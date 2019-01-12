Стадион: Теодорос Вардинояннис
22' Желтая карточкаПапацоглу Анастасиос
22' Желтая карточкаVasilios Koutsianikoulis
1:0
27' ГолПлателлас Вангелис
29' Желтая карточкаGiannis Oikonomidis
59' Желтая карточкаПлателлас Вангелис
63' Желтая карточкаЯннулис Костас
69' Желтая карточкаDias VII
1:1
80' ГолOumar Camara
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Паниониос делает замену. Sofiane Sidi Ali уходит с поля, а Panagiotis Makrillos выходит на его замену.
83'
ОФИ делает замену. Папацоглу Анастасиос уходит с поля, а Erik Paersson выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Oumar Camara бьет в цель!
74'
ОФИ делает замену. Яннулис Костас уходит с поля, а Коровесис Никос выходит на его замену.
74'
ОФИ делает замену. Атанасиос Нтинас уходит с поля, а Pavlos Kyriakidis выходит на его замену.
72'
Паниониос делает замену. Sotiris Tsiloulis уходит с поля, а Oumar Camara выходит на его замену.
69'
Luiz Gustavo получил желтую карточку от судьи
63'
Яннулис Костас получил желтую карточку от судьи
59'
Плателлас Вангелис получил желтую карточку от судьи
55'
Паниониос делает замену. Коцич Милан уходит с поля, а Спиридонович Срдан выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Giannis Oikonomidis получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Плателлас Вангелис бьет в цель!
22'
Василиос Куцианикулис получил желтую карточку от судьи
22'
Папацоглу Анастасиос получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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