаль Софьян из команды Сельта играет слишком грубо. Капа Андер оказался на газоне.
17'
Жунка Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
16'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе
16'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
15'
Уильямс Иньяки совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
15'
Безумный фол. Уильямс Иньяки грубо играет против соперника. Пострадал Лоботка Станислав
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
15'
ШАНС! Буфаль Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Макси Гомес отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
13'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
12'
Нуньес Унай нанес удар головой, но Рубен Бланко перевел мяч на угловой!
12'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
11'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
10'
Макси Гомес из команды Сельта играет слишком грубо. Беньят Эчебария оказался на газоне.
10'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
9'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Сельта контролирует мяч.
8'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Мальо Уго из команды Сельта делает неудачный навес.
7'
Сельта контролирует мяч.
7'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Макси Гомес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
О, нет. Из многообещающей позиции Макси Гомес из команды Сельта наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
4'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
4'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Капа Андер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
2'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Атлетик Б начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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