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Стадион:
Лариса
1:0
Второй тайм: 60'
Аполлон Смирнис
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Klodian Gino
31' Желтая карточка
Giannis Stathis
40' Желтая карточка
Варкас Яннис
50' Вторая желтая карточка
Giannis Stathis
60'
Второй тайм
54'
Аполлон Смирнис делает замену. Klodian Gino уходит с поля, а Д'Урсо Кристиан выходит на его замену.
50'
Иоаннис Статис получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Giannis Varkas получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Иоаннис Статис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Klodian Gino уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEL FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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