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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 4141
Эйбар
0:0
Конец матча
Вильярреал
0'
58' Желтая карточка
Фунес Мори
69' Желтая карточка
Фуэго Хави
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Кукурелья Марк из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Марио Гаспар
93'
Кике Гарсия нанес удар головой, но Асенхо Серхио спокойно отбил мяч.
Угловой
93'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
93'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Папа Диоп из команды Эйбар делает пас партнеру.
93'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает пас партнеру.
93'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
92'
Эйбар контролирует мяч.
92'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Марио Гаспар из команды Вильярреал навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Вильярреал
91'
ШАНС! Кукурелья Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Касерес Сантьяго из команды Вильярреал.
90'
Эскаланте Гонсало завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
90'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
90'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
89'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
89'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Касерес Сантьяго из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Энрич Серхи
88'
Хорошую попытку сделал Бакка Карлос. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Бакка Карлос из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
88'
Вильярреал начинает контратаку
87'
Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
87'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Арбилья Анайц из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Эйбар
86'
Какой промах! Фунес Мори имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
86'
Форнальс Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Тактическая замена. Морено Херард уходит с поля и его заменяет Бакка Карлос
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Энрич Серхи из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Чуквезе Саму
84'
Вильярреал начинает контратаку
84'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Кике Гарсия, и мяч снова в игре
83'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Эйбар начинает контратаку
83'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Касерес Сантьяго из команды Вильярреал подал угловой слева.
82'
Паулу Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Удар от ворот произведет Вильярреал
81'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Удар от ворот произведет Вильярреал
80'
Тактическая замена. Шарлес Диас уходит с поля и его заменяет Кике Гарсия
80'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает пас партнеру.
79'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
79'
Эйбар начинает контратаку
78'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Вильярреал начинает контратаку
Фол, нарушение
78'
Кукурелья Марк наказан за толчок Марио Гаспар
Офсайд
77'
Морено Херард из команды Вильярреал в офсайде
77'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
76'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Морено Херард из команды Вильярреал играет слишком грубо. Арбилья Анайц оказался на газоне.
75'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Удар от ворот произведет Вильярреал
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
Тактическая замена. Фуэго Хави уходит с поля и его заменяет Тригерос Мануэль
74'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
73'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Хордан Хоан уходит с поля и его заменяет Эскаланте Гонсало
73'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
72'
Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
71'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
71'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
71'
Арбилья Анайц пробил со штрафного прямо в стенку
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
70'
Тактическая замена. Касорла Санти уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
Желтая карточка
69'
Фуэго Хави совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
69'
Фуэго Хави из команды Вильярреал опасно и грубо сыграл. Папа Диоп пострадал.
69'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
69'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Угловой
67'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
67'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Рамис Иван уходит с поля и его заменяет Паулу Оливейра
Фол, нарушение
66'
Чуквезе Саму наказан за толчок Папа Диоп
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Риесго Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Отличные скиллы показывает Касорла Санти, обводя своих соперников
64'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Касорла Санти из команды Вильярреал делает пас партнеру.
64'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Вильярреал начинает контратаку
64'
Фуэго Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
63'
Педраса Альфонсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Касерес Сантьяго
Фол, нарушение
60'
Форнальс Пабло задерживает мяч рукой
Офсайд
60'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал в офсайде
60'
Удар от ворот произведет Вильярреал
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Эйбар нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
60'
Шанс! Рамис Иван из команды Эйбар пробил головой, но мимо
Угловой
59'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
59'
Головой пробил Рамис Иван, но голкипер отбил его в поле!
59'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
58'
Фунес Мори совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Фунес Мори из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Шарлес Диас
57'
Удар от ворот произведет Вильярреал
57'
ШАНС! Шарлес Диас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
57'
Хордан Хоан нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
56'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
56'
Пенья Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
56'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Арбилья Анайц из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Угловой
55'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
55'
Фуэго Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Асенхо Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
55'
Марио Гаспар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
54'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал опасно и грубо сыграл. Пенья Рубен пострадал.
54'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
54'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
54'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Форнальс Пабло, и мяч снова в игре
53'
Вратарь парирует удар, который нанес Морено Херард, и мяч снова в игре
52'
Касорла Санти из команды Вильярреал делает навес прямо в штрафную.
51'
Хорошую попытку сделал Шарлес Диас. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Эйбар начинает контратаку
51'
Касерес Сантьяго ошибается в защите.
Офсайд
51'
Анхель Хосе из команды Эйбар в офсайде
51'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
50'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Эйбар начинает контратаку
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Касерес Сантьяго
49'
Фуэго Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
48'
Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
48'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
48'
Асенхо Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
47'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Эйбар
46'
Отличный пас сделал Форнальс Пабло из команды Вильярреал. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
Морено Херард из команды Вильярреал делает пас партнеру.
46'
Отличные скиллы показывает Морено Херард, обводя своих соперников
46'
Вильярреал начинает контратаку
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Форнальс Пабло бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
45'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Орельяна Фабиан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Морено Херард
44'
Вильярреал начинает контратаку
44'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Фуэго Хави из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Кукурелья Марк из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фуэго Хави
42'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
41'
Эйбар начинает контратаку
40'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фуэго Хави
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Орельяна Фабиан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Касерес Сантьяго
38'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Морено Херард из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Морено Херард из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
38'
Вильярреал начинает контратаку
38'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Эйбар
37'
Касерес Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
37'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
37'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
36'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Эйбар
36'
ШАНС! Форнальс Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал делает пас партнеру.
35'
Удар от ворот произведет Вильярреал
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
Опасность предотвращена - Виктор Руис из команды Вильярреал вступил в отбор удачно
34'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
33'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
Офсайд
32'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал в офсайде
32'
Морено Херард из команды Вильярреал делает пас партнеру.
Фол, нарушение
31'
Форнальс Пабло задерживает мяч рукой
31'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Офсайд
30'
Морено Херард из команды Вильярреал в офсайде
30'
Удар от ворот произведет Вильярреал
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Хордан Хоан не смог попасть в створ ударом издали
29'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Фуэго Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
29'
Фуэго Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
28'
Касорла Санти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
Угловой
28'
Анхель Хосе из команды Эйбар подал угловой слева.
28'
Фунес Мори предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Асенхо Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
27'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Арбилья Анайц наказан за толчок Морено Херард
25'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
24'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
24'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
24'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
23'
Шарлес Диас мяч отрикошетил от ворот
23'
Хордан Хоан нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Орельяна Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Виктор Руис нарушает правила. Анхель Хосе пострадал
22'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Асенхо Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Шарлес Диас из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
22'
Виктор Руис ошибается в защите.
21'
Удар от ворот произведет Вильярреал
21'
Хордан Хоан из команды Эйбар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
21'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
21'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает пас партнеру.
21'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
20'
Касерес Сантьяго из команды Вильярреал играет слишком грубо. Энрич Серхи оказался на газоне.
20'
Удар от ворот произведет Вильярреал
20'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
20'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
19'
Педраса Альфонсо наказан за толчок Орельяна Фабиан
19'
Удар от ворот произведет Вильярреал
19'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
18'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
18'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Арбилья Анайц наказан за толчок Касерес Сантьяго
18'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Марио Гаспар из команды Вильярреал толкнул локтем оппонента. Это Энрич Серхи заработал фол
17'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Педраса Альфонсо из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
Офсайд
14'
Педраса Альфонсо из команды Вильярреал в офсайде
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Кукурелья Марк из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Касорла Санти
13'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
12'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
12'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
12'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
11'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Эйбар контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Хордан Хоан нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Удар от ворот произведет Вильярреал
9'
Шанс! Шарлес Диас из команды Эйбар пробил головой, но мимо
8'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Угловой
8'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с правого угла.
8'
Марио Гаспар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
8'
Орельяна Фабиан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
8'
Папа Диоп из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Папа Диоп из команды Эйбар делает пас партнеру.
7'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает пас партнеру.
7'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает пас партнеру.
7'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
7'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кукурелья Марк из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
6'
Эйбар контролирует мяч.
5'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Вильярреал контролирует мяч.
4'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Вильярреал контролирует мяч.
3'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Эйбар контролирует мяч.
2'
После дальнего удара, который нанес Форнальс Пабло мяч отбит вратарем
2'
Морено Херард из команды Вильярреал делает передачу одноклубнику.
1'
Чуквезе Саму из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
1'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Эйбар начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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