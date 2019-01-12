  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Суперлига
Стадион:
ОФИ
1:1
Конец матча
Паниониос
0'
22' Желтая карточка
Папацоглу Анастасиос
22' Желтая карточка
Vasilios Koutsianikoulis
1:0
27' Гол
Плателлас Вангелис
29' Желтая карточка
Giannis Oikonomidis
59' Желтая карточка
Плателлас Вангелис
63' Желтая карточка
Яннулис Костас
69' Желтая карточка
Dias VII
1:1
80' Гол
Oumar Camara
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Паниониос делает замену. Sofiane Sidi Ali уходит с поля, а Panagiotis Makrillos выходит на его замену.
83'
ОФИ делает замену. Папацоглу Анастасиос уходит с поля, а Erik Paersson выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Oumar Camara бьет в цель!
74'
ОФИ делает замену. Яннулис Костас уходит с поля, а Коровесис Никос выходит на его замену.
74'
ОФИ делает замену. Атанасиос Нтинас уходит с поля, а Pavlos Kyriakidis выходит на его замену.
72'
Паниониос делает замену. Sotiris Tsiloulis уходит с поля, а Oumar Camara выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Luiz Gustavo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Яннулис Костас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Плателлас Вангелис получил желтую карточку от судьи
55'
Паниониос делает замену. Коцич Милан уходит с поля, а Спиридонович Срдан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Giannis Oikonomidis получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Плателлас Вангелис бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Василиос Куцианикулис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Папацоглу Анастасиос получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Италия: Кубок (1/8 финала)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Уэльс: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация