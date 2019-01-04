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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 19415
Леванте
2:2
Конец матча
Жирона
0'
21' Желтая карточка
Постиго Серхио
28' Желтая карточка
Антонио Гарсия
0:1
31' Гол
Порту Кристиан
35' Желтая карточка
Стуани Кристиан
56' Желтая карточка
Барди Энис
1:1
58' Гол
Моралес Луис
69' Красная карточка
Постиго Серхио
1:2
72' Гол
Гарсия Алеш
2:2
86' Гол
Коке Хорхе II
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
94'
Стуани Кристиан наказан за толчок Робер Пьер
94'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
93'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
93'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
92'
Тактическая замена. Рамальо Чимено уходит с поля и его заменяет Алькала Педро
Фол, нарушение
92'
Стуани Кристиан нарушает правила. Кабако Эрик пострадал
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
Удар от ворот произведет Жирона
91'
ШАНС! Рохер Марти нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Рамальо Чимено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Рохер Марти из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
89'
Удар от ворот произведет Леванте
89'
ШАНС! Лосано Энтони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Кампанья Хосе из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Валери Фернандес
88'
Жирона контролирует мяч.
86'
Кампанья Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Коке Хорхе II изменил счет на табло!
86'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Боатенг Эммануэль
86'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Тактическая замена. Антонио Гарсия уходит с поля и его заменяет Двамена Рафаэль
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Офсайд
85'
Лосано Энтони из команды Жирона в офсайде
Фол, нарушение
84'
Рохер Марти нарушает правила. Гранель Алекс пострадал
84'
Удар от ворот произведет Леванте
84'
ШАНС! Соарес Дуглас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
84'
Хуанпе Хуан из команды Жирона нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
84'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
84'
Матч возобновлен
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
83'
Тактическая замена. Гарсия Алеш уходит с поля и его заменяет Валери Фернандес
82'
Моралес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Жирона начинает контратаку
Угловой
82'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой справа.
81'
Коке Хорхе II из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Лосано Энтони из команды Жирона наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
81'
Порро Педро из команды Жирона делает отличный кросс...
80'
Гранель Алекс из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
Гранель Алекс из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Кампанья Хосе
78'
Удар от ворот произведет Жирона
78'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Жирона
77'
ШАНС! Рохер Марти нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
77'
Гранель Алекс ошибается в защите.
77'
Рохер Марти из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте делает передачу одноклубнику.
77'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
76'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Рохер Марти из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
75'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 19415 болельщиков
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Удар от ворот произведет Леванте
75'
Порро Педро из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
Гарсия Борха I нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
75'
Гарсия Алеш из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
73'
Удар от ворот произведет Жирона
73'
Барди Энис не смог попасть в створ ударом издали
73'
Антонио Гарсия из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Барди Энис из команды Леванте забрасывает мяч в штрафную.
Описание гола
72'
Г О О О О Л Гарсия Алеш закручивает штрафной в сетку! Великолепно
71'
Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Коке Хорхе II
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Постиго Серхио удален с поля!
Фол, нарушение
69'
Постиго Серхио наказан за толчок Стуани Кристиан
69'
Порро Педро разрезает оборону соперника отличным пасом
69'
Жирона начинает контратаку
68'
Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
68'
Моралес Луис из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Барди Энис из команды Леванте делает пас партнеру.
67'
Удар от ворот произведет Жирона
67'
Боатенг Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
66'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
66'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Матч возобновлен
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Рохер Марти нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
64'
Рамальо Чимено задерживает мяч рукой
64'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Тактическая замена. Вукчевич Никола уходит с поля и его заменяет Боатенг Эммануэль
Фол, нарушение
62'
Рохер Марти наказан за толчок Рамальо Чимено
62'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Джейсон
62'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Вукчевич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
61'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
61'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Гарсия Алеш из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Порро Педро из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
58'
Антонио Гарсия сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!
58'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
58'
Джейсон из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
57'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
56'
Барди Энис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Безумный фол. Барди Энис грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Алеш
56'
Буну Яссин из команды Жирона сделал отличный сейв!
56'
Антонио Гарсия имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
56'
ШАНС! Антонио Гарсия вышел один-на-один с голкипером...
55'
Кампанья Хосе разрезает оборону соперника отличным пасом
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
55'
Порро Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Джейсон из команды Леванте делает неудачный навес.
54'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
53'
Стуани Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Барди Энис из команды Леванте пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Рохер Марти
51'
Удар от ворот произведет Жирона
51'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хуанпе Хуан из команды Жирона.
51'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Отличные скиллы показывает Антонио Гарсия, обводя своих соперников
51'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Жирона контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
49'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Моралес Луис нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
49'
Барди Энис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Барди Энис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
49'
Леванте начинает контратаку
49'
Гранель Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
49'
Гарсия Алеш из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
48'
Порро Педро из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Удар от ворот произведет Жирона
47'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Вукчевич Никола из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
46'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гранель Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Робер Пьер из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
45'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Антонио Гарсия из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Порро Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
45'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Жирона
44'
Кабако Эрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Робер Пьер из команды Леванте делает передачу одноклубнику.
44'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Угловой
44'
Кампанья Хосе из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
43'
Моралес Луис мяч отрикошетил от ворот
43'
Кампанья Хосе из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
42'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
42'
Кампанья Хосе из команды Леванте в офсайде
42'
Постиго Серхио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
42'
Кампанья Хосе из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Джейсон
41'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Вукчевич Никола грубо играет против соперника. Пострадал Стуани Кристиан
39'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Кампанья Хосе из команды Леванте навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Рохер Марти из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
37'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
37'
Барди Энис пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
35'
Стуани Кристиан из команды Жирона предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
35'
Стуани Кристиан нарушает правила. Кампанья Хосе пострадал
35'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
35'
Соарес Дуглас из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Соарес Дуглас из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
34'
Жирона начинает контратаку
Фол, нарушение
33'
Стуани Кристиан из команды Жирона играет слишком грубо. Кабако Эрик оказался на газоне.
33'
Кампанья Хосе из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Гранель Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
31'
Гранель Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Порту Кристиан из команды команды Жирона.
31'
ШАНС! Порту Кристиан вышел один-на-один с голкипером...
31'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
30'
Кабако Эрик наказан за толчок Гарсия Борха I
30'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Удар от ворот произведет Леванте
29'
Гарсия Алеш решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
28'
Антонио Гарсия получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Антонио Гарсия из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Порро Педро заработал фол
Офсайд
27'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
27'
Гарсия Алеш из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Джейсон из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Алеш заработал фол
26'
Порро Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
26'
Моралес Луис из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Соарес Дуглас нарушает правила. Джейсон пострадал
Фол, нарушение
24'
Кабако Эрик нарушает правила. Гарсия Борха I пострадал
Фол, нарушение
23'
Вукчевич Никола из команды Леванте играет слишком грубо. Стуани Кристиан оказался на газоне.
23'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Стуани Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Кабако Эрик
22'
Удар от ворот произведет Леванте
22'
Гранель Алекс из команды Жирона наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
21'
Постиго Серхио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Назначен штрафной. Пострадал Стуани Кристиан, его свалил Постиго Серхио.
20'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
20'
Джейсон из команды Леванте делает неудачный навес.
Фол, нарушение
20'
Назначен штрафной. Пострадал Антонио Гарсия, его свалил Соарес Дуглас.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Барди Энис пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
19'
Гранель Алекс ошибается в защите.
Фол, нарушение
18'
Соарес Дуглас наказан за толчок Вукчевич Никола
18'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Барди Энис
16'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Удар от ворот произведет Леванте
15'
Шанс! Стуани Кристиан из команды Жирона пробил головой, но мимо
15'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
15'
Ойер Оласабаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
15'
После дальнего удара, который нанес Барди Энис мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
14'
Барди Энис задерживает мяч рукой
14'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
13'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Леванте контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Жирона
11'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Кампанья Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Рохер Марти из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
7'
Так близко к голу! Рохер Марти имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Буну Яссин!
7'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает отличный кросс...
7'
Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
6'
Буну Яссин отбил мяч на угловой после удара Моралес Луис из штрафной площади.
Фол, нарушение
6'
Порту Кристиан из команды Жирона играет слишком грубо. Робер Пьер оказался на газоне.
5'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
5'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Антонио Гарсия из команды Леванте играет слишком грубо. Порро Педро оказался на газоне.
3'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Порро Педро из команды Жирона делает пас партнеру.
3'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Кампанья Хосе из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Хуанпе Хуан заработал фол
1'
Леванте контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Жирона начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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