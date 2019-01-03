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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
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Севилья (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 23.12.2018 Леганес 1:1 Севилья П
- 16.12.2018 Севилья 2:0 Жирона П
- 13.12.2018 Севилья 3:0 Краснодар ЛЕ
- 08.12.2018 Валенсия 1:1 Севилья П
- 05.12.2018 Севилья 1:0 Вильяновенсе КК
- 02.12.2018 Алавес 1:1 Севилья П
- 29.11.2018 Стандард 1:0 Севилья ЛЕ
- 25.11.2018 Севилья 1:0 Вальядолид П
- 11.11.2018 Севилья 2:1 Эспаньол П
- 08.11.2018 Акхисар 2:3 Севилья ЛЕ
- 04.11.2018 Реал Сосьедад 0:0 Севилья П
- 01.11.2018 Вильяновенсе 0:0 Севилья КК
- 28.10.2018 Севилья 2:1 Уэска П
- 25.10.2018 Севилья 6:0 Акхисар ЛЕ
- 20.10.2018 Барселона 4:2 Севилья П
- 07.10.2018 Севилья 2:1 Сельта П
- 04.10.2018 Краснодар 2:1 Севилья ЛЕ
- 29.09.2018 Эйбар 1:3 Севилья П
- 26.09.2018 Севилья 3:0 Реал Мадрид П
- 23.09.2018 Леванте 2:6 Севилья П
Атлетико М (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 22.12.2018 Атлетико М 1:0 Эспаньол П
- 15.12.2018 Вальядолид 2:3 Атлетико М П
- 11.12.2018 Брюгге 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 08.12.2018 Атлетико М 3:0 Алавес П
- 05.12.2018 Атлетико М 4:0 Сант-Андреу КК
- 02.12.2018 Жирона 1:1 Атлетико М П
- 28.11.2018 Атлетико М 2:0 Монако ЛЧ
- 24.11.2018 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 10.11.2018 Атлетико М 3:2 Атлетик Б П
- 06.11.2018 Атлетико М 2:0 Боруссия Д ЛЧ
- 03.11.2018 Леганес 1:1 Атлетико М П
- 30.10.2018 Сант-Андреу 0:1 Атлетико М КК
- 27.10.2018 Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад П
- 24.10.2018 Боруссия Д 4:0 Атлетико М ЛЧ
- 20.10.2018 Вильярреал 1:1 Атлетико М П
- 07.10.2018 Атлетико М 1:0 Бетис П
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 25.09.2018 Атлетико М 3:0 Уэска П
- 22.09.2018 Хетафе 0:2 Атлетико М П
Последние игры между собой
Севилья: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М Примера
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М Кубок Короля
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья Кубок Короля
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья Примера
- 19.03.2017 Атлетико М 3:1 Севилья Примера
- 23.10.2016 Севилья 1:0 Атлетико М Примера
- 24.01.2016 Атлетико М 0:0 Севилья Примера
- 30.08.2015 Севилья 0:3 Атлетико М Примера
- 01.03.2015 Севилья 0:0 Атлетико М Примера
- 27.09.2014 Атлетико М 4:0 Севилья Примера
- 20.01.2014 Атлетико М 1:1 Севилья Примера
- 19.08.2013 Севилья 1:3 Атлетико М Примера
- 21.04.2013 Севилья 0:1 Атлетико М Примера
- 28.02.2013 Севилья 2:2 Атлетико М Кубок Короля
- 01.02.2013 Атлетико М 2:1 Севилья Кубок Короля
- 25.11.2012 Атлетико М 4:0 Севилья Примера
- 04.03.2012 Севилья 1:1 Атлетико М Примера
- 02.10.2011 Атлетико М 0:0 Севилья Примера
- 26.02.2011 Атлетико М 2:2 Севилья Примера
- 03.10.2010 Севилья 3:1 Атлетико М Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|48 - 19
|37
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|25 - 12
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|30 - 17
|32
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|26 - 21
|30
|5.
|Алавес
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|19 - 17
|28
|6.
|Бетис
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|20 - 19
|26
|7.
|Хетафе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|18 - 13
|25
|8.
|Леванте
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 32
|22
|9.
|Жирона
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 20
|22
|10.
|Валенсия
|Заявка
|17
|4
|10
|3
|15 - 14
|22
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 24
|21
|12.
|Сельта
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|28 - 26
|21
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 19
|21
|14.
|Эйбар
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 25
|21
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|16.
|Леганес
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 20
|19
|17.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|19 - 23
|16
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|16 - 24
|16
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 32
|13
|20.
|Уэска
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетико МДо начала игры, которая состоится 06.01.2019, осталось 2 дня 14 часов 12 минут.
Новости матча
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Промес может покинуть "Севилью" — 17:34
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Прогнозы на матч Севилья - Атлетико М
Севилья
26.7% (23)
Ничья:
48.8% (42)
Атлетико М
24.4% (21)
1:1 Ничья:
33.7% (29)
2:1 Севилья:
18.6% (16)
1:2 Атлетико М:
12.8% (11)
2:2 Ничья:
10.5% (9)
0:2 Атлетико М:
4.7% (4)
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