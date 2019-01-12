Стадион: АЕЛ Арена
1:0
Второй тайм: 60'
1:0
5' Гол в свои воротаKlodian Gino
31' Желтая карточкаGiannis Stathis
40' Желтая карточкаВаркас Яннис
50' Вторая желтая карточкаGiannis Stathis
Второй тайм
54'
Аполлон Смирнис делает замену. Klodian Gino уходит с поля, а Д'Урсо Кристиан выходит на его замену.
50'
Иоаннис Статис получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Giannis Varkas получил желтую карточку от судьи
31'
Иоаннис Статис получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Klodian Gino уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AEL FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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