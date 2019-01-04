Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 19415
21' Желтая карточкаПостиго Серхио
28' Желтая карточкаАнтонио Гарсия
0:1
31' ГолПорту Кристиан
35' Желтая карточкаСтуани Кристиан
56' Желтая карточкаБарди Энис
1:1
58' ГолМоралес Луис
69' Красная карточкаПостиго Серхио
1:2
72' ГолГарсия Алеш
2:2
86' ГолКоке Хорхе II
Новости после матча
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
94'
Стуани Кристиан наказан за толчок Робер Пьер
94'
93'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
93'
92'
Тактическая замена. Рамальо Чимено уходит с поля и его заменяет Алькала Педро
92'
Стуани Кристиан нарушает правила. Кабако Эрик пострадал
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
91'
ШАНС! Рохер Марти нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Рохер Марти из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
89'
89'
ШАНС! Лосано Энтони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Валери Фернандес
88'
Жирона контролирует мяч.
86'
Кампанья Хосе сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Коке Хорхе II изменил счет на табло!
86'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Боатенг Эммануэль
86'
85'
Тактическая замена. Антонио Гарсия уходит с поля и его заменяет Двамена Рафаэль
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Лосано Энтони из команды Жирона в офсайде
84'
Рохер Марти нарушает правила. Гранель Алекс пострадал
84'
84'
ШАНС! Соарес Дуглас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
84'
Хуанпе Хуан из команды Жирона нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
84'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
84'
Матч возобновлен
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
83'
Тактическая замена. Гарсия Алеш уходит с поля и его заменяет Валери Фернандес
82'
Моралес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
82'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой справа.
81'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Лосано Энтони из команды Жирона наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
81'
Порро Педро из команды Жирона делает отличный кросс...
80'
Гранель Алекс из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
Гранель Алекс из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
79'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
78'
78'
77'
77'
ШАНС! Рохер Марти нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
77'
Гранель Алекс ошибается в защите.
77'
Рохер Марти из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает передачу одноклубнику.
77'
76'
76'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
76'
Рохер Марти из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
75'
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 19415 болельщиков
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
75'
Порро Педро из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
Гарсия Борха I нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
75'
Гарсия Алеш из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
73'
73'
Барди Энис не смог попасть в створ ударом издали
73'
Антонио Гарсия из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Барди Энис из команды Леванте забрасывает мяч в штрафную.
72'
Г О О О О Л Гарсия Алеш закручивает штрафной в сетку! Великолепно
71'
Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Коке Хорхе II
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Постиго Серхио удален с поля!
69'
Постиго Серхио наказан за толчок Стуани Кристиан
69'
Порро Педро разрезает оборону соперника отличным пасом
69'
68'
Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
68'
Моралес Луис из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Барди Энис из команды Леванте делает пас партнеру.
67'
67'
Боатенг Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали
66'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
66'
66'
66'
Матч возобновлен
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Рохер Марти нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Рамальо Чимено задерживает мяч рукой
64'
63'
Тактическая замена. Вукчевич Никола уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
62'
Рохер Марти наказан за толчок Рамальо Чимено
62'
62'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Джейсон
62'
61'
Вукчевич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
61'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
61'
Гарсия Алеш из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Порро Педро из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
58'
Антонио Гарсия сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!
58'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
58'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Барди Энис получил желтую карточку от судьи
56'
Безумный фол. Барди Энис грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Алеш
56'
Буну Яссин из команды Жирона сделал отличный сейв!
56'
Антонио Гарсия имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
56'
ШАНС! Антонио Гарсия вышел один-на-один с голкипером...
55'
Кампанья Хосе разрезает оборону соперника отличным пасом
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
54'
54'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
53'
Стуани Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Барди Энис из команды Леванте пробил со штрафного, но очень мимо цели.
53'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Рохер Марти
51'
51'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хуанпе Хуан из команды Жирона.
51'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Отличные скиллы показывает Антонио Гарсия, обводя своих соперников
51'
51'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Жирона контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
49'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Моралес Луис нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
49'
Барди Энис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Барди Энис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
49'
Леванте начинает контратаку
49'
Гранель Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Гарсия Алеш из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
48'
Порро Педро из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Судья сигнализирует, что Вукчевич Никола из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гранель Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Робер Пьер из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
44'
44'
Кабако Эрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Робер Пьер из команды Леванте делает передачу одноклубнику.
44'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
44'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
43'
Моралес Луис мяч отрикошетил от ворот
43'
Кампанья Хосе из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
43'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
42'
42'
Кампанья Хосе из команды Леванте в офсайде
42'
Постиго Серхио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
42'
Кампанья Хосе из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Джейсон
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Безумный фол. Вукчевич Никола грубо играет против соперника. Пострадал Стуани Кристиан
39'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
38'
38'
Кампанья Хосе из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Судья сигнализирует, что Рохер Марти из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
37'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
37'
Барди Энис пробил со штрафного прямо в стенку
35'
Стуани Кристиан из команды Жирона предупрежден после нескольких фолов.
35'
Стуани Кристиан нарушает правила. Кампанья Хосе пострадал
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
35'
Соарес Дуглас из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Соарес Дуглас из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
34'
33'
Стуани Кристиан из команды Жирона играет слишком грубо. Кабако Эрик оказался на газоне.
33'
Кампанья Хосе из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Гранель Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
31'
Гранель Алекс сделал результативную передачу.
31'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Порту Кристиан из команды команды Жирона.
31'
ШАНС! Порту Кристиан вышел один-на-один с голкипером...
31'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Кабако Эрик наказан за толчок Гарсия Борха I
30'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
29'
Гарсия Алеш решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
28'
Антонио Гарсия получил желтую карточку от судьи
28'
Антонио Гарсия из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Порро Педро заработал фол
27'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
27'
Гарсия Алеш из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
26'
Джейсон из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Алеш заработал фол
26'
26'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
26'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
25'
24'
Соарес Дуглас нарушает правила. Джейсон пострадал
24'
Кабако Эрик нарушает правила. Гарсия Борха I пострадал
23'
Вукчевич Никола из команды Леванте играет слишком грубо. Стуани Кристиан оказался на газоне.
23'
22'
Безумный фол. Стуани Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Кабако Эрик
22'
22'
Гранель Алекс из команды Жирона наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Постиго Серхио получил желтую карточку от судьи
21'
Назначен штрафной. Пострадал Стуани Кристиан, его свалил Постиго Серхио.
20'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
20'
Назначен штрафной. Пострадал Антонио Гарсия, его свалил Соарес Дуглас.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Барди Энис пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
19'
Гранель Алекс ошибается в защите.
18'
Соарес Дуглас наказан за толчок Вукчевич Никола
18'
17'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Барди Энис
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
15'
Шанс! Стуани Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо
15'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
15'
Ойер Оласабаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
После дальнего удара, который нанес Барди Энис мяч отбит вратарем
14'
Барди Энис задерживает мяч рукой
14'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
13'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Леванте контролирует мяч.
12'
11'
11'
11'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Кампанья Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
8'
Судья сигнализирует, что Рохер Марти из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
7'
Так близко к голу! Рохер Марти имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Буну Яссин!
7'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает отличный кросс...
7'
Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
6'
Буну Яссин отбил мяч на угловой после удара Моралес Луис из штрафной площади.
6'
Порту Кристиан из команды Жирона играет слишком грубо. Робер Пьер оказался на газоне.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
5'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Антонио Гарсия из команды Леванте играет слишком грубо. Порро Педро оказался на газоне.
3'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Порро Педро из команды Жирона делает пас партнеру.
3'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
2'
Кампанья Хосе из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Хуанпе Хуан заработал фол
1'
Леванте контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Жирона начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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