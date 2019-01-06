Стадион: Ипуруа Зрители: 4141
0:0
Конец матча
58' Желтая карточкаФунес Мори
69' Желтая карточкаФуэго Хави
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
94'
Судья сигнализирует, что Кукурелья Марк из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Марио Гаспар
93'
Кике Гарсия нанес удар головой, но Асенхо Серхио спокойно отбил мяч.
93'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
93'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
93'
92'
92'
91'
Марио Гаспар из команды Вильярреал навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
91'
ШАНС! Кукурелья Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Касерес Сантьяго из команды Вильярреал.
90'
Эскаланте Гонсало завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
90'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
90'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
89'
89'
88'
Судья сигнализирует, что Касерес Сантьяго из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Энрич Серхи
88'
Хорошую попытку сделал Бакка Карлос. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Бакка Карлос из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
88'
87'
Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
87'
Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Арбилья Анайц из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
86'
86'
Какой промах! Фунес Мори имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
86'
Форнальс Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Тактическая замена. Морено Херард уходит с поля и его заменяет Бакка Карлос
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Судья сигнализирует, что Энрич Серхи из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Чуквезе Саму
84'
84'
84'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Кике Гарсия, и мяч снова в игре
83'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
83'
83'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Касерес Сантьяго из команды Вильярреал подал угловой слева.
82'
Паулу Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
81'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
80'
Тактическая замена. Шарлес Диас уходит с поля и его заменяет Кике Гарсия
80'
80'
79'
79'
78'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
78'
Кукурелья Марк наказан за толчок Марио Гаспар
77'
Морено Херард из команды Вильярреал в офсайде
77'
76'
76'
Морено Херард из команды Вильярреал играет слишком грубо. Арбилья Анайц оказался на газоне.
75'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
Тактическая замена. Фуэго Хави уходит с поля и его заменяет Тригерос Мануэль
74'
74'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
73'
73'
Тактическая замена. Хордан Хоан уходит с поля и его заменяет Эскаланте Гонсало
73'
73'
73'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
72'
Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
71'
71'
71'
71'
Арбилья Анайц пробил со штрафного прямо в стенку
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
70'
Тактическая замена. Касорла Санти уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
69'
Фуэго Хави совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
69'
Фуэго Хави из команды Вильярреал опасно и грубо сыграл. Папа Диоп пострадал.
69'
69'
69'
68'
67'
67'
67'
66'
Тактическая замена. Рамис Иван уходит с поля и его заменяет Паулу Оливейра
66'
Чуквезе Саму наказан за толчок Папа Диоп
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Риесго Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Отличные скиллы показывает Касорла Санти, обводя своих соперников
64'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Касорла Санти из команды Вильярреал делает пас партнеру.
64'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
64'
63'
63'
Педраса Альфонсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
62'
62'
61'
61'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Касерес Сантьяго
60'
Форнальс Пабло задерживает мяч рукой
60'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал в офсайде
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Эйбар нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
60'
Шанс! Рамис Иван из команды Эйбар пробил головой, но мимо
59'
59'
Головой пробил Рамис Иван, но голкипер отбил его в поле!
59'
58'
Фунес Мори совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
58'
Судья сигнализирует, что Фунес Мори из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Шарлес Диас
57'
57'
ШАНС! Шарлес Диас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
57'
Хордан Хоан нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
56'
56'
56'
Пенья Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
56'
56'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
55'
Фуэго Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
55'
Марио Гаспар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал опасно и грубо сыграл. Пенья Рубен пострадал.
54'
54'
54'
53'
53'
Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Форнальс Пабло, и мяч снова в игре
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Морено Херард, и мяч снова в игре
52'
Касорла Санти из команды Вильярреал делает навес прямо в штрафную.
51'
Хорошую попытку сделал Шарлес Диас. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
51'
Касерес Сантьяго ошибается в защите.
51'
Анхель Хосе из команды Эйбар в офсайде
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
50'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
49'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Касерес Сантьяго
49'
49'
48'
Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
48'
48'
48'
Асенхо Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
47'
47'
47'
46'
Отличный пас сделал Форнальс Пабло из команды Вильярреал. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
Морено Херард из команды Вильярреал делает пас партнеру.
46'
Отличные скиллы показывает Морено Херард, обводя своих соперников
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Форнальс Пабло бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
45'
45'
Судья сигнализирует, что Орельяна Фабиан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Морено Херард
44'
44'
43'
Фуэго Хави из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
43'
42'
42'
Судья сигнализирует, что Кукурелья Марк из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фуэго Хави
42'
41'
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фуэго Хави
38'
Судья сигнализирует, что Орельяна Фабиан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Касерес Сантьяго
38'
38'
Морено Херард из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Морено Херард из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
38'
37'
Касерес Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
37'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
36'
36'
36'
36'
ШАНС! Форнальс Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает пас партнеру.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
Опасность предотвращена - Виктор Руис из команды Вильярреал вступил в отбор удачно
34'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
33'
33'
32'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
32'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал в офсайде
32'
Морено Херард из команды Вильярреал делает пас партнеру.
31'
Форнальс Пабло задерживает мяч рукой
31'
30'
Морено Херард из команды Вильярреал в офсайде
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Хордан Хоан не смог попасть в створ ударом издали
29'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
29'
29'
28'
Касорла Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
28'
28'
Фунес Мори предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
28'
27'
26'
Арбилья Анайц наказан за толчок Морено Херард
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
24'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
24'
24'
24'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
23'
Шарлес Диас мяч отрикошетил от ворот
23'
Хордан Хоан нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Орельяна Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Виктор Руис нарушает правила. Анхель Хосе пострадал
22'
22'
22'
Шарлес Диас из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
22'
Виктор Руис ошибается в защите.
21'
21'
Хордан Хоан из команды Эйбар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
21'
21'
21'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает пас партнеру.
20'
Касерес Сантьяго из команды Вильярреал играет слишком грубо. Энрич Серхи оказался на газоне.
20'
20'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
20'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
19'
Педраса Альфонсо наказан за толчок Орельяна Фабиан
19'
19'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
18'
18'
18'
18'
Арбилья Анайц наказан за толчок Касерес Сантьяго
18'
17'
Марио Гаспар из команды Вильярреал толкнул локтем оппонента. Это Энрич Серхи заработал фол
17'
16'
15'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал в офсайде
13'
Судья сигнализирует, что Кукурелья Марк из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Касорла Санти
13'
13'
12'
12'
12'
12'
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
9'
Хордан Хоан нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Шанс! Шарлес Диас из команды Эйбар пробил головой, но мимо
8'
8'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с правого угла.
8'
Марио Гаспар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Орельяна Фабиан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
7'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
7'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
7'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
7'
6'
6'
5'
5'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Вильярреал контролирует мяч.
4'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Вильярреал контролирует мяч.
3'
3'
2'
После дальнего удара, который нанес Форнальс Пабло мяч отбит вратарем
2'
Морено Херард из команды Вильярреал делает передачу одноклубнику.
1'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Эйбар начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
-
"Барселона" мечтает о Кейне — 21:20
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Кубок (1/32 финала)
Испания: Примера
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Австралия: Эй-Лига
Англия: Женская Суперлига: Женщины
Греция: Футбольная лига
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Итог 1 Депортиво-2 1 Вальядолид-2 Итог 2 Сан-Себастьян 0 Навалкарнеро 82' 0 Лас-Пальмас-2 2 Атлетико-2 Мадрид Позже 0 Корушо 0 Леонеса Позже 0 Рапидо Боусас 0 Унионистас Позже 0 Понферрадина 0 Унион Адарве Позже 0 Гуйхуэло 0 Интернасьональ Мадрид Позже 0 Понтеведра 0 Реал Мадрид Кастилья Позже 0 Salamanca CF UDS 0 Сельта-2
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Кипр: Первый дивизион
Кубок Азии (Группа A)
Кубок Азии (Группа B)
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Португалия: Португальская вторая лига
Тунис: Лига 1
Франция: Кубок (1/32 финала)
28' 1 Андрезьё 0 Марсель 29' 0 Реймс 0 Ланс 28' 0 Ренн 1 Брест 28' 0 Кане-Руссийон 1 Монако Позже 0 Бордо 0 Гавр Позже 0 Noisy Le Grand 0 Газелек Аяччо Позже 0 Сен-Приве Сен-Илер 0 Орильяк-Арпажон Позже 0 ES Cheminots Longueau 0 Витре Позже 0 Strasbourg Olympique 0 Сент-Этьен Позже 0 Тулуза 0 Ницца Позже 0 Понтиву 0 ПСЖ
Франция: Насьональ
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Комментарии к прогнозам (0)